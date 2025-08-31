Gen Z với tình yêu lịch sử và khát vọng cống hiến nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

SVO - Hải Hà là gương mặt trẻ tiêu biểu thuộc thế hệ Gen Z, đang truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực từ khoa học, kinh doanh, truyền thông đến văn hóa nghệ thuật. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hải Hà đã thực hiện bộ ảnh ý nghĩa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tà áo dài trắng, cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình yêu sâu sắc với lịch sử.

Ngày 2/9 không chỉ đơn thuần là một ngày lễ kỷ niệm, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, khát vọng độc lập và sự hy sinh to lớn của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc.

Hải Hà chia sẻ: "Đối với tôi, Ngày 2/9 là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ. Khát vọng độc lập ấy chính là mạch nguồn DNA của dân tộc, không chỉ nằm trong sử sách, mà còn chảy mãi trong dòng máu của mỗi người".

Lòng biết ơn và sự trân trọng đối với sự hy sinh của cha ông đã thôi thúc Hải Hà không ngừng học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Cô tin rằng mỗi bước đi, mỗi sự cống hiến bằng trí tuệ và tâm huyết đều là cách thế hệ trẻ tiếp nối và viết tiếp câu chuyện hòa bình cho đất nước.

Với Hải Hà, Ngày 2/9 còn mang một ý nghĩa đặc biệt và sâu sắc bởi đó còn là ngày sinh của ông nội, người đã dành cả cuộc đời tham gia kháng chiến. Ông nội cô đã lên đường tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, trải qua những năm tháng gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vượt qua bom đạn chống Mỹ và tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.

Những câu chuyện ông nội kể về chiến tranh, sự hy sinh của đồng đội và khát vọng hòa bình đã in sâu vào tiềm thức của Hải Hà từ khi cô còn nhỏ. Qua ánh mắt của ông, cô cảm nhận được sự khắc nghiệt của chiến tranh và sự trân trọng vô ngần với từng khoảnh khắc hòa bình của hiện tại.

Chính những ký ức gia đình và những câu chuyện lịch sử ấy đã vun đắp trong Hải Hà một tình yêu đặc biệt với lịch sử Việt Nam. Cô tìm đọc các tài liệu chính thống, những cuốn sách và công trình nghiên cứu của các nhà sử học uy tín. Những tác phẩm như Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi hai mươi đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho cô trong suốt những năm tháng đi học.

Bên cạnh đó, Hải Hà cũng thường xuyên xem các chương trình lịch sử trên truyền hình, phim tài liệu và tìm kiếm thông tin trên các trang mạng uy tín. Những bộ phim như Mùi cỏ cháy, Địa Đạo, Mưa đỏ giúp cô hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến khốc liệt và lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cô cũng thường xuyên đến thăm các bảo tàng, di tích lịch sử như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hải Hà bộc bạch: "Khi tôi được đứng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, xem các hình ảnh, tài liệu, kỷ vật ông cha để lại, hay thăm lại những con phố cổ Hà Nội giúp tôi càng thêm trân trọng từng ngày được sống trong hòa bình".

Với vai trò là một MC, Hải Hà may mắn có ba năm chuyên dẫn các sự kiện của quân đội. Cô được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện trực tiếp từ các lãnh đạo và chiến sĩ, từ đó cảm nhận được sự huấn luyện không ngừng, cùng tình yêu đất nước và tinh thần lạc quan trong họ. Những trải nghiệm ấy đã giúp cô mở ra một cái nhìn toàn diện hơn về đất nước, từ những hy sinh anh dũng trong chiến tranh đến tinh thần yêu nước được lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Hiện tại, Hải Hà cũng đang là MC cho hai chương trình văn hóa phát sóng trên kênh VTV1. Công việc này giúp cô có được cơ hội đến các bản làng, trực tiếp trải nghiệm và khám phá văn hóa của các dân tộc. Cô cảm nhận được cách họ gìn giữ những phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa nguyên bản qua bao đời, từ đó càng thêm trân trọng sự đa dạng và giàu đẹp của văn hóa Việt Nam.

Năm nay, Hải Hà vô cùng vinh dự khi được hòa mình vào không khí thiêng liêng trước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, trái tim mỗi người con Việt Nam đều rộn ràng mong chờ được khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người cùng cả nước đón chào lễ diễu binh trang trọng. Hải Hà đã lưu lại khoảnh khắc đầy tự hào ấy bằng một bộ ảnh áo dài tại Lăng Bác.

Ngoài có cơ hội được tham dự buổi công chiếu phim Mưa đỏ. trước đó, Hải Hà vinh dự trở thành MC dẫn sự kiện Địa Đạo tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, với sự tham gia của hơn 1000 CEO, nhà quản lý, KOL, KOC, 150 chiến sĩ và quý khán giả. Tại đây, những ký ức lịch sử được tái hiện sống động qua từng thước phim, giúp cô thấu hiểu hơn về sự hy sinh và sự khốc liệt của chiến tranh.

Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hải Hà còn đưa những bài học về lịch sử, tình đồng đội và lý tưởng cách mạng vào các buổi giảng dạy. Mục tiêu của cô là giúp các em học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu với quê hương, đất nước.

Hải Hà tin rằng, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đang đóng vai trò tiên phong, kiến tạo nên tương lai của đất nước. Lớn lên trong kỷ nguyên số, họ dễ dàng tiếp cận khoa học công nghệ và tri thức toàn cầu, trở thành lực lượng dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hải Hà đánh giá cao sự phát triển của công nghệ đã làm cho việc giáo dục lịch sử và lòng yêu nước trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Cô coi công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là một phương tiện truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Cô dẫn chứng ví dụ về Triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng một cách sáng tạo.

Hướng tới cột mốc 80 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập, Hải Hà hình dung về một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, nhưng không chỉ dừng lại ở sự phát triển kinh tế.

Hải Hà khẳng định sẽ tiếp tục dùng kiến thức, trải nghiệm và tình yêu của mình để lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học thông qua những hành trình cô đang tham gia, tin rằng mỗi bước đi trên con đường này đều là một hạt mầm gieo những giá trị tốt đẹp và sẽ không ngừng học tập, trau dồi bản thân để có thể đóng góp những điều ý nghĩa cho cộng đồng và đất nước.

