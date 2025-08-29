Ấn tượng với gian hàng Trường Đại học Thủy lợi tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

SVO - Trong không gian triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, gian trưng bày của Trường Đại học Thủy lợi đã trở thành điểm nhấn đặc biệt khi giới thiệu hai sản phẩm nghiên cứu mang tính đột phá: Robot thăm dò thân đập và UAV thu thập mẫu nước.

Góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Trường Đại học Thủy lợi mang đến gian hàng trưng bày những kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực thủy lợi và tài nguyên nước.

Các sản phẩm đã gây ấn tượng mạnh nhờ tính ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý an toàn đập hồ chứa và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng.

Trường Đại học Thủy lợi giới thiệu những kết quả nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực thủy lợi và tài nguyên nước.

UAV thu thập mẫu nước và giám sát chất lượng hồ chứa nước sinh hoạt

Trường Đại học Thủy lợi giới thiệu UAV thu thập mẫu nước và giám sát chất lượng hồ chứa nước sinh hoạt. Thiết bị có khả năng tự động bay theo quỹ đạo đã lập trình trước để đo chất lượng nước, phục vụ lập bản đồ chất lượng nước. UAV có thể tự động thu thập dữ liệu tại các điểm đo, hiển thị trực tiếp trên webserver. Đồng thời chụp ảnh gửi về máy chủ để giám sát diện rộng.

Sản phẩm “UAV thu thập mẫu nước và giám sát chất lượng hồ chứa nước sinh hoạt”.

Đặc biệt, UAV mang theo thiết bị lấy mẫu và có thể thực hiện thao tác lấy mẫu một cách tự động. Công nghệ ứng dụng kiến trúc IoT, kết hợp mạng truyền thông LoRa với khoảng cách truyền thông 3 km, đồng thời có cơ cấu nâng hạ phao cảm biến để đo không xâm lấn. Dữ liệu được lưu trữ trên server và phát triển web ứng dụng để tiện theo dõi. Hệ thống còn tích hợp giải pháp giám sát năng lượng, giúp người quản lý có kế hoạch bay hợp lý.

Các bạn trẻ bày tỏ niềm hứng thú với sản phẩm công nghệ.

Sản phẩm là kết quả của một đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghiệp cấp Bộ Xây dựng và đã được thử nghiệm tại hồ Cao Vân, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện công nghệ đang tiếp tục được đầu tư nghiên cứu để hoàn thiện, trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi cho các hồ chứa có nhiệm vụ cấp.

Robot thăm dò thân đập - Giải pháp an toàn cho công trình thủy lợi

Robot thăm dò thân đập được phát triển từ một đề tài nhánh cấp Nhà nước. Sản phẩm có khả năng di chuyển trong hệ thống cống và thân đập. Đó là những nơi con người khó tiếp cận trực tiếp.

Sản phẩm “Robot thăm dò thân đập”

Hệ thống camera gắn trên robot giúp theo dõi các vết nứt, hỏng hóc, xác định chính xác vị trí sự cố. Dữ liệu hình ảnh và video được truyền về máy tính trung tâm để các chuyên gia phân tích, từ đó đưa ra phương án bảo trì, sửa chữa. Robot có thể điều khiển thông qua trạm kết nối có dây hoặc không dây qua sóng LoRa.

Hiện sản phẩm đã được thử nghiệm thực tế tại Sóc Sơn và Cửa Đạt, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác giám sát và bảo trì công trình thủy lợi

Công trình nghiên cứu đã tạo sức hút lớn đối với giới trẻ tham quan triển lãm.

Tâm huyết của thầy và trò

Chia sẻ tại triển lãm, bà Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh: “Hai sản phẩm này là công sức, tâm huyết của thầy và trò Trường Đại học Thủy lợi trong hành trình nghiên cứu và sáng tạo. Nhà trường mong muốn không chỉ dừng lại ở kết quả khoa học mà còn đưa các sản phẩm đi vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Bà Đặng Hương Giang chia sẻ về tâm huyết của thầy và trò trong các sản phẩm nghiên cứu.

Với những sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, gian hàng của Trường Đại học Thủy lợi tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã góp phần thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo của sinh viên và giảng viên, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của nhà trường trong lĩnh vực thủy lợi và phát triển bền vững.

