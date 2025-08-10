Nếu yêu thích điều gì, bạn sẽ tìm được cách theo đuổi nó

là người mẫu tự do và KOL (Key Opinion Leader) trong lĩnh vực sức khỏe – làm đẹp, từng bước thực hiện ước mơ trở thành hình mẫu “Beauty & Brain”, lan tỏa vẻ đẹp lành mạnh và tri thức sức khỏe đến cộng đồng.

SVO - Phạm Mỹ Hương (sinh năm 2002, quê Ninh Bình) đang chinh phục cả hai lĩnh vực tưởng chừng đối lập: Dược học và người mẫu ảnh. Cô là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa

Phạm Mỹ Hương chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thị giác: "Mình đặc biệt yêu thích những gì liên quan đến nghệ thuật thị giác như chụp ảnh, tạo dáng, ánh sáng và thời trang".

Bên cạnh đó, Mỹ Hương cũng rất yêu thích bộ môn yoga, đọc sách về sức khỏe, dinh dưỡng và chia sẻ những kiến thức làm đẹp an toàn. Một niềm đam mê lớn khác của cô là diễn xuất, nơi cô có thể hóa thân thành các nhân vật khác nhau và cảm nhận thế giới qua góc nhìn đa dạng.

Ước mơ lớn nhất của Mỹ Hương là trở thành một người mẫu – diễn viên chuyên nghiệp, sử dụng hình ảnh và câu chuyện của bản thân để truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa tri thức sức khỏe và vẻ đẹp lành mạnh đến cộng đồng. Hiện tại, bên cạnh công việc học, cô đang hoạt động như một người mẫu tự do và KOL trong lĩnh vực sức khỏe – làm đẹp.

Bước chân vào giảng đường đại học, Mỹ Hương bắt đầu thử sức với công việc chụp ảnh lookbook và nhanh chóng nhận ra niềm yêu thích thực sự. Tuy nhiên, ngành Dược học đòi hỏi sự tập trung cao độ, khiến cô phải tạm gác lại đam mê nghệ thuật để dồn sức vào học tập. Mãi đến năm thứ ba, Mỹ Hương mới quyết định quay trở lại với đam mê của bản thân mình.

Việc cân bằng giữa hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt – khoa học và sáng tạo là điều không hề dễ dàng. Mỹ Hương đã phải đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là áp lực học tập và những nghi ngờ về bản thân. Cô tâm sự: "Có một thời gian mình khủng hoảng tâm lý nhẹ, cảm thấy lạc lõng và nghi ngờ bản thân, nhất là khi vừa phải giữ điểm số ổn định vừa muốn phát triển hình ảnh cá nhân".

Tuy nhiên, chính sự kiên trì học hỏi, những lời động viên từ gia đình, bạn bè và những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng đã giúp cô vượt qua khó khăn và tự tin hơn vào bản thân.

Ngành Dược học vốn nổi tiếng là một ngành học nặng, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực không ngừng. Việc vừa phải học tốt, vừa duy trì hình ảnh cá nhân khiến Mỹ Hương không tránh khỏi áp lực. Thay vì chọn một trong hai, cô quyết định chuyển hóa áp lực thành động lực.

Để làm được điều này, Mỹ Hương đã lập kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, đồng thời học cách lắng nghe cơ thể và giữ gìn sức khỏe tinh thần để không bị kiệt sức. Cô nhận ra rằng, nếu thực sự yêu thích điều gì, bản thân sẽ tìm được cách để theo đuổi nó song song mà không phải hy sinh bất kỳ điều gì.

Không chỉ tập trung vào bản thân mà Mỹ Hương còn mong muốn truyền cảm hứng và động lực cho những người xung quanh. Cô từng tham gia làm cộng tác viên truyền thông cho một số chiến dịch sức khỏe cộng đồng. Mỹ Hương cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa mỗi khi nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là từ các bạn nữ.

Mỹ Hương chia sẻ: “Giờ đây, mỗi lần được nghe một bạn nữ nhắn rằng: ‘Chị làm em có thêm động lực học tập và chăm sóc bản thân’, mình lại cảm thấy tất cả nỗ lực đều xứng đáng”.

Trong tương lai, Mỹ Hương dự định tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô cũng có kế hoạch học thêm các khóa học về truyền thông, marketing và diễn xuất chuyên sâu. Với kiến thức chuyên môn về Dược học, Mỹ Hương mong muốn truyền tải nội dung về sức khỏe – làm đẹp lành mạnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Mỹ Hương ấp ủ mong muốn trở thành hình mẫu của một “Beauty & Brain” – vừa thông minh, bản lĩnh, vừa xinh đẹp và có chiều sâu, truyền cảm hứng cho những người xung quanh theo đuổi ước mơ và sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Một câu nói mà Mỹ Hương vô cùng yêu thích: "Hãy sống là chính mình – bản gốc luôn có giá trị hơn bản sao". Đây cũng chính là kim chỉ nam cho hành trình của cô, khẳng định cá tính riêng và không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

