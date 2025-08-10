Nữ sinh Việt từ ‘trường làng’ vươn ra ‘biển lớn’

Từ khi còn học cấp 2, Phương Anh đã sớm bộc lộ ý chí mạnh mẽ khi quyết tâm thi đỗ vào trường Chuyên của tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước ngoặt đầu tiên, giúp cô nàng tiếp cận với môi trường học tập chất lượng cao và định hình con đường tương lai. Từ đó, Phương Anh không ngừng tìm hiểu về các học bổng quốc tế và chọn theo học tại một trường đại học quốc tế ở Việt Nam.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa chọn đi thực tập hay làm thêm, Phương Anh đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp từ năm thứ hai đại học. Cô nàng tham gia vào các dự án về nền tảng gây quỹ số và sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên. Đây không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cơ hội để nữ sinh gen Z được sống với hai đam mê lớn nhất của mình: giáo dục và khởi nghiệp số. Phương Anh mong muốn lan tỏa tinh thần này, thúc đẩy sự dũng cảm khởi nghiệp ở giới trẻ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á.
Phương Anh quan niệm, tuổi trẻ là giai đoạn “chưa có gì để mất”. Vì vậy, cô luôn cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm. Nữ sinh đúc kết một triết lý sống đầy thực tế: “Impatient with action, patient with results” (Không kiên nhẫn với hành động, nhưng hãy kiên nhẫn với kết quả). Theo nữ sinh, các bạn trẻ nên bắt tay vào thực hiện ngay khi có dự định, không trì hoãn với những mục tiêu nhưng cũng nên ‘sống chậm’ với những kết quả. Bởi lẽ, khi thực sự cố gắng, thành quả sẽ đến vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.
Đằng sau những thành công của Phương Anh là hai động lực nuôi ý chí nữ sinh lớn lên mỗi ngày. Về nội lực, cô gái trẻ khao khát được giúp đỡ gia đình. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Phương Anh tin rằng cách tốt nhất để giúp đỡ bố mẹ là phải học thật tốt. Hơn nữa, cô muốn sống một cuộc đời thật giá trị và xứng đáng, không để lãng phí bất kỳ giây phút nào.
Về ngoại lực, Phương Anh tự hào với lòng yêu nước mãnh liệt vốn có ở bản thân. Nữ sinh trường Anh Quốc mong muốn được cống hiến cho quê nhà, mang hình ảnh của tuổi trẻ Việt vươn ra quốc tế. Chính vì thế, nữ sinh này đặt mục tiêu mang những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lên chuyến tàu SSEAYP.
Đặc biệt, Phương Anh luôn mang trong mình niềm hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều bạn trẻ ở các tỉnh lẻ, nông thôn để có cơ hội phát triển bản thân”. Nữ sinh cho rằng: “Học sinh ở nông thôn rất tài năng, nhưng vẫn còn thiếu một bệ phóng và cơ hội để thực hành, phát triển”.
Đây cũng là lý do trong suốt 2 năm qua, Phương Anh đã trở thành người cố vấn, định hướng đắc lực cho rất nhiều học sinh THPT từ Thái Bình, Nam Định, Tiền Giang... giúp họ xây dựng dự án và săn học bổng vào các trường đại học quốc tế như VinUniversity hay British University Vietnam.
Một số thành tích tiêu biểu:
- 1 trong 16 đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEAYP 2026
- Đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Youth Ecosperity Dialogue Châu Á tổ chức tại Singapore năm 2023
- Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp xã hội toàn quốc - Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022
- Á Quân toàn quốc cuộc thi UEB Business Case - Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN
- Giải Tư Toàn Quốc Youth Innovation Startup 2022 - Bộ Khoa học & Công nghệ
- Giải Tư Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2023 - Sở Khoa học & Công nghệ
- Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia - UNDP và Liên đoàn Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam
- 2 năm kinh nghiệm mentor cho các bạn học sinh cấp 3 (xây dựng dự án và săn học bổng). Các giải thưởng nổi bật của mentee: ~20 học bổng từ VinUniversity và British University Vietnam, Giải Ba toàn quốc cuộc thi VinUniversity National Highschool Entrepreneurship Competition 2025, Á Quân Global Future Business Elite - Beijing University 2024, Giải Tư toàn quốc thi Talk Green Future 2024,...
- Diễn giả cho các sự kiện về giáo dục/ định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh cấp 3
- Quán quân học bổng ngành Marketing & Kinh doanh trường British University Vietnam và VinUniversity năm 2022