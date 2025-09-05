Chàng sinh viên Việt – Pháp Bách Khoa: Cánh diều tuổi trẻ vươn cao trong gió ngược

SVO - Hồ Trọng Thành (sinh năm 2004) – sinh viên chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp, Đại học Bách khoa TP. HCM – là gương mặt trẻ tiêu biểu khi liên tiếp chinh phục nhiều dấu mốc học thuật và phong trào. Ba năm liền nhận Học bổng Khuyến khích học tập, được trao Học bổng Vallet, PTSC, BKCONS, Thành còn xuất sắc đạt Giải Ba Olympic Cơ học Toàn quốc 2025, Giải Nhì HSG Toán 12 cấp Thành phố, Huy chương Đồng Olympic Tháng 4.

Ước mơ xây dựng từ “Đất thép thành đồng”

Sinh ra và lớn lên tại Củ Chi – vùng đất anh hùng được mệnh danh là “Đất thép thành đồng”, Trọng Thành đã nuôi dưỡng cho mình một ước mơ lớn lao. “Chỉ cần một con đường trải nhựa hay một cây cầu nhỏ được xây mới, cuộc sống của cả cộng đồng đã có thể thay đổi. Chính những trải nghiệm ấy đã gieo trong mình khát vọng trở thành một kỹ sư – không chỉ xây dựng công trình, mà còn xây dựng niềm hy vọng và sự đổi thay bền vững cho con người”, Trọng Thành chia sẻ.

Trọng Thành chụp hình kỷ niệm dấu mốc tuổi 20.

Ban đầu, gia đình từng định hướng anh theo ngành y, nhưng đam mê với khoa học kỹ thuật đã dẫn lối để anh lựa chọn PFIEV – chương trình đào tạo chuẩn Grandes Écoles danh tiếng của Pháp. Với Thành, PFIEV không chỉ mở ra cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, rèn luyện kỷ luật và tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, mà còn giúp anh kết nối với nhiều sinh viên ưu tú trên cả nước.

Trước khi trở thành sinh viên Bách khoa, Trọng Thành từng đạt Giải Nhì Học sinh giỏi Toán 12 cấp Thành phố và Huy chương Đồng Olympic Tháng 4. Với anh, những thành tích ấy không chỉ là giấy khen để treo trên tường, mà là minh chứng cho một quãng đường rèn luyện đầy kỷ luật. Giờ đây, với anh, thành tích quá khứ không còn là thước đo giá trị. Mỗi môn học, mỗi dự án nghiên cứu, mỗi buổi thảo luận nhóm lại là một vạch xuất phát mới. Điều còn đọng lại, chính là thói quen sống kỷ luật và niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, hành trang để Trọng Thành tiếp tục xây dựng ước mơ của mình.

Trọng Thành tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện.

Từ ‘con số 0’ đến Giải Ba Olympic Toàn quốc

Trong ba năm liền nhận Học bổng Khuyến khích học tập cùng nhiều học bổng danh giá như Vallet, PTSC, BKCONS, Trọng Thành đã khẳng định bản lĩnh và sự bền bỉ trên con đường học tập. Không dừng lại ở đó, hai năm liên tiếp, Trọng Thành còn được vinh danh với danh hiệu “Sinh viên Giỏi toàn diện” và “Sinh viên Xuất sắc toàn diện”. Anh xem đây không chỉ là phần thưởng, mà là minh chứng cho hành trình rèn luyện toàn diện của bản thân. “Khi nghe ‘toàn diện’, nhiều người nghĩ đến điểm số. Với mình, đó còn là học thuật, kỹ năng mềm, sức khỏe và trách nhiệm xã hội. Chỉ giỏi chuyên môn mà thiếu kỹ năng, hay chỉ lo thành tích cá nhân mà quên tập thể, thì khó phát triển bền vững”, anh chia sẻ.

Trọng Thành tham dự Lễ trao giải Olympic Cơ học toàn quốc 2025.

Giành Giải Ba Olympic Cơ học Toàn quốc 2025 môn Sức bền Vật liệu là cột mốc đặc biệt với Trọng Thành. Ít ai ngờ rằng, chỉ trong vòng ba tháng ôn luyện từ con số 0, anh đã có thể ghi tên mình vào bảng thành tích quốc gia ở một môn vốn được xem là “nỗi ám ảnh” của sinh viên xây dựng. “Nếu có ai hỏi: ‘Có thể đạt giải Toàn quốc khi chỉ mới học trong 3 tháng không?’, có lẽ trước đây chính mình cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng hôm nay, mình tự hào chia sẻ: Giải Ba Olympic Cơ học Toàn quốc 2025 – một hành trình vừa ngắn vừa dài, vừa đầy cảm xúc”, Trọng Thành bày tỏ.

Anh kể, thời điểm nhận được lời động viên từ thầy cô để tham gia đội tuyển Olympic, bản thân không khỏi hoang mang. Ba tháng ôn luyện gấp rút buộc Thành phải vừa xây dựng nền tảng lý thuyết, vừa rèn kỹ năng trình bày mỗi ngày. “Mỗi công thức, mỗi bài toán về ứng suất – biến dạng không còn là ký hiệu khô khan, mà trở thành ‘ngôn ngữ’ giúp mình hiểu sâu hơn về cách mà vật liệu chịu tải, về sự cân bằng giữa bền vững và giới hạn phá hoại”, anh chia sẻ.

Trọng Thành đạt giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc 2025.

Với Trọng Thành, khoảnh khắc bước lên bục nhận giải không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà là minh chứng cho hành trình chạm đến bản chất khoa học và tìm thấy đam mê. “Olympic không chỉ là cuộc thi con số, mà là bài học về kiên nhẫn trước thất bại, khát vọng tìm lời giải, và niềm tin tri thức có thể nâng tầm cuộc sống”, anh chia sẻ.

Học tập rèn trí tuệ, cộng đồng rèn nhân cách

Không chỉ nổi bật trong học tập, Trọng Thành còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động Đoàn – Hội. Từ Chiến dịch Xuân Tình nguyện tại Đồng Tháp, Ngày hội Văn hóa Pháp (Journée de la Culture Française) cho đến việc tổ chức các “Lớp học ôn tập” trong Câu lạc bộ Học thuật Xây dựng Bách Khoa (CEAC).

Những trải nghiệm đó giúp Trọng Thành hiểu sâu sắc rằng giá trị của con người không chỉ ở những thành tích cá nhân, mà còn ở những gì trao đi cho tập thể. Với Thành, học tập rèn trí tuệ, còn hoạt động cộng đồng rèn nhân cách – và chỉ khi trí tuệ và nhân cách song hành, mỗi sinh viên mới trở thành công dân thật sự có ích.

Với hành trang học bổng, giải thưởng và trải nghiệm nghiên cứu, Trọng Thành chọn con đường gắn bó với xây dựng và năng lượng bền vững. Anh tin rằng đây không chỉ là chuyên ngành kỹ thuật mà là “sứ mệnh của thế hệ chúng mình – thế hệ phải đối diện trực tiếp với biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và đô thị hóa nhanh chóng”.

Trọng Thành tham dự Lễ trao học bổng Vallet.

Trọng Thành muốn biến thách thức từ những công trình tiêu tốn năng lượng thành cơ hội tạo ra các công trình vừa đẹp, an toàn, vừa tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Anh dự định xây dựng nhóm nghiên cứu ứng dụng, kết nối sinh viên, nhà khoa học trẻ và doanh nghiệp để biến ý tưởng bền vững thành hiện thực.

“Đừng nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo ra thay đổi. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ nảy mầm thành một tương lai xanh – sạch – đẹp cho đất nước”, Thành kết lời.

