Nữ sinh Việt từ ‘trường làng’ vươn ra ‘biển lớn’

SVO - Xuất phát điểm từ ngôi trường làng tại tỉnh Bắc Ninh, Chu Phương Anh (sinh năm 2004, nay là sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam) đã liên tục có những nấc thang thăng tiến trong học tập, thậm chí là cơ hội chạm tay đến học bổng quốc tế và truyền cảm hứng đến nhiều học sinh khác ở vùng quê.

Từ khi còn học cấp 2, Phương Anh đã sớm bộc lộ ý chí mạnh mẽ khi quyết tâm thi đỗ vào trường Chuyên của tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước ngoặt đầu tiên, giúp cô nàng tiếp cận với môi trường học tập chất lượng cao và định hình con đường tương lai. Từ đó, Phương Anh không ngừng tìm hiểu về các học bổng quốc tế và chọn theo học tại một trường đại học quốc tế ở Việt Nam.

Bên cạnh tư duy nổi trội, Phương Anh còn được yêu mến bởi nét đẹp trong trẻo, xinh xắn, cùng sở thích diện những bộ áo truyền thống quê hương.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa chọn đi thực tập hay làm thêm, Phương Anh đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp từ năm thứ hai đại học. Cô nàng tham gia vào các dự án về nền tảng gây quỹ số và sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên. Đây không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cơ hội để nữ sinh gen Z được sống với hai đam mê lớn nhất của mình: giáo dục và khởi nghiệp số. Phương Anh mong muốn lan tỏa tinh thần này, thúc đẩy sự dũng cảm khởi nghiệp ở giới trẻ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á.

Đam mê khởi nghiệp từ sớm đã giúp Phương Anh (đứng thứ 2, từ trái sang phải) có nhiều

﻿trải nghiệm ngay khi còn rất trẻ.

Phương Anh quan niệm, tuổi trẻ là giai đoạn “chưa có gì để mất”. Vì vậy, cô luôn cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm. Nữ sinh đúc kết một triết lý sống đầy thực tế: “Impatient with action, patient with results” (Không kiên nhẫn với hành động, nhưng hãy kiên nhẫn với kết quả). Theo nữ sinh, các bạn trẻ nên bắt tay vào thực hiện ngay khi có dự định, không trì hoãn với những mục tiêu nhưng cũng nên ‘sống chậm’ với những kết quả. Bởi lẽ, khi thực sự cố gắng, thành quả sẽ đến vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.

Nữ sinh Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đóng vai trò diễn giả chia sẻ và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Đằng sau những thành công của Phương Anh là hai động lực nuôi ý chí nữ sinh lớn lên mỗi ngày. Về nội lực, cô gái trẻ khao khát được giúp đỡ gia đình. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Phương Anh tin rằng cách tốt nhất để giúp đỡ bố mẹ là phải học thật tốt. Hơn nữa, cô muốn sống một cuộc đời thật giá trị và xứng đáng, không để lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Về ngoại lực, Phương Anh tự hào với lòng yêu nước mãnh liệt vốn có ở bản thân. Nữ sinh trường Anh Quốc mong muốn được cống hiến cho quê nhà, mang hình ảnh của tuổi trẻ Việt vươn ra quốc tế. Chính vì thế, nữ sinh này đặt mục tiêu mang những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lên chuyến tàu SSEAYP.

Đặc biệt, Phương Anh luôn mang trong mình niềm hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều bạn trẻ ở các tỉnh lẻ, nông thôn để có cơ hội phát triển bản thân”. Nữ sinh cho rằng: “Học sinh ở nông thôn rất tài năng, nhưng vẫn còn thiếu một bệ phóng và cơ hội để thực hành, phát triển”.

Các học sinh do Phương Anh hướng dẫn, hỗ trợ đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Đây cũng là lý do trong suốt 2 năm qua, Phương Anh đã trở thành người cố vấn, định hướng đắc lực cho rất nhiều học sinh THPT từ Thái Bình, Nam Định, Tiền Giang... giúp họ xây dựng dự án và săn học bổng vào các trường đại học quốc tế như VinUniversity hay British University Vietnam.