Hành trình bền bỉ sáng tạo để khắc dấu ấn cá nhân trong dòng chảy công nghệ

SVO - Nguyễn Lương Anh Đức (sinh năm 2004), học viên kỳ cuối Arena Multimedia, đã biến niềm say mê thiết kế từ những thumbnail, banner thời THCS thành hành trình chinh phục các dự án lớn như SEA Games 32, WeChoice Awards, MV của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Sở hữu 4 đồ án xuất sắc liên tiếp, nhiều giải thưởng sáng tạo và kinh nghiệm làm việc đa dạng, Đức coi mỗi thiết kế là một câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị và kết nối cộng đồng.

Từ chiếc điện thoại cũ đến hành trình trở thành multimedia designer

Cơ duyên đến với thiết kế bắt đầu từ những niềm đam mê rất nhỏ, góp nhặt dần qua từng ngày. Cuối cấp 2, mình bị cuốn hút bởi các thumbnail YouTube, logo, banner liên quan đến game, anime, giải đấu. Khi ấy chưa có máy tính, mình chỉ dùng điện thoại để ghép ảnh, chèn chữ qua những app tự mày mò trên YouTube. Lớp 9, mình biết làm thumbnail cơ bản, từng thiết kế logo cho đội bóng rổ trường và cùng bạn sketch layout, làm banner – những khoảnh khắc vui vu vơ ấy lại gieo hạt giống đam mê.

Đầu lớp 11, khi có chiếc laptop đầu tiên, mình luôn xung phong thiết kế slide thuyết trình cho các buổi học, không ít lần khiến giáo viên và bạn bè “wow” vì bố cục, hiệu ứng. Không lâu sau, mình được giới thiệu làm cộng tác viên thiết kế cho team cộng đồng Tốc Chiến của VNG – dự án key visual giải đấu đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Từ đó, mình tiếp tục làm nhiều dự án như Tiin, Lotus, CLB sinh viên UEH, Zen Coffee, sự kiện địa phương, thiết kế visual cho CLB nghệ thuật và từng thực hiện dự án cá nhân: thiết kế poster cho 63 tỉnh thành Việt Nam trong 2 tuần.

Đức cùng gia đình tham dự lễ vinh danh tại Arena.

Cuối lớp 11, khi tìm hiểu sâu hơn về ngành, mình nhận ra nhiều trường đại học yêu cầu thi vẽ năng khiếu. Dù có năng khiếu từ nhỏ nhưng đã lâu không luyện, cộng với việc học thêm ở thành phố xa nhà hơn 30km gây áp lực tài chính, mình biết cần tìm hướng đi khác – thực tế hơn nhưng liều lĩnh hơn. Mình nhớ đến Arena Multimedia – ngôi trường từng tìm hiểu từ năm lớp 10. Biết trường tuyển sinh qua portfolio, mình nộp ngay Behance với các sản phẩm từng làm và may mắn được nhận.

Vượt qua kỳ tuyển sinh mới chỉ là một phần – thuyết phục bố mẹ mới là thử thách thật sự. Gia đình ban đầu muốn mình học đại học ở quê hoặc trường “truyền thống” hơn. Mình kiên trì thuyết phục, cho bố mẹ xem sản phẩm học viên Arena, các gương mặt tiêu biểu được đăng tải, và cuối cùng sau nhiều lần trao đổi, đưa bố mẹ xuống thăm cơ sở, mình đã nhận được sự đồng ý. Đó là một hành trình không hề dễ dàng và cũng chính vì vậy, mình càng trân trọng quyết định ấy hơn bao giờ hết.

Từ 4 đồ án xuất sắc đến loạt dự án lớn

Ngay từ cuối cấp 3, mình đã mạnh dạn gửi CV và portfolio đến Garena vì bị cuốn hút bởi thế giới thiết kế trong mảng esports. Vượt qua vòng đầu và được mời phỏng vấn vòng hai, nhưng trùng thời điểm nước rút ôn thi tốt nghiệp, mình buộc phải rút lui – một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Sau kỳ thi, mình tìm thấy cơ hội tại 500bros, chính thức đi làm chỉ hai tuần sau khi tốt nghiệp và song song bắt đầu học tại Arena Multimedia.

Nhờ lịch học linh hoạt, mình vừa học vừa làm tại nhiều đơn vị như VietsingDND, HNH Esports, Zen Coffee, 500bros Media, VNG Corporation, Everfit, Kenh14…, góp mặt trong loạt dự án đáng nhớ: bộ nhận diện Viking Esports, SEA Games 32 (mảng esports), MV Cay (Khắc Hưng), album Bờ Như Ào (BigDaddy), Bắt Tour, và đặc biệt là WeChoice Awards – nơi mình đồng hành cùng ekip từ khởi động đến gala. Bước sang kỳ 5, mình mở rộng sang freelance multimedia designer, tiếp tục tích lũy thành tích: 4 đồ án xuất sắc liên tiếp, top 5 Team Flash, top 3 thiết kế cổ vũ bóng đá, top 6 The Red Stage. Với mình, mỗi dự án là một bước tiến, một minh chứng cho sự kiên trì và đam mê theo đuổi con đường sáng tạo.

Đức cùng team Kenh14 tại WeChoice Awards 2024.

Mình tin rằng việc được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp từ sớm, cùng tinh thần không ngừng học hỏi và thử nghiệm, đã trở thành nền tảng vững chắc để mình theo đuổi nghề thiết kế một cách nghiêm túc và bền bỉ. Mỗi dự án, từ SEA Games đến WeChoice Awards, đều giúp mình nhận ra rằng thiết kế không chỉ là tạo ra hình ảnh đẹp, mà còn là kể một câu chuyện, truyền cảm hứng và kết nối với cộng đồng.

Từ những ngày tự học, nhận việc freelance khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc được làm việc cùng các anh chị trong nghề, mình thấm thía sức mạnh của sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Đặc biệt, mình luôn biết ơn môi trường học tập tại Arena Multimedia – nơi mình được truyền cảm hứng, được thầy cô tận tình chỉ dẫn, khơi gợi tư duy sáng tạo và định hướng con đường sự nghiệp. Những lần được bạn bè, thầy cô và cộng đồng công nhận đã trở thành động lực để mình không ngừng tiến về phía trước, tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng những thiết kế đầy tâm huyết.

Vượt áp lực, giữ đam mê: Hành trình trưởng thành cùng thiết kế

Có những giai đoạn mình phải đối diện với deadline chồng chéo, áp lực công việc và cảm giác đuối sức đến mức tưởng chừng không trụ nổi. Thế nhưng, vì luôn coi mỗi sản phẩm như “đứa con tinh thần”, mình đã học cách đứng vững, nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết và vượt qua thử thách. Mỗi đồ án ở trường hay dự án tại công ty đều giúp mình trưởng thành hơn – từ hiểu rõ pipeline sản xuất, quy trình triển khai từ lúc nhận brief, lên ý tưởng, phối hợp nhóm… cho tới khi sản phẩm cuối cùng ra đời. Với mình, đây không chỉ là công việc, mà là quá trình tận hưởng trọn vẹn hành trình sáng tạo.

Áp lực đồng trang lứa là điều không tránh khỏi, nhưng thay vì so sánh và tự tạo gánh nặng, mình chọn cách tiến bộ hơn ngày hôm qua. Những lúc mông lung, mình nhớ đến thông điệp trong cuốn Keep Going của Austin Kleon: “Quan trọng nhất là cứ tiếp tục tiến lên, dù chỉ là từng bước nhỏ”. Mỗi lần trễ deadline hay gặp tiến độ gấp đều trở thành bài học để mình rèn quy trình làm việc chặt chẽ hơn, cân bằng giữa học và làm, và giữ cho bản thân mục tiêu “1% better every day”. Nhờ vậy, mình đã xây dựng được một portfolio đủ vững để tự tin bước vào môi trường thực tế.

Dù áp lực hay thử thách, nam sinh vẫn tiến lên từng bước nhỏ – nguyên tắc “1% better every day” giúp anh giữ lửa đam mê.

Quãng thời gian học ở Arena Multimedia là một trong những chặng đường đáng trân trọng nhất. Mình may mắn gặp những thầy cô tận tâm, dễ gần, luôn truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần sáng tạo; cùng những người bạn đồng hành từ kỳ 1 đến nay, sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua thử thách. Sau cú vấp ở đồ án kỳ 1 vì “tham lam” ôm quá nhiều thứ, mình đã nhìn ra điểm yếu của bản thân, cải thiện từng ngày và biến mỗi đồ án sau đó thành một cột mốc mới – vừa là thử thách, vừa là bước tiến giúp mình trưởng thành hơn trên con đường thiết kế mà mình luôn dành trọn đam mê.

Lan tỏa giá trị từ những điều nhỏ bé trong hành trình sáng tạo

Mình luôn tin rằng để sống có ích cho xã hội, không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn hay giải thưởng danh giá. Đôi khi, giá trị lại đến từ những việc nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày – như hỗ trợ bạn bè học tập, chia sẻ tài nguyên và kiến thức thiết kế qua những video TikTok mình tự làm, hay góp ý sản phẩm và truyền cảm hứng cho các khóa đàn em. Mình không làm những điều ấy để được ghi nhận, mà vì niềm vui khi chia sẻ và niềm tin rằng mỗi hành động nhỏ đều góp phần giúp cộng đồng thiết kế Việt Nam phát triển hơn.

Một kỷ niệm đáng nhớ là đồ án phim Túc Duyên Như Mộng ở kỳ 3 – tác phẩm cổ trang đầu tay của nhóm, phá cách khi đưa yếu tố xuyên không vào. Chúng mình đã trải qua vô vàn khó khăn, từ nghiên cứu bối cảnh lịch sử, sáng tạo yếu tố mới mẻ, đến phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Khi phim hoàn thành, mình tin nó đã phần nào lan tỏa tinh thần và nét đẹp văn hóa lịch sử Việt Nam đến khán giả, mang lại một góc nhìn khác biệt về thể loại cổ trang.

Trong tương lai, mình muốn đào sâu hơn vào kho tàng văn hóa Việt Nam để đưa những giá trị ấy vào từng sản phẩm sáng tạo từ poster, dự án phim cho đến các ấn phẩm thiết kế như một cách vừa lan tỏa bản sắc, vừa khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)