Dấu ấn gắn kết của 'Gia đình Thủy lợi' trong ngày hội tri ân

SVO - Sáng ngày 28/8, Trường Đại học Thủy lợi đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Cựu sinh viên - Chiến sĩ, trao tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi - Thuy loi’s Family” và gặp mặt các chi hội cựu sinh viên trên toàn quốc. Sự kiện trở thành dấu mốc ý nghĩa trong hành trình tri ân, tôn vinh và gắn kết các thế hệ sinh viên nhà trường.

Trong không khí trang nghiêm, Trường Đại học Thủy lợi đã khánh thành Tượng đài Sinh viên - Chiến sỹ, biểu tượng tri ân thế hệ sinh viên Thủy lợi từng gác lại bút nghiên, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn là một “địa chỉ đỏ”, khắc ghi tinh thần bất diệt của sinh viên Thủy lợi trong chiến tranh, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Khoảnh khắc trang trọng tại lễ khánh thành tượng đài trong khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trường Đại học Thủy lợi tổ chức trao danh hiệu “Gia đình Thủy lợi - Thuy loi’s Family”. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh: “Danh hiệu ‘Gia đình Thủy lợi – Thuy loi’s Family’ tôn vinh những gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với mái trường, từ ông bà, cha mẹ, con cháu, ở nhiều bậc học khác nhau. Đây là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống, tinh thần gắn kết giữa Nhà trường, cộng đồng cựu sinh viên, hội sinh viên và người học. Đồng thời, đó cũng là nguồn động viên để thế hệ trẻ thêm tự hào và tiếp bước.”

GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn xúc động tại buổi lễ là phần trao tặng kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi. Năm 1971, khi đang học năm thứ hai, chàng trai 18 tuổi Nguyễn Kỳ Sơn đã tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử. Đêm 25/8/1972, anh hy sinh anh dũng ở tuổi 20. Cuốn nhật ký thấm đẫm tình yêu cuộc sống và ý chí kiên cường của anh đã được gia đình với đại diện là ông Nguyễn Kỳ Châu, em trai liệt sĩ, trao lại cho Nhà trường, trở thành báu vật tinh thần vô giá.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn được trao mái trường Thủy lợi.

Sự kiện còn là dịp để Nhà trường gặp mặt, tri ân các chi hội cựu sinh viên - lực lượng gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Thủy lợi trên mọi miền đất nước. Các chi hội cựu sinh viên không chỉ là nơi gắn kết đồng môn, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống, mà còn là những “đại sứ” lan tỏa uy tín và ngọn lửa tự hào của người Thủy lợi. Để ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, Nhà trường đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến đại diện các chi hội, như lời tri ân và động viên cho chặng đường phát triển tiếp theo.

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Khoảnh khắc tri ân lắng đọng, gắn kết các thế hệ Thủy lợi.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Thủy lợi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. Hitoshi Tanaka, nguyên Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Dân dụng Nhật Bản, Trường Đại học Tôhoku, Nhật Bản. GS Tanaka không chỉ hướng dẫn, đào tạo nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam. Trong đó có những nhà khoa học hiện giữ trọng trách tại Trường Đại học Thủy lợi, mà còn là người mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế, từ giảng dạy chương trình tiên tiến, tổ chức hội thảo quốc tế, đến thúc đẩy các dự án nghiên cứu về tài nguyên nước, thủy văn, kỹ thuật sông - biển và biến đổi khí hậu.

Nhà trường trao tặng danh hiệu "Gia đình Thủy lợi" cho GS. Hitoshi Tanaka.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Bóng đá TLU Family FC chính thức ra mắt trong ngày hội kết nối và tri ân của Trường Đại học Thủy lợi. Sự kiện đánh dấu bước phát triển từ những hoạt động bóng đá giao lưu tự phát thành một tổ chức bài bản, trở thành “ngôi nhà chung” của cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên có chung niềm đam mê trái bóng tròn.

Không gian rực sắc đỏ và triển lãm ảnh "Gia đình Thủy lợi" thu hút đông đảo thế hệ sinh viên tham quan.

Các “Gia đình Thủy lợi – Thuy loi’s Family” không chỉ là biểu tượng của sự kế thừa tri thức mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu thương giữa các thế hệ. Đây không chỉ là dịp tri ân quá khứ, ghi nhận hiện tại mà còn khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau, tiếp tục giữ vững truyền thống và khẳng định vị thế của người Thủy lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.