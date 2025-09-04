Dấu ấn sinh viên Ngoại giao tại Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

SVO - Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ Ngoại giao tổ chức không gian trưng bày với chủ đề “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia dân tộc”. Tại đây, các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao đã và đang tích cực tham gia hỗ trợ công tác từ quá trình chuẩn bị cho đến khi vận hành Triển lãm, nhằm mang đến cho công chúng những trải nghiệm ý nghĩa và đặc sắc tại Không gian trưng bày.

Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Học viện.

Chia sẻ về nhiệm vụ được đảm nhận, bạn Phạm Vinh Hiển - sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Trưởng ca trực chiều ngày 2/9 cho biết: “Mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự kiện thiêng liêng, trọng đại của quốc gia. Được đón tiếp và chứng kiến niềm hân hoan của du khách trước những thành tựu của đất nước, mình càng thấy vinh dự khi có cơ hội được mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với nhân dân và bạn bè quốc tế.”

Nam sinh Phạm Vinh Hiển cùng cán bộ, giảng viên làm công tác tại Triển lãm.

Đồng thời, với kiến thức được học về công tác lễ tân và tác phong ngoại giao, các bạn sinh viên cũng tự tin đảm nhận vai trò dẫn chương trình và thuyết minh trước nhiều lãnh đạo cấp cao.

Nữ sinh Trần Khánh Huyền (áo dài xanh) dẫn chương trình tiếp đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong ngày khai mạc.

Nữ sinh Khánh Huyền dẫn chương trình đón tiếp Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Triển lãm.

“Mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được dẫn một chương trình tầm cỡ quốc gia như vậy. Trước đó, mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức, kịch bản đến phong thái. Có những ngày phải trực tới 12 tiếng để cập nhật thông tin, nhưng đổi lại là trải nghiệm quý giá, giúp mình trưởng thành và thêm yêu đất nước cũng như lĩnh vực mình theo đuổi.” Khánh Huyền, sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại hào hứng chia sẻ.

Các bạn sinh viên luôn nỗ lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào thực tế, và công tác tại Triển lãm chính là một cơ hội quý giá để rèn luyện và học hỏi. Bạn Lê Minh Anh - đại diện đội ngũ hỗ trợ truyền thông đến từ Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại cho biết: “Đội ngũ cộng tác viên đã cố gắng hết mình suốt những ngày qua để có thể ghi lại những thước phim và hình ảnh đẹp nhất cho Triển lãm.”

Sinh viên Lê Minh Anh, cộng tác viên truyền thông của Triển lãm trao đổi với Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer

“Chúng em không chỉ vận dụng những kiến thức đã được học mà còn tích lũy nhiều trải nghiệm quý báu khi lần đầu tiên được làm việc cùng nhiều đoàn đại biểu cấp cao. Dù có những thời điểm phải làm việc liên tục cả ngày do lượng khách tham quan quá đông, song tất cả đều cảm thấy tự hào khi được góp sức cho Triển lãm.” Lê Minh Anh bày tỏ.

Điểm nhấn của Triển lãm còn nằm ở sự tham gia tích cực của các du học sinh đang học tập tại Học viện. Ngày 2/9, các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào tại Học viện hào hứng tham gia đón đoàn đại biểu cấp cao đến từ Lào và Campuchia, với sự hiện diện của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào cùng Lãnh đạo, cán bộ và giảng viên

﻿Học viện Ngoại giao tham gia đón đoàn đại biểu cấp cao đến từ Lào và Campuchia.

Các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào của Học viện rạng rỡ trong trang phục

﻿truyền thống, cầm quốc kỳ 3 nước tại Triển lãm.

Bạn Outhai Phonepadid, học viên cao học người Lào xúc động chia sẻ: “Mình rất vui mừng khi được tham gia Triển lãm kỷ niệm ngày lễ quan trọng của đất nước Việt Nam. Mình vô cùng xúc động và tự hào khi được tham gia dịch thuật, chuẩn bị nội dung trong Triển lãm và cùng tham gia đón tiếp các vị lãnh đạo và đại biểu cấp cao.”

Bạn Outhai Phonepadid, học viên cao học người Lào - Học viện Ngoại giao.

Bạn Viengdala Thepvongsa, du học sinh Lào ngành Quan hệ quốc tế - Học viện Ngoại giao bày tỏ: “Mình vô cùng vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia đón tiếp Chủ tịch nước Lào và Campuchia tại Triển lãm. Mình mong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.”

Bạn Viengdala Thepvongsa (bạn nữ ngoài cùng bên trái) cùng đội ngũ du học sinh Lào -

﻿ Học viện Ngoại giao tham gia đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao

Sự tham gia của sinh viên Học viện Ngoại giao tại Triển lãm vừa là cơ hội thiết thực giúp sinh viên rèn luyện, phát triển trong công tác thực tiễn, vừa là cơ hội để các bạn sinh viên góp sức lan tỏa những giá trị, thành tựu 80 năm Ngoại giao Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống và xây dựng đất nước.

Nguồn ảnh: Học viện Ngoại giao