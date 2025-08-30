Ngày đầu tiên đến Thủ đô: Ký túc xá Bách khoa mở cửa chào đón mẹ con tân sinh viên Quảng Trị

SVO - Sáng 30/8, trong ngày đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội mở cửa ký túc xá miễn phí cho người dân từ các tỉnh xa về dự Lễ diễu binh 2/9, mẹ con tân sinh viên Nguyễn Thị Nguyên Én (2007, Quảng Trị) đã có mặt từ sớm để nhận phòng. Lần đầu đặt chân đến Thủ đô, câu chuyện của hai mẹ con mang đậm màu ký ức Thành cổ Quảng Trị, đọng lại niềm xúc động.

Sự hỗ trợ từ ngôi trường anh hùng

Đại học Bách khoa Hà Nội đã quyết định dành 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá để hỗ trợ người dân từ các tỉnh xa về Hà Nội tham dự Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng 30/8, nhiều gia đình đã có mặt để làm thủ tục nhận phòng. Trong đó, câu chuyện của mẹ con tân sinh viên Nguyễn Thị Nguyên Én (quê Quảng Trị) để lại ấn tượng với mọi người.

Ấm áp tình thân trong hành trình ra Thủ đô.

Nguyên Én và mẹ đã đăng ký chỗ ở miễn phí từ trước qua hình thức trực tuyến của trường. Khi đến ký túc xá, hai mẹ con nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các thầy cô và đội sinh viên tình nguyện. Sự hỗ trợ của Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp Nguyên Én vơi đi nỗi lo. “Nếu phải tự thuê phòng ngoài, chắc chắn gia đình sẽ phải chi một khoản tiền không nhỏ, chưa kể công sức tìm chỗ nghỉ giữa những ngày đông đúc này. Nhờ có sự hỗ trợ, mình và mẹ mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”, Nguyên Én chia sẻ.

Thầy cô và tình nguyện viên hỗ trợ mẹ con Nguyên Én nhận phòng ký túc xá.

Ngay khi bước vào khu ký túc xá, mẹ con Nguyên Én được các bạn sinh viên tình nguyện đón tiếp, hướng dẫn từ thủ tục nhận phòng đến chỗ để đồ. Căn phòng gọn gàng, đầy đủ chăn gối và máy lạnh. “Nhờ Đại học Bách khoa, chúng tôi rất vui khi đặt chân đến Hà Nội,” bà Phan Thị Thủy, mẹ Nguyên Én chia sẻ.

Lần đầu tiên đặt chân đến Thủ đô

Lần đầu tiên đặt chân đến Thủ đô, Nguyễn Thị Nguyên Én không giấu nổi sự háo hức. Suốt quãng đường dài từ Quảng Trị ra Hà Nội, cô gái trẻ liên tục chia sẻ với mẹ về hình ảnh ngôi trường mơ ước mà mình sắp được học tập. “Mình chưa từng đi xa nhà như vậy. Thế nên khi nghĩ tới khoảnh khắc này khiến mình hồi hộp xen lẫn vui sướng”, Én bộc bạch.

Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Nguyên Én không giấu được sự hồi hộp.

Cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt hơn khi chuyến đi gắn với một dấu mốc quan trọng của đất nước. “Được nhập học đúng dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9 khiến mình có cảm giác như bản thân cũng đang bắt đầu một hành trình mới trong sự kiện lớn của dân tộc. Đây là niềm may mắn, cũng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn trong những năm tháng sinh viên sắp tới”, cô chia sẻ.

Bà Phan Thị Thủy chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên hai mẹ con ra Hà Nội."

Bà Phan Thị Thủy bộc bạch: “Nhà tôi ở vùng quê Quảng Trị, vẫn còn nhiều vất vả, nhưng biết con gái quyết tâm thi đỗ vào Bách khoa, tôi luôn ủng hộ hết lòng. Lần này ra Hà Nội nhập học cho con kết hợp dự Lễ diễu binh, được nhà trường bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực và ý nghĩa với những gia đình ở xa như chúng tôi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm trong những ngày đầu con bước vào đại học”.

Hành trang ký ức và điểm đến tương lai

Điều khiến chuyến đi ra Hà Nội của Nguyên Én thêm phần đặc biệt chính là ký ức lịch sử nơi quê hương cô. Lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị anh hùng, Nguyên Én đã nhiều lần nghe kể chuyện những người lính Bách khoa từng có mặt tại Thành cổ, chiến đấu và ngã xuống trong 81 ngày đêm khốc liệt. “Đối với mình, đó là một trong những lý do khiến mình chọn Bách khoa. Học để sau này làm được điều gì đó có ích cho quê hương,” Nguyên Én chia sẻ.

﻿ ﻿ Hai mẹ con Nguyên Én cùng nhau gấp quần áo trong phòng ký túc xá.

Lần đầu tiên đặt chân ra Hà Nội, được sống trong không khí sôi động của ngày lễ trọng đại của đất nước, hai mẹ con tranh thủ cùng nhau ghi lại thật nhiều kỷ niệm. “Với mình, khoảnh khắc có mẹ ở bên là sự yên tâm lớn nhất. Hai mẹ con cùng dạo quanh ký túc xá, sẽ cùng đón xem diễu binh, mình thấy thật may mắn khi hành trình này có mẹ kề bên” nữ sinh bộc bạch.

Hành trình có mẹ đồng hành luôn là hành trình tuyệt vời nhất.

Giữa dòng người nô nức về Thủ đô dự Lễ diễu binh, câu chuyện của Nguyên Én và mẹ như một lát cắt nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. Lần đầu ra Hà Nội, vừa bắt đầu hành trình sinh viên, vừa được sống trong không khí tự hào của ngày Quốc khánh, Én tin rằng đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình trưởng thành của mình.

Ảnh: Thiện Nhân