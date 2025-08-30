Tốt nghiệp cử nhân VinUni, chàng trai từ bỏ học bổng tiến sĩ ở Singapore để chọn lối đi riêng

SVO - Tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học VinUni với điểm GPA gần tuyệt đối, Phạm Gia Khuyến (sinh năm 2003) đã khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối học bổng tiến sĩ tại Singapore để theo đuổi một hành trình khác biệt hơn: học thạc sĩ ngành Robotics tại Trường Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohamed Bin Zayed (MBZUAI), thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Gia Khuyến tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học VinUni.

Xuất phát điểm là cựu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Bình Định), Gia Khuyến xuất sắc đạt học bổng toàn phần ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Trường Đại học VinUni - nơi trở thành bệ phóng cho những bước tiến vượt trội trong học thuật và nghiên cứu của chàng trai sau này.

Ngay từ năm nhất đại học, Gia Khuyến đã chủ động tìm kiếm các cơ hội để có thể khám phá ra lĩnh vực mà mình thực sự đam mê. Cậu bạn bắt đầu với vai trò thực tập sinh tại Got It - một công ty khởi nghiệp nổi tiếng với ứng dụng giải toán tức thì qua ảnh. Dù chỉ kéo dài 10 buổi, kỳ thực tập ấy đã mang đến cho Khuyến những trải nghiệm lập trình ứng dụng, từ đó tạo tiền đề cho những định hướng tiếp theo của bản thân.

Sau kỳ thực tập, Gia Khuyến ứng tuyển và trở thành trợ lý nghiên cứu cho thầy Đỗ Thọ Trường - Giám đốc chương trình ngành Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học VinUni. Nam sinh đã có cơ hội cùng nhóm nghiên cứu tham gia phát triển robot vận chuyển trong bệnh viện, một sản phẩm ứng dụng cơ điện tử kết hợp điều khiển và lập trình. Trong quá trình làm việc, Khuyến nhận ra rằng dù không quá hứng thú với việc lập trình ứng dụng nhưng bản thân lại thấy đặc biệt thích thú khi những dòng lệnh mình viết có thể điều khiển robot hoạt động trong thực tế.

Gia Khuyến cùng các đồng nghiệp trong kỳ thực tập tại Singapore.

Chính sự tò mò và đam mê đó đã dẫn lối cậu đến với kỳ thực tập thực tập tại Viện Nghiên cứu Infocomm (I2R), Singapore, với học bổng Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR). Tại đây, Khuyến có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong robotics - bước ngoặt giúp cậu xác định rõ hướng đi sự nghiệp: kết hợp robotics và AI.

Cùng thời điểm đó, Khuyến nhận thông báo trúng tuyển vào chương trình 3+2 của Trường Đại học VinUni liên kết với Trường Đại học Pennsylvania để học thạc sĩ ngành Robotics sau khi hoàn thành năm thứ ba đại học. Chàng trai chia sẻ: “Những tưởng ước mơ sẽ thành hiện thực nhưng mình đã không đạt được học bổng của VinGroup để theo học chương trình này. Khoảnh khắc đó thực sự khiến mình hụt hẫng và buồn bã. Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô, mình đã quyết định cho bản thân thêm thời gian để thử lại với những lựa chọn phù hợp hơn.”

Gia Khuyến cùng những người bạn đã động viên chàng trai vượt qua thời điểm khó khăn.

Năm cuối đại học, Khuyến vừa cố gắng hoàn thành chương trình học, vừa tích cực nộp hồ sơ vào các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ có học bổng toàn phần trên toàn thế giới. Kết quả là cậu đã nhận được thư mời nhập học từ những trường danh tiếng như MBZUAI (UAE), Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, Đại học Aalto (Phần Lan) cho chương trình thạc sĩ, và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho chương trình tiến sĩ. Đồng thời, chàng trai cũng được nhận vào vị trí kỹ sư tại VinRobotics.

Đứng giữa nhiều lựa chọn giá trị, Khuyến đã khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối học bổng tiến sĩ tại NUS để theo học thạc sĩ tại MBZUAI. “Mình muốn khám phá các hướng nghiên cứu khác nhau trước khi cam kết với một đề tài tiến sĩ kéo dài 4 đến 5 năm. Bài học từ việc trượt học bổng VinGroup trước đó giúp mình hiểu rằng đôi khi dành thêm thời gian là điều cần thiết để mở ra những cánh cửa khác” - Khuyến lý giải.

Gia Khuyến cùng các thầy, anh chị và bạn bè trong khoa Cơ khí - Trường Đại học VinUni.

Thực ra, đây là quyết định đã được chàng trai cân nhắc kỹ lưỡng sau khi tham khảo ý kiến của thầy cô cũng như các anh chị đi trước. Dù MBZUAI được xem là một ngôi trường còn khá mới, có cùng “tuổi đời” với Trường Đại học VinUni nhưng lại sở hữu đội ngũ giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực AI và đang vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng CSRankings.

Gia Khuyến cho biết: “Mình nghĩ đây sẽ là môi trường lý tưởng để mình trau dồi kiến thức và phát triển tiềm năng nghiên cứu. Hơn nữa, việc trở thành khóa sinh viên thứ hai của chương trình thạc sĩ Robotics tại MBZUAI gợi lại cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi cũng từng là thế hệ khóa 2 của Trường Đại học VinUni và Trường THPT chuyên Chu Văn An. Mình tin vào những ngôi trường mới - nơi mang tinh thần tiên phong và khát vọng, đào tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên sẵn sàng tạo ra giá trị cho xã hội.”

Dự án Dynapath của Gia Khuyến và các bạn đã đạt giải “Dự án có tác động bền vững nhất” tại cuộc thi The Sustainable Hospitality Challenge (SHC).

Ngoài học tập, Khuyến còn là đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Dynapath - startup chuyên phát triển loại gạch phát điện từ bước chân. Dự án này đã giành giải “Dự án có tác động bền vững nhất” tại vòng chung kết cuộc thi The Sustainable Hospitality Challenge (SHC) tổ chức tại Dubai.

Hiện tại, Khuyến đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học VinUni với điểm GPA 3.95, trong đó các môn chuyên ngành đều đạt điểm tối đa, và bắt đầu hành trình mới của mình tại MBZUAI. Nam sinh dự định sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng nghiên cứu ứng dụng robotics kết hợp AI, đặc biệt trong các lĩnh vực có thể tạo tác động xã hội như y tế, môi trường và năng lượng.

Chàng trai nhắn nhủ: “Đừng vội ép mình phải xác định hướng đi ngay từ đầu. Hãy chủ động trải nghiệm qua thực tập, nghiên cứu, làm dự án hoặc tham gia startup. Nếu gặp thất bại, hãy cho bản thân thời gian và kiên trì thêm một chút. Đôi khi, cơ hội tốt chỉ đến sau một lần “trật hướng”. Và quan trọng là, đừng ngại hỏi hay tìm lời khuyên từ những người đi trước, vì kinh nghiệm của họ sẽ là những bài học đáng giá cho chúng ta.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)