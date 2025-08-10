GPA 3.96/4, IELTS 8.0 và những dấu ấn học thuật – xã hội của tân thủ khoa Học viện Ngoại giao

SVO - Nguyễn Nhật Anh (22 tuổi) đã xuất sắc trở thành thủ khoa Học viện Ngoại giao (DAV) với điểm trung bình 3.96/4. Cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ, sở hữu IELTS 8.0, không chỉ duy trì học bổng nhiều kỳ mà còn gặt hái thành tích nổi bật ở các hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc, dự án xã hội và nghiên cứu khoa học, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của một tân cử nhân ngành Truyền thông quốc tế.

Chọn DAV – Bước ngoặt để theo đuổi đam mê

Bốn năm trước, ở tuổi 18, mình đứng trước lựa chọn lớn: đi du học hay học trong nước. Đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch du học trở nên bất định, nhưng cũng cho mình thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các trường đại học ở Việt Nam. Khi biết đến Học viện Ngoại giao, mình bị thu hút bởi môi trường vừa chú trọng ngoại ngữ, vừa có chương trình truyền thông mang màu sắc chính trị đặc trưng – sự kết hợp hiếm có và đầy hấp dẫn. Tin rằng đây sẽ là nơi giúp mình trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng đam mê, mình đã chọn DAV làm bến đỗ cho hành trình 4 năm.

Nguyễn Nhật Anh xuất sắc trở thành thủ khoa Học viện Ngoại giao (Ảnh: Lê Vượng)

Ngay từ năm nhất, mình luôn giữ sự chỉn chu trong từng môn học và bài tập, nhờ đó duy trì điểm số ổn định, đạt IELTS 8.0 và liên tục nhận học bổng. Song song với học tập, mình tích lũy kinh nghiệm qua 4 kỳ thực tập, trong đó đáng nhớ nhất là thời gian tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Thượng Hải – nơi mình vừa được trải nghiệm môi trường ngoại giao, vừa áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Ở đó, mình nhận ra giá trị lớn nhất mà DAV mang lại không chỉ là lý thuyết, mà còn là tư duy phản biện, khả năng thích ứng và bản lĩnh của một người làm ngoại giao – điều giúp mình tự tin đại diện các tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Giữ “chất” Ngoại giao trên hành trình chạm tới vị trí thủ khoa

Suốt 4 năm học ngành Truyền thông quốc tế, mình coi mỗi môn học là một cánh cửa mở ra thế giới mới. Chương trình tại DAV kết hợp kiến thức về văn hóa, chính trị, ngoại giao cùng các môn bổ trợ về luật, kinh tế, đòi hỏi khả năng tự học, tự nghiên cứu và đọc sâu ngoài giáo trình. Với mình, đó không phải áp lực mà là niềm hứng khởi, nhất là khi được học cùng những người bạn có chung tinh thần cầu tiến.

Bên cạnh thành tích học tập, mình giành giải thưởng nghiên cứu khoa học, tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt 9,4/10. Các môn học ở Học viện đều thú vị, nhưng để học tốt, mình không chỉ cần thời gian và công sức mà còn phải thật chủ động trong việc tự học, tìm kiếm thông tin và đọc thêm ngoài bài giảng. Ngành Truyền thông cho mình cơ hội tiếp cận một chương trình đa dạng, kết hợp kiến thức về văn hóa, chính trị, ngoại giao, cùng những môn bổ trợ về luật và kinh tế. Khối lượng kiến thức lớn khiến mình phải dành nhiều thời gian đọc và nghiên cứu, nhưng vì đây đều là những lĩnh vực mình yêu thích nên thay vì áp lực, mình lại thấy hứng thú.

Nhờ điểm GPA ổn định qua các kỳ, Nhật Anh lọt top 20% sinh viên của Khoa được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm 9.4.

Môi trường Ngoại giao còn cho mình một cộng đồng bạn bè có chung sở thích và tinh thần học tập cao, cùng nhau tạo nên nguồn cảm hứng mỗi ngày. Dần dần, các môn học không chỉ còn là những tín chỉ cần hoàn thành, mà trở thành một phần cuộc sống, giúp mình hiểu hơn về xã hội ở nhiều góc nhìn. Và rồi, khi bước vào những kỳ thực tập, mình mới nhận ra giá trị thật sự của khối kiến thức “vĩ mô” ấy: khả năng áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, cùng tư duy phản biện, lối suy nghĩ độc lập và nền tảng kiến thức rộng. Chính điều đó đã tạo nên “chất” rất riêng của sinh viên Ngoại giao – tự tin, đa chiều và sẵn sàng thích ứng ở bất cứ môi trường nào.

Lan tỏa giá trị từ những lớp học an toàn mạng

Bên cạnh việc học, mình luôn cố gắng dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng để cuộc sống sinh viên thêm ý nghĩa. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi mình tham gia CyberKid Vietnam – doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên không gian mạng. Dù ở vai trò Thành viên Nhóm Quản lý dự án toàn quốc hay sau này là Trưởng nhóm Phát triển đối tác giáo dục, mình đều hạnh phúc khi góp phần mang những lớp học An toàn trên không gian mạng đến với nhiều học sinh.

Thành tựu khiến mình tự hào nhất là kết nối thành công với Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng và Làng trẻ SOS Hải Phòng để tổ chức các lớp học ATTKGM cho các em nhỏ. Nhờ sự hỗ trợ của Thành Đoàn, mình đã có cơ hội trực tiếp đứng lớp chia sẻ kiến thức an toàn mạng cho học sinh huyện Thủy Nguyên. Khoảnh khắc nhìn các em say mê lắng nghe, hào hứng đặt câu hỏi chính là động lực để mình tiếp tục cống hiến cho những hoạt động cộng đồng mang giá trị bền lâu.

Sống hết mình để không hối tiếc

Nhìn lại hành trình đã qua, mình chưa bao giờ hối hận về những hoạt động đã tham gia, những trải nghiệm đã dành thời gian và tâm huyết để theo đuổi. Mỗi một dự án, mỗi kỳ thực tập, mỗi buổi tình nguyện đều để lại trong mình những kỷ niệm sâu sắc, những bài học quý giá và cả những mối quan hệ đáng trân trọng. Những lần được tham gia các dự án cộng đồng, trải qua các kỳ thực tập ở nhiều môi trường khác nhau, hay khoảnh khắc cùng đồng đội hoàn thành một hoạt động thiện nguyện… tất cả đã trở thành hành trang để mình trưởng thành hơn mỗi ngày.

Ảnh: Lê Vượng

Điều duy nhất khiến mình tiếc nuối là đôi khi đã bỏ lỡ một vài cơ hội chỉ vì chần chừ, vì chưa đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Chính những lần nuối tiếc đó đã giúp mình nhận ra một nguyên tắc sống quan trọng: phải sống hết mình và làm hết sức trong mọi việc. Mình hiểu rằng sẽ có lúc kết quả không được như mong đợi, sẽ có những mục tiêu dù nỗ lực vẫn không thể chạm tới, nhưng điều quan trọng nhất là khi nhìn lại, mình sẽ không phải day dứt vì đã không cố gắng đủ.

Châm ngôn sống mà mình luôn mang theo là: “Hãy sống hết mình, cố gắng hết sức. Dù không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu cao nhất, nhưng ít nhất khi nhìn lại, mình sẽ không phải hối hận vì đã không nỗ lực đủ”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở dành cho bản thân, mà còn là thông điệp mình muốn gửi tới những người trẻ giống mình – những người đang trên hành trình tìm kiếm cơ hội và khẳng định giá trị bản thân.

Mình tin rằng, khi mỗi người trẻ đều giữ trong mình tinh thần ấy, chúng ta sẽ không chỉ tạo ra giá trị cho bản thân, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng, góp phần xây dựng một cộng đồng tích cực và đầy nhân văn. Và biết đâu, từ một hành động nhỏ hôm nay, ngày mai lại có thể tạo nên những thay đổi lớn lao cho xã hội.