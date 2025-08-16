Nữ sinh người Choang Trung Quốc tốt nghiệp thủ khoa ngành Việt Nam học

SVO - Trong bài phát biểu đại diện sinh viên quốc tế tại lễ tốt nghiệp của VNU-USSH, Liang Yi Fang chia sẻ rằng đến Việt Nam là một trong những quyết định ý nghĩa nhất cuộc đời. Những trải nghiệm đa văn hoá giúp cô trở thành một công dân toàn cầu với trái tim rộng mở và tầm nhìn không biên giới.

Với điểm học tập 3.64/4.0, Liang Yi Fang, du học sinh quốc tịch Trung Quốc, tốt nghiệp thủ khoa ngành Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH). Tại lễ trao bằng cử nhân hồi cuối tháng 7, Yi Fang đã đại diện sinh viên quốc tế phát biểu và chia sẻ về hành trình du học Việt Nam đáng nhớ.

Yi Fang phát biểu tại lễ tốt nghiệp và nhận giấy khen thủ khoa

﻿từ PGS. TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng VNU-USSH.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Fang tự giới thiệu: “Tên tiếng Việt của mình là Lương Dịch Phương, mình sinh năm 2002, năm nay mình 23 tuổi. Mình rất vinh dự và tự hào được nhận giấy khen thủ khoa và xuất sắc của ngành Việt Nam học.

Mình là một người luôn yêu thương bản thân, làm gì đều phải cho bản thân hài lòng. Cho nên mình có nhiều sở thích để phong phú cuộc sống và tinh thần như xem phim, đi du lịch, nghe nhạc hát ca, nghe kể chuyện và nói chuyện với bạn bè”.

Fang lớn lên tại thành phố Bách Sắc thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, nơi có biên giới giáp tỉnh Cao Bằng của Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã được nghe kể về đất nước, con người Việt Nam nên luôn cảm thấy thú vị và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 2020, cô bày tỏ mong muốn đi du học Việt Nam và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Yi Fang tại quê nhà ở Trung Quốc.

Nữ sinh dành một năm để làm quen và học tiếng Việt cơ bản trước khi nhập học vào tháng 9 năm 2021. Do dịch bệnh COVID-19, hành trình đại học của Fang bắt đầu từ những bài giảng trực tuyến xuyên biên giới. Đây là giai đoạn học phát âm vốn cần nhiều sự tương tác, nên việc học chịu không ít ảnh hưởng bởi chất lượng Internet, thiết bị máy tính và cả chênh lệch múi giờ.

“Khi mạng Internet kém, mình không thể nghe thấy giáo viên đang nói gì, giáo viên cũng không biết mình phát âm có đúng hay không. Hoặc khi giáo viên dạy phát âm, mình không phân biệt được những âm như đ/t, e/ê do ảnh hưởng của thiết bị hoặc Internet”, Fang nhớ lại.

Vì học trực tuyến, cô không có môi trường để “tắm” ngôn ngữ nên khả năng tiếng Việt khi đó vẫn kém. Nhưng trong khó khăn, Fang học được cách kiên nhẫn, thích nghi và mạnh mẽ hơn. Đến năm 2022, dù còn nhiều quy định nghiêm ngặt, cô rất vui và háo hức khi có thể sang Việt Nam đi học trực tiếp.

Yi Fang diện trang phục truyền thống vào ngày tốt nghiệp đại học.

Những năm tháng du học của Fang gắn liền với Nhà B7 Bis trên đường Trần Đại Nghĩa, nơi đặt khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, cũng là chốn quen của những người nước ngoài muốn học tiếng Việt tại Hà Nội. Fang hoàn thành hầu hết các môn học tại đây, trừ các môn thể chất học tại Ký túc xá Mễ Trì và các môn kỹ năng mềm học tại trụ sở chính của VNU-USSH trên đường Nguyễn Trãi.

Nhà B7 Bis cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động đa dạng của khoa, đặc biệt là Ngày hội Văn hoá Quốc tế được tổ chức hàng năm. Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Fang, khi cô có cơ hội giới thiệu văn hoá Trung Quốc đến bạn bè Việt Nam và quốc tế, thưởng thức những món ăn đặc sắc và hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia khác nhau.

“Ký túc xá mình ở rất thuận tiện và ở gần khoa. Các bạn cùng phòng và các anh, chị quản lý đều thân thiện, mình cảm thấy như ở nhà. Mọi người trong ký túc xá đều là sinh viên quốc tế, đều được hỗ trợ như nhau nên mình không gặp khó khăn gì đáng kể. Các bạn cũng hay tò mò hỏi mình về văn hóa Trung Quốc”, Fang chia sẻ.

Yi Fang viết thư pháp tặng bạn bè tại Ngày hội Văn hoá Quốc tế năm 2024.

Ngoài dịp Tết Nguyên đán, Fang thường về thăm nhà vào những dịp được nghỉ học nhiều ngày như nghỉ đông, nghỉ hè. Thời gian di chuyển bằng đường bộ mất khoảng 8 tiếng. Việc đi lại thuận tiện nên cô cũng muốn mời gia đình sang Việt Nam du lịch và dự lễ tốt nghiệp, nhưng do không sắp xếp được công việc nên đành lỡ hẹn.

Bên cạnh các môn học tiếng, Fang rất thích các môn chuyên ngành về văn hoá Việt Nam. Những môn học này giúp cô hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam và ứng dụng của tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực. Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của Fang có tên Chiến lược lịch sự trong hành vi khen ngợi và khiển trách giữa mẹ và con: So sánh chương trình ‘Super Mom’ (Trung Quốc) và ‘Mẹ Siêu Nhân’ (Việt Nam), dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Vũ Lan Hương tại khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

Fang cho biết, ngoài thời gian học, cô rất thích xem phim và chương trình thực tế. Cô quan sát thấy có một số điểm khác nhau trong quan niệm giáo dục và đào tạo trẻ con trong văn hóa gia đình Việt Nam và Trung Quốc, và rất tò mò về điều này. Trong quá trình hoàn thành khóa luận, Fang đã tìm hiểu được một số điểm tương đồng và khác biệt về chiến lược lịch sự đã dùng trong quá trình khen - trách trẻ con giữa mẹ Trung Quốc và mẹ Việt Nam.

Những người bạn Trung Quốc thân thiết đến chúc mừng Yi Fang tốt nghiệp.

Phát biểu bằng tiếng Việt lưu loát tại lễ tốt nghiệp, Feng nói rằng bốn năm du học tại Việt Nam đã mang đến cho cô những hành trang vô giá: từ việc làm chủ một ngôn ngữ mới - Tiếng Việt, đến những hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước hình chữ S.

Mỗi ngày trải nghiệm nhịp sống địa phương, từ những buổi sáng với phở nóng hổi đến những câu chuyện đêm khuya bên tách bia vỉa hè, đã giúp cô thực sự thấm nhuần tinh thần Việt Nam. Đặc biệt là những người bạn quốc tế đã cùng Feng chia sẻ hành trình này - mỗi người mang đến một góc nhìn mới mẻ, làm phong phú thêm thế giới quan của cô.

Hiện Feng đã trở về Trung Quốc nghỉ ngơi sau quãng thời gian du học xa nhà. Dự định của cô là tiếp tục học lên cao để phục vụ công việc giảng dạy tiếng Việt hoặc biên phiên dịch.

“Mình mong muốn có thêm nhiều người Trung Quốc hiểu biết về Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước”, Feng bày tỏ.

Ảnh: NVCC