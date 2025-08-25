Ca sĩ Tùng Dương thổi bùng khí thế yêu nước với MV 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Ca sĩ Tùng Dương chính thức ra mắt MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Sản phẩm mang màu sắc sử thi không chỉ ghi dấu sự kết hợp giữa “Divo nhạc Việt” và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mà còn có sự góp mặt của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Phenikaa cùng nhiều bạn trẻ các trường đại học khác lan tỏa thông điệp hòa bình và tình yêu Tổ quốc.

Hòa chung không khí hào hùng hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 25/8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác ăn ý giữa "Divo nhạc Việt" - Tùng Dương và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Music Video (MV) lần này có sự góp mặt của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Phenikaa cùng các bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học khác. Điều này tạo nên bức tranh tập thể đầy nhiệt huyết, gắn kết thế hệ trẻ với thông điệp hòa bình và tình yêu Tổ quốc.

Sự kết hợp đặc biệt: “Divo” và “nhạc sĩ tỷ view”

tung-duong-1.jpg
Ca sĩ Tùng Dương tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" vốn được sáng tác từ hai năm trước. Từng được ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện và lan tỏa trên nhiều sân khấu. Tuy nhiên, phải đến khi ca sĩ Tùng Dương mang ca khúc vào Đại nhạc hội "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động Mỹ Đình trước 50.000 khán giả, nó mới thật sự "cất cánh" để trở thành một bản anh hùng ca được đông đảo công chúng trẻ tuổi yêu thích.

"Đây là một bài hát có tinh thần vừa xúc động vừa hào hùng mạnh mẽ nhưng cũng có cả niềm tự hào trong đó. Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời và tinh thần ca khúc giống như lời hiệu triệu bằng âm nhạc, khiến hàng chục nghìn khán giả trẻ cảm thấy rạo rực xúc động và hòa giọng cùng ca sĩ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Music Video mang màu sắc điện ảnh sử thi

Khác với nhiều sản phẩm trước đây chỉ dừng lại ở phiên bản phòng thu hoặc biểu diễn trực tiếp, lần này ca sĩ Tùng Dương quyết định đầu tư thực hiện một MV hoàn chỉnh để ca khúc xứng tầm với sức lan tỏa. MV được đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng dàn dựng theo phong cách điện ảnh, tái hiện những lát cắt từ chiến tranh đến hòa bình.

038a0905-1.jpg
Ca sĩ Tùng Dương và ekip chia sẻ về quá trình thực hiện sản xuất sản phẩm.

Nam ca sĩ hóa thân thành chiến sĩ Vệ quốc quân, tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của bom đạn và khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Bên cạnh đó, diễn viên Lan Thy – từng ghi dấu ấn trong bộ phim "Em và Trịnh". Cô gái trẻ vào vai nhân vật nữ tượng trưng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ, truyền tải ký ức hào hùng đến lớp trẻ hôm nay.

Nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng khoác lên ca khúc màu sắc mới với hòa âm Epic Rock kết hợp Orchestra Cinematic, tạo ra không khí hùng tráng, căng tràn khí thế. Tùng Dương gọi đây là "bản phối mang tinh thần anh hùng ca trùng điệp, giúp tôi được hát với tâm thế hào sảng nhất".

Viết tiếp bằng niềm tin và khát vọng

Với Tùng Dương, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không chỉ là một ca khúc mà còn là lời tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hào bình của Tổ quốc. Anh cho biết: "Dương cũng là người thuộc thế hệ trẻ. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một sứ mệnh. Chúng ta thể hiện tình yêu theo cách khác nhau. Muốn làm điều vĩ đại, trước hết phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất từ chính bản thân, quê hương. Quan trọng hơn, người trẻ cần nuôi dưỡng đức tính chịu khó, tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta đều thấy mỗi khi thiên tai bệnh dịch, người Việt Nam luôn giang tay cứu lấy nhau. Đó chính là tình yêu, là giá trị nhân văn và truyền thống quý báu mà chúng ta phải tiếp nối."

038a9725-1.jpg
Ca sĩ Tùng Dương mong muốn "viết tiếp câu chuyện hòa bình" để thế hệ hôm nay sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ đi trước.

Nam ca sĩ nhấn mạnh, thông qua MV, anh mong muốn "viết tiếp câu chuyện hòa bình" để thế hệ hôm nay sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ đi trước. "Chúng mình đều trẻ và chúng mình làm hết sức mình để vẽ nên một câu chuyện về hòa bình, nâng niu hòa bình được rõ nhất. Họ đã dũng cảm lao vào chiến trận, sẵn sàng hy sinh. Hình tượng đó sẽ mãi là nguồn truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay", Tùng Dương chia sẻ.

MV "Viết tiếp câu chuyện hào bình" đã chính thức phát sóng lúc 19 giờ 30 phút ngày 25/8 trên kênh YouTube của Tùng Dương, hứa hẹn trở thành điểm nhấn nghệ thuật đầy ý nghĩa trong mùa Đại lễ của dân tộc.

Thiện Nhân
