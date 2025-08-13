Sinh viên cả nước sẽ cùng chào cờ trực tuyến trong Lễ khai giảng 2025

SVO - Sáng 5/9, hàng triệu sinh viên các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp Việt Nam sẽ cùng tham dự trực tuyến Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT).

Theo kế hoạch, buổi lễ trung tâm được tổ chức từ 8h đến 9h30, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và hàng nghìn đại biểu. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến tới toàn bộ các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Lần đầu tiên, Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, để mọi trường cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghe phát biểu của Tổng Bí thư tại cùng một thời điểm. Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường sắp xếp hoạt động nội bộ gọn nhẹ, kết thúc trước 8h để giảng viên, sinh viên tham gia đầy đủ và trọn vẹn buổi lễ chung.

Sinh viên cả nước sẽ cùng chào cờ trực tuyến trong Lễ khai giảng 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bên cạnh yêu cầu về đồng bộ thời gian, các trường phải chuẩn bị đầy đủ hệ thống thiết bị và đường truyền ổn định để đảm bảo hình ảnh, âm thanh chất lượng cao, không bị gián đoạn. Bộ cũng lưu ý phương án dự phòng khi thời tiết xấu, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Ngoài phần kết nối trực tiếp với chương trình tại Hà Nội, các trường có thể tổ chức các hoạt động riêng phù hợp điều kiện của mình, song phải đảm bảo tinh thần trang trọng và gắn kết với sự kiện toàn ngành. Công tác truyền thông được khuyến khích đẩy mạnh trước, trong và sau buổi lễ để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên, giảng viên và cộng đồng.

Bộ GD - ĐT cho biết, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử của ngành, tri ân các thế hệ thầy cô, mà còn truyền đi thông điệp đổi mới và hội nhập trong giáo dục. Việc gắn Lễ khai giảng năm học mới với sự kiện trọng đại này được kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi học sinh, sinh viên.

Với hình thức kết nối trực tuyến toàn quốc, sáng 5/9 tới đây sẽ là khoảnh khắc đặc biệt khi hàng triệu con người, từ thành thị tới vùng sâu vùng xa, cùng hát vang Quốc ca, cùng hướng về một lễ đài, cùng cảm nhận không khí khai giảng trong một nhịp chung. Đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ của năm học 2025 - 2026, không chỉ với riêng mỗi trường mà với toàn ngành giáo dục Việt Nam.