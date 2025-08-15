Nữ sinh Thuỷ lợi giành ‘cú đúp’ giải Nhất nghiên cứu khoa học và giải Nhì Startup Quốc gia

SVO - Nguyễn Thụy Trúc Thy – sinh viên năm cuối lớp S24-63QT-KDQT của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi đã ghi dấu ấn trong danh sách những gương mặt trẻ tiêu biểu với chuỗi thành tích học tập và khởi nghiệp ấn tượng. Từ giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi SV Startup VII, giải Ba cấp Trường với dự án GreenMelon, đến giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp trường, Trúc Thy là minh chứng cho tinh thần không ngừng học tập, sáng tạo và khát vọng vươn xa của sinh viên Thủy lợi.

Ghi dấu ấn với giải Nhất nghiên cứu khoa học nhờ tinh thần sáng tạo và làm việc nhóm

“Mình chọn ngành Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh quốc tế vì đây là lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập, mang tính toàn cầu và liên ngành. Ngành học giúp mình trang bị kiến thức từ kinh tế, thương mại đến logistics và đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ trong môi trường chuyên nghiệp” – Trúc Thy chia sẻ. Cô cho biết môi trường học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi không chỉ giúp tiếp cận kiến thức chuyên sâu mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, lập kế hoạch kinh doanh và phân tích thị trường.

Trúc Thy ghi dấu ấn với dự án khởi nghiệp “GreenMelon”, xuất sắc giành Giải Nhì toàn quốc tại cuộc thi SV Startup lần thứ VII.

Trong quá trình học tập, Trúc Thy cùng nhóm nghiên cứu đã xuất sắc giành giải Nhất cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường với đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng kit vi xử lý nhúng xây dựng hệ thống nhận diện khách hàng thân quen”. Thành quả này đến từ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng với sự hướng dẫn tận tâm của giảng viên.

“Chúng mình luôn đặt mục tiêu sản phẩm phải thực sự hữu ích và khả thi. Việc không ngừng thử nghiệm, cải tiến, cùng sự phân chia công việc rõ ràng giúp mỗi thành viên phát huy tốt nhất thế mạnh của mình” – Trúc Thy nói thêm.

Từ dự án GreenMelon đến giải Nhì toàn quốc SV Startup: Hành trình khởi nghiệp xanh

Không dừng lại ở những thành tích học thuật nổi bật hay giải thưởng nghiên cứu khoa học, Trúc Thy còn ghi dấu ấn với dự án khởi nghiệp “GreenMelon”, xuất sắc giành Giải Nhì toàn quốc tại cuộc thi SV Startup lần thứ VII.

Trúc Thy thuyết trình đề tài Nghiên cứu khoa học.

Dự án GreenMelon được hình thành từ mong muốn tận dụng hiệu quả nguồn nông sản địa phương, đặc biệt là những trái dưa lưới không hoàn hảo về ngoại hình nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bên trong. “Chúng mình áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, kết hợp công nghệ bảo quản sau thu hoạch và cải tiến bao bì, marketing để nâng cao giá trị sản phẩm. Chính sự kiên trì, sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm đã giúp GreenMelon chinh phục ban giám khảo và đạt thành tích cao” – Trúc Thy chia sẻ.

Không giới hạn bản thân trong một lĩnh vực, Trúc Thy từng tham gia các đề tài về công nghệ vi xử lý nhúng lẫn nông nghiệp xanh (cây neem), nhờ đó tích lũy được vốn kinh nghiệm phong phú. “Mình học cách giải quyết vấn đề bằng công nghệ, đồng thời rèn tư duy kinh doanh gắn với phát triển bền vững. Điều này giúp mình linh hoạt và tự tin hơn khi bước vào những lĩnh vực mới”.

Trúc Thy cùng nhóm sinh viên nhận giải tại cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia.

Trưởng thành từ công tác Đoàn đến khát vọng hội nhập toàn cầu

Không chỉ ghi dấu ấn trong học tập và nghiên cứu khoa học, Trúc Thy còn là một gương mặt tích cực trong công tác Đoàn – Hội, với vai trò Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa QTKD – TMDT.

Trong vai trò này, Trúc Thy đã cùng Ban Chấp hành triển khai nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ sinh viên học tập và phát triển kỹ năng như: tổ chức tọa đàm định hướng nghề nghiệp, chuỗi workshop về khởi nghiệp và kỹ năng mềm, các hoạt động tình nguyện kết nối cộng đồng.

Trúc Thy giữ vai trò Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa QTKD – TMDT.

Hướng về tương lai, Trúc Thy xác định tiếp tục phát triển bản thân toàn diện để sẵn sàng làm việc trong môi trường toàn cầu. Nữ sinh nhấn mạnh: “Mình muốn tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ và mở rộng kỹ năng công nghệ”.

Gửi gắm đến các bạn sinh viên, Trúc Thy bày tỏ: “Dám nghĩ – dám làm – dám thử. Chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn, bạn mới thật sự nhìn thấy giới hạn của mình rộng lớn đến đâu”.

(Ảnh: NVCC)