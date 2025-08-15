Mùa hè của những ‘nhà báo tập sự’: Khi đôi tay non nớt chạm vào chữ ‘Nhẫn’

SVO - Cuối năm nhất, khi bạn bè chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, chúng mình - những sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao đã mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong. Cơ hội bất ngờ ấy đã mở ra một hành trình đầy cảm xúc, giúp chúng mình hiểu hơn về nghề báo và trưởng thành từ những công việc không tên.

Những dòng CV vụng về và khoảnh khắc bén duyên

Thực ra, cơ hội này đến với chúng mình rất tình cờ, chỉ từ một thông báo tìm kiếm sinh viên phù hợp của Khoa. Phần lớn chúng mình chưa từng viết CV hay thư giới thiệu, nhưng chính những dòng chữ đầu tiên đầy vụng về ấy lại giúp cả nhóm nhận ra khao khát thật sự: được viết một cách nghiêm túc và được chạm vào công việc báo chí “thật”. Sau vòng tuyển chọn, 9 mảnh ghép phù hợp đã chính thức được gọi tên, mở ra một chặng đường mới.

Nhóm thực tập sinh Học viện Ngoại giao tại buổi gặp mặt đầu tiên tại tòa soạn Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong.

Mùa hè của chúng mình bắt đầu bằng những buổi họp trực tuyến, những lần theo chân phóng viên đi thực tế và cả cảm giác hồi hộp chờ bài viết đầu tiên được duyệt. Chúng mình mang theo rất nhiều câu hỏi: Làm sao để kể một câu chuyện từ sự kiện tưởng chừng rất thường? Làm sao để viết đúng, viết sâu mà không khô khan? Liệu có thể giữ góc nhìn cá nhân mà vẫn công tâm, tử tế? Những câu hỏi đó đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt hai tháng thực tập và có lẽ sẽ còn theo mãi trên con đường làm nghề.

Chúng mình thật may mắn vì ở Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, chúng mình luôn được lắng nghe và tạo điều kiện học hỏi. Đặc biệt, có Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hoa, người luôn âm thầm quan sát, nhắc nhở nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ. Chúng mình biết ơn vì đã được bắt đầu từ một nơi như thế - nơi đã cho phép sự non nớt được hiện diện và sự trưởng thành được vun đắp từng ngày.

Hành trình từ "công việc không tên" đến chữ "Nhẫn"

Sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi đã giúp chúng mình xông pha ngay vào sự kiện đầu tiên - Ngày hội tư vấn tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ở đó, chúng mình được học từ những “công việc không tên”, từ tác nghiệp phỏng vấn, ghi hình, viết bài, đến cả xử lý âm thanh, điều phối sân khấu. Mỗi thành viên đều được trải nghiệm môi trường báo chí thực tế trong không khí sôi động của mùa tuyển sinh.

Nhóm thực tập sinh tham gia hỗ trợ sự kiện Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ.

Được trở thành “nhà báo tập sự” ngay từ năm nhất là một trải nghiệm hiếm có. Chúng mình đã đi khắp nơi, từ miền Bắc đến miền Nam, tìm kiếm những câu chuyện truyền cảm hứng để gửi gắm vào bài phỏng vấn. Tuy gặp khó khăn về khoảng cách địa lý hay thời gian trao đổi, nhưng với tình yêu dành cho báo chí, chúng mình tin rằng mỗi bài viết sẽ là một thông điệp độc bản, chân thật nhất.

Không chỉ đồng hành trong công việc, các anh chị trong toà soạn còn chia sẻ về nghề, về nhân sinh và cách giữ “ngọn lửa nghề” bền bỉ. Kết thúc kỳ thực tập, các anh chị đã tổ chức một buổi workshop thêu tay “Tập viết chữ Nhẫn bằng sợi chỉ”. Giữa không gian thủ công tinh tế, chúng mình học cách kiên trì, lặng lẽ và tử tế. Bữa liên hoan nhỏ cuối cùng không chỉ khép lại một hành trình mà còn mở ra những ước mơ và lời hứa tiếp tục đồng hành cùng nghề. “Viết chữ bằng chỉ, và viết nghề bằng trái tim” - đó là cách các anh chị đã dẫn dắt chúng mình.

Huệ Anh cho biết: “Các anh chị đã dạy cho mình, rằng hãy cứ sống tử tế, hãy cứ yêu thương mọi người, rồi những thứ tốt đẹp sẽ mỉm cười với ta. Lời nhắc nhở đó là một trong những chiếc neo giữ mình lại, để mình không đánh mất bản thân giữa những hỗn độn và chênh vênh của tuổi trẻ”.

“Từ ban đầu, mình đã nghĩ khi tham gia thực tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam mình chỉ cần viết báo và phỏng vấn thôi, nhưng mà hóa ra không phải như thế. Mình đã làm nhiều việc khác nhau và kể cả công việc mình không hề thích là tổ chức - điều phối sự kiện. Các anh chị đã giúp mình nhận ra giá trị của mình dù mình đang làm công việc mình không hề yêu thích và thêm nhiều trải nghiệm quý báu về môi trường làm việc truyền thông vốn rất rộng lớn này”, Minh Tuấn bày tỏ.

Nhóm thực tập sinh tập trung thêu tay, lặng lẽ học chữ Nhẫn qua từng mũi kim.

Bài học quý giá và những bước chân tương lai

Thời gian thực tập không dài, nhưng những bài học quý giá mà chúng mình thu được sẽ là nền tảng vững chắc trên con đường trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Hơn cả nghiệp vụ, chúng mình còn học được cách đối nhân xử thế, giao tiếp chuẩn mực và đặc biệt là bài học về sự tử tế, như lời chia sẻ đầy tâm huyết của chị Quỳnh Hoa: “Giải thưởng cao quý nhất của đời người là trở thành người tử tế.”

Cơ hội này không chỉ là bước thử sức, mà còn là lần đầu tiên chúng mình áp dụng những điều đã học vào công việc một cách chỉn chu, có trách nhiệm. Chúng mình hiểu rằng mỗi ngày làm việc đều là một cơ hội để học cách quan sát sâu sắc hơn, lắng nghe cẩn trọng hơn, và làm tốt việc nhỏ cũng là một cách rèn bản thân.

Hành trình trải nghiệm hơn hai tháng đã khép lại, nhưng nó mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn. Với những kinh nghiệm ban đầu, chúng mình sẵn sàng xông pha vào những công việc mới trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Đây thực sự là bệ phóng không chỉ giúp chúng mình tiếp cận nhiều con người, nhiều lĩnh vực mà còn giúp chúng mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn đối với công việc trong tương lai.

Hành trình thực tập khép lại, nhưng đam mê, sự nhiệt huyết, cái tâm với nghề vẫn sẽ tiếp tục được hun đúc và bùng cháy.

Sau tất cả, chúng mình muốn gửi một lời cảm ơn tới các thầy cô Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, các cô/chú, anh/chị tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong vì đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ những đứa trẻ non nớt những ngày đầu.