Bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn từ bỏ

SVO - Từ cậu bé từng bị trêu chọc vì ngoại hình, Lê Duy Linh đã vươn lên trở thành một người mẫu, đồng thời là một sinh viên năng động của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chứng minh với sự nỗ lực, đam mê và tinh thần lạc quan, mỗi người đều có thể vượt qua những khó khăn, khẳng định bản thân và đạt được những thành công trong cuộc sống.

Lê Duy Linh (sinh năm 2005) lớn lên trong một gia đình giản dị ở Cà Mau (trước đây là Bạc Liêu). Tuổi thơ của cậu không hoàn toàn êm đềm khi Duy Linh phải đối mặt với những lời trêu chọc từ bạn bè xung quanh vì sự khác biệt ở cằm.

Duy Linh chia sẻ: "Cằm của mình phát triển khác với mọi người, nên phải nịt bằng dụng cụ nha khoa. Vậy nên, nhiều bạn cùng xóm lúc đó hay nhìn và chọc ghẹo mình vì trông khác với mọi người".

Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, Duy Linh đã chọn một thái độ tích cực và biết ơn. Cậu nhận ra rằng, nhờ sự phát hiện sớm và hướng dẫn điều trị tận tình của các bác sĩ ở bệnh viện, Duy Linh đã có thể khắc phục vấn đề ngoại hình của bản thân.

Hiện tại, Duy Linh đang là sinh viên ngành Xã hội học – chuyên ngành Truyền thông đại chúng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bên cạnh việc học tập, Duy Linh còn là người mẫu tự do.

Niềm đam mê với công việc này bắt nguồn từ sở thích chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Duy Linh tâm sự: "Ngay từ nhỏ, mình đã thích chụp hình, thích lưu lại những kỷ niệm với gia đình và bạn bè. Từ niềm thích thú ban đầu, mình dần muốn theo đuổi con đường người mẫu một cách nghiêm túc hơn, cố gắng để hướng tới sự chuyên nghiệp".

Song, con đường theo đuổi đam mê của Duy Linh không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Cậu thừa nhận rằng, bản thân còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là về giọng nói và sự tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện, tự giác rèn luyện những kỹ năng để trở thành người mẫu chuyên nghiệp là vô cùng khắc nghiệt: rèn luyện về hình thể, kỹ năng catwalk, khả năng biểu cảm trước ống kính,...

Tuy nhiên, Duy Linh xem những khó khăn này là những thử thách để rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Duy Linh dành rất nhiều thời gian tự học qua sách, video và quan sát các người mẫu quốc tế, tập luyện dáng đứng, dáng bước, cách giữ thần thái và kiểm soát cơ thể sao cho phù hợp với từng concept chụp ảnh. Việc lựa chọn theo học ngành truyền thông, một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, cũng là một cách để cậu vượt qua nỗi sợ và phát triển bản thân một cách toàn diện.

Không chỉ là một người mẫu, Duy Linh còn là một sinh viên năng động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong quá trình học đại học, Linh đã tham gia Chiến sĩ Xuân tình nguyện và Mùa hè xanh 2025, góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng cộng đồng.

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Duy Linh cũng đã gặt hái được những thành tích đáng nể trong lĩnh vực thể thao. Cậu từng đạt giải cấp Tỉnh môn nhảy cao trong 3 năm liền và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 12.

Với những nỗ lực không ngừng, Lê Duy Linh đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường mình đã chọn. Trong tương lai, Duy Linh dự định sẽ tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu, đồng thời trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để ngày càng tiến bộ hơn.

Linh luôn tâm niệm câu nói của Zig Ziglar (trích sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công): "Bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn từ bỏ". Câu nói này là nguồn động lực to lớn, giúp Linh vượt qua mọi khó khăn và thử thách trên con đường chinh phục ước mơ.

(Ảnh: NVCC)