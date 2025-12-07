Chàng trai Bách khoa 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương tốt nghiệp với GPA 3.9

SVO - Với bảng thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng, Phạm Quang Nhật (22 tuổi) sinh viên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành một trong những gương mặt được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024.

Phạm Quang Nhật - sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Bách khoa,

﻿Đại học Quốc gia TP.HCM.

Học lực xuất sắc từ nỗ lực bền bỉ và kỷ luật cá nhân

Với GPA 3.9/4.0, Quang Nhật là một trong những sinh viên nằm trong nhóm tốt nghiệp xuất sắc từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Gia Lai, Nhật mang theo sự chân thành, kiên trì và tinh thần vươn lên khi bước vào cánh cửa Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - ngôi trường mà cậu mơ ước từ những năm phổ thông. Theo học ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Nhật nhanh chóng nhận ra mình cần nỗ lực gấp nhiều lần. Giữa lịch học dày đặc và các dự án cá nhân, Nhật từng có giai đoạn quá tải và căng thẳng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Nhật học cách quản lý thời gian, chia nhỏ nhiệm vụ, đặt thứ tự ưu tiên và duy trì kỷ luật mỗi ngày. Nhật chia sẻ: “Mình luôn đặt rõ ưu tiên theo từng giai đoạn và giữ cho bản thân một lịch học hợp lý. Vào những thời gian có nhiều việc, mình luôn chia nhỏ nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành đều đặn mỗi ngày thay vì để dồn lại. Mình cũng chọn các hoạt động ngoại khóa thật sự phù hợp với mục tiêu và năng lực của mình”.

Nhờ vậy, nam sinh giữ vững phong độ học tập qua nhiều học kỳ, giành học bổng khuyến khích học tập 5/8 kỳ học; nhận được học bổng của Tập đoàn Bumi Armada Berhad, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam suốt 5 năm…

Phạm Quang Nhật tại lễ tốt nghiệp.

Không chỉ học tốt, Nhật còn tham gia nghiên cứu khoa học và có hai bài tham luận được công bố trên IEEE Xplore tại Hội nghị quốc tế ICLIE 2024. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của Nhật là khi đạt học bổng TF-Scale 2024 của Temasek Foundation, tham gia chương trình trao đổi tại Singapore. Nhật tâm sự: “Đây là lần đầu mình bước ra môi trường quốc tế, bản thân học được cách làm việc từ các bạn trẻ của nhiều quốc gia trên thế giới. Qua đây, mình trau dồi được tư duy lãnh đạo và trải nghiệm các dự án thực tiễn”. Sau đó, Nhật còn được thư mời tham gia Trại hè AUN-UGM 2024 tại Indonesia với chủ đề “Eco-Leadership for the Young Generation”.

Quang Nhật cùng nhóm nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn tại hội nghị ICLIE 2024.

Bên cạnh học tập, Nhật tích cực tham gia hoạt động tình nguyện. Cậu nhớ nhất là chương trình Trung thu cho trẻ em, hoạt động mang lại cho Nhật nhiều cảm xúc và động lực lan tỏa điều tốt đẹp. “Nhìn thấy nụ cười háo hức của các em, mình hiểu rằng những việc mình làm thật sự có ý nghĩa. Điều đó giúp mình trân trọng hơn những điều mình đang có”, Nhật tâm sự. Chính sự nhiệt huyết và lối sống tích cực đã góp phần giúp Nhật đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024.

Quang Nhật tham gia chương trình trao đổi tại Singapore.

Mang tinh thần “Sinh viên 5 tốt” để tiếp bước trên hành trình mới

Ở tuổi 22, Nhật phấn đấu trở thành một người trẻ có trách nhiệm, không ngừng học hỏi và tạo ra giá trị cho xã hội. Nam sinh mong muốn cống hiến cho quê hương bằng việc ứng dụng kiến thức Logistics để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trong nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế trong thời đại 4.0. “Mình luôn cố gắng sống có ích bằng cách rèn luyện bản thân, phát huy sở trường và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng trong khả năng của mình,” Nhật chia sẻ.

Được tuyên dương trong lễ gặp mặt học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu của UBND tỉnh Gia Lai.

Tốt nghiệp với GPA 3.9, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, nhiều giải thưởng học thuật, trải nghiệm quốc tế và hành trình thực tập tại các tập đoàn lớn, Phạm Quang Nhật luôn không ngừng nỗ lực để vượt qua giới hạn bản thân. Hành trình của Nhật truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám mơ ước, dám đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Một số thành tích nổi bật của Phạm Quang Nhật: - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024; - Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về đạt thành tích xuất sắc năm 2024-2025; - Danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn diện” Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM các năm học 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025.

Ảnh NVCC