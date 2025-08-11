Hai sinh viên tiêu biểu và hành trình chuẩn bị cho nghề nghiệp

SVO - Trong suốt những năm học đại học, Bùi Hạnh Nhung và Mai Văn Phong không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà còn chủ động trau dồi kỹ năng, tìm kiếm trải nghiệm thực tế để sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Từ phòng thí nghiệm đến phong trào sinh viên

Bùi Hạnh Nhung (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, ĐH Phenikaa) là đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu và cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu. Cô bắt đầu nghiên cứu khoa học từ cuối năm thứ hai, tại Viện Nghiên cứu Nano của trường.

Bùi Hạnh Nhung (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, ĐH Phenikaa). Ảnh: NVCC

“Nghiên cứu mang lại cho mình kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực nghiệm, tư duy logic và khả năng tự học. Đây là những yếu tố quan trọng, kể cả khi làm việc trái ngành”, Nhung nói.

Song song học tập, Nhung tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường suốt hai nhiệm kỳ. Hoạt động Đoàn – Hội giúp cô rèn kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, quản lý thời gian và phối hợp nhóm. “Mình tin những kỹ năng này là hành trang không thể thiếu của thanh niên thời hội nhập”, cô chia sẻ.

Nhung đánh giá cao sự hỗ trợ của nhà trường với mạng lưới doanh nghiệp, ngày hội việc làm, cơ hội thực tập sớm và tư vấn du học. Nếu được quay lại năm thứ nhất, cô sẽ học ngoại ngữ chăm chỉ hơn, mạnh dạn hơn để nắm bắt nhiều cơ hội.

Chuẩn bị sớm để không bị động

Mai Văn Phong (năm cuối, ngành Công nghệ Sinh học) xác định ngay từ đầu rằng, chỉ học ở trường là chưa đủ. Anh chủ động tìm hiểu yêu cầu của nhà tuyển dụng, học thêm kỹ năng lab, xử lý số liệu, cải thiện tiếng Anh và tham gia các khóa học online về công nghệ sinh học hiện đại.

Chuẩn bị sớm giúp mình không bị động khi ra trường”, Phong nói.

Theo Phong, kiến thức trên lớp là nền tảng, nhưng thực tập mới cho thấy sự khác biệt về thiết bị, quy trình so với lý thuyết. Vì thế, sinh viên cần liên tục cập nhật và rèn luyện kỹ năng thực hành.

Mai Văn Phong (năm cuối, ngành Công nghệ Sinh học).

Phong từng thực tập tại một viện nghiên cứu về virus, tham gia CLB học thuật và hoạt động tình nguyện. Những trải nghiệm này giúp anh tự tin hơn, linh hoạt hơn khi làm việc. Nếu được quay lại năm thứ nhất, anh sẽ định hướng sớm hơn, thực hành kỹ năng lab từ đầu và học thêm kỹ năng mềm.

Chủ động và sẵn sàng hội nhập

Dù khác ngành, Nhung và Phong đều có điểm chung: Chủ động tìm kiếm cơ hội, tận dụng tối đa nguồn lực từ nhà trường và kiên trì trau dồi kỹ năng. Với họ, điểm số chỉ là một phần; quan trọng hơn là khả năng thích nghi và tinh thần sẵn sàng cho những thay đổi.

Chỉ cần học có hệ thống, tư duy logic, kiến thức cơ sở sẽ giúp sinh viên đáp ứng phần lớn yêu cầu công việc”, Nhung nói.

Những trải nghiệm trong giảng đường, phòng thí nghiệm và hoạt động ngoại khóa đã giúp cả hai tự tin bước ra thị trường lao động, nơi họ sẵn sàng hội nhập và cống hiến.