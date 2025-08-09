Một năm chậm lại để sống đúng với ước mơ

SVO - Sau một hành trình đầy những quyết định táo bạo và sự ủng hộ vô bờ bến từ gia đình, Trần Huy Vũ (sinh năm 2004) sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, đang từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực người mẫu ảnh và thời trang.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trần Huy Vũ mang trong mình những hoài bão, ước mơ như bao bạn bè khác, và quyết định đặt chân đến Thủ đô. Tuy nhiên, Vũ đã đưa ra một quyết định táo bạo sau một thời gian theo học, đó là “nghỉ học”.

Lý do không phải vì Vũ không cố gắng, mà vì Vũ nhận ra: mình đang đi sai đường. Ngay từ những ngày đầu, Vũ đã cảm thấy lạc lõng trong ngành học mà bản thân theo đuổi lúc đó.

Quyết định dừng lại và chuyển ngành là một bước đi đầy lo lắng đối với Vũ. Anh lo sợ ánh nhìn của người khác, sợ mất thời gian, và sợ chính mình đã sai. Tuy nhiên, với sự động viên từ gia đình và bạn bè, Vũ đã dũng cảm hơn, dám sống lại với ước mơ của chính mình.

Bước vào môi trường mới, một ngành học đúng với đam mê, Vũ học với sự hứng thú và bắt đầu tin tưởng vào tương lai bản thân đang xây dựng. Hiện tại, Vũ đang là sinh viên năm thứ ba của Học viện Phụ nữ Việt Nam, và hạnh phúc với lựa chọn của bản thân mình.

Vũ chia sẻ: "Một năm chậm lại, đổi lại là nhiều năm sống đúng với ước mơ. Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ làm điều tương tự – bởi không có điều gì đáng sợ hơn việc sống một cuộc đời không dành cho mình. Và hiện tại mình đang cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn ấy".

Là một người trẻ luôn khao khát khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống, Vũ rất thích khám phá từ những địa điểm chưa từng đến, đến các lĩnh vực kiến thức lạ lẫm. Sự tò mò và ham học hỏi này là động lực thúc đẩy anh không ngừng phát triển bản thân và mở rộng tầm nhìn.

Đặc biệt, thế giới thời trang luôn có một sức hút lớn đối với Vũ. Anh chàng cảm nhận được niềm vui và sự tự tin mỗi khi được tạo dáng trước ống kính, được thể hiện bản thân qua từng bộ trang phục. Và ước mơ trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp ngày càng lớn mạnh trong Vũ.

Tuấn Vũ tâm sự: "Ước mơ lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại của mình là thành công trong công việc người mẫu ảnh. Vì mỗi bức hình được mọi người đón nhận đó chính là cả một quá trình, không chỉ là của riêng bản thân mà còn cả những ekip hỗ trợ phía sau".

Bên cạnh đó, cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 do Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đoàn khối các cơ quan TW tổ chức đã mang đến cho Vũ những người bạn quý giá, những người đã hỗ trợ và giúp đỡ Vũ hiểu rõ hơn về công việc người mẫu ảnh.

Trên hành trình theo đuổi ước mơ ấy, Vũ cũng phải đối mặt với không ít thử thách, bao gồm những lời nói khó nghe, hay những ánh mắt dò xét. Tuy nhiên, tình yêu thương đến từ gia đình là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả.

Vũ chia sẻ với lòng biết ơn sâu sắc: “Mẹ mình dạy yêu thương, bố mình dạy cách sống mạnh mẽ, được tâm sự cùng chị và được đi chơi với em. Từ những tình yêu thương đó khiến mình cảm thấy không có gì là không thể vượt qua”.

Từ nguồn sức mạnh lớn lao ấy, cùng niềm tin và sự cố gắng của bản thân, Vũ đã ghi lại được cho bản thân một số dấu ấn đáng nhớ dưới mái trường Đại học: Top 11 “Sinh viên thanh lịch”, Giải 3 “Nghiên cứu khoa học”, và là “Sinh viên tiêu biểu của trường”.

Hiện tại, Vũ đang từng bước phát triển con đường nghệ thuật của bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực người mẫu ảnh và thời trang. Anh chàng chủ động tìm kiếm, trau dồi kỹ năng, biểu cảm và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp hơn. Với niềm đam mê và sự nghiêm túc, Vũ tin rằng, bản thân có thể tiến xa hơn trong môi trường sáng tạo này.

Vũ luôn nhắc nhở bản thân một câu nói: "Dù bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại, bạn vẫn đang tiến về phía trước".

(Ảnh: NVCC)