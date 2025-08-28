Bạn trẻ nô nức chụp ảnh tại Lăng Bác trước thềm Đại lễ

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Bạn Cao Trần Diễm Hương, hiện đang là nhà sáng tạo nội dung trẻ ở Cầu Giấy đã ấp ủ ước mơ chụp một bộ ảnh áo dài tại Lăng Bác vào dịp 2/9 từ khi còn là sinh viên. Đối với Diễm Hương, đây không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là cách để cô thể hiện tình yêu của mình với quê hương, đất nước.

“Khi đến Lăng Bác vào những ngày gần 2/9, mình cảm nhận được sự tự hào, niềm hạnh phúc hòa chung vào không khí ngày hội lớn của toàn dân tộc”, Diễm Hương chia sẻ. Cô nàng cũng nhận thấy một sự đông đúc hơn thường lệ tại Lăng Bác, đặc biệt là sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ.

Diễm Hương cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc và lời hứa sẽ nỗ lực cống hiến không ngừng.

Cùng chung suy nghĩ, bạn Vũ Thị Thuỳ Trang, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cảm nhận rõ rệt sự hào hứng các bạn trẻ khác khi đến Lăng Bác. Đối với cô gái trẻ, việc chọn chụp ảnh tại Lăng Bác vào thời điểm này vì đây là một địa điểm có ý nghĩa thiêng liêng, đặc biệt trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: “Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, mình muốn đi chụp ảnh ở Lăng Bác để thể hiện lòng kính yêu với Bác, với Tổ quốc”, nữ sinh bày tỏ niềm tự hào.

Thùy Trang tự hào là một người trẻ Việt Nam, được sống trong hòa bình.

Những hành động này của Hương, Trang hay các bạn trẻ khác chứng minh rằng lòng yêu nước được thể hiện qua nhiều hành động nhỏ bé, chân thành, mang đậm dấu ấn cá nhân. Các bạn trẻ đã dùng chính những hình ảnh, những câu chuyện của mình để lan tỏa thông điệp yêu nước một cách gần gũi và hiệu quả nhất.

Lan tỏa tình yêu nước qua mỗi bức ảnh

Gen Z là một thế hệ đặc biệt, lớn lên trong kỷ nguyên công nghệ số. Sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra một nền tảng vô cùng thuận lợi để các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc theo một cách rất riêng, rất hiện đại.

Diễm Hương cho rằng: “Chúng mình có cơ hội tiếp cận với công nghệ, mạng xã hội, nên chúng mình dựa vào đó để thể hiện cũng như lan tỏa lòng yêu nước theo một cách sáng tạo và có tính thời đại”. Không khó để bắt gặp các bạn trẻ làm sáng tạo nội dung về các ngày lễ, kỷ niệm bằng những video ngắn (shorts, TikTok) mô tả lại các sự kiện lịch sử nhưng với phong cách rất trẻ trung, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Nguyễn Cao Minh Anh, một bác sĩ thú y trẻ tuổi ở Hà Nội, cũng đồng tình với quan điểm này: “Gen Z bọn mình có thể thể hiện tình yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa: học tập, sáng tạo, sống trách nhiệm và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, văn minh trên mạng xã hội”, Minh Anh chia sẻ.

Mỗi bức ảnh là lời nhắc nhở Minh Anh phải luôn sống xứng đáng, cống hiến và nỗ lực.

Có thể thấy, thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, thể hiện và lan truyền nó bằng ngôn ngữ của riêng mình. Hành động này vừa giữ gìn và trân trọng giá trị truyền thống, vừa thổi vào đó tinh thần trẻ trung, sáng tạo của thời đại mới.

Ảnh: NVCC