Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

‘Nam diễn viên trăm tỷ’ chi số tiền khủng để làm phim, quả quyết: ‘Tôi đảm bảo được sữa tã của con không thiếu’

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Quách Ngọc Tuyên tiết lộ phản ứng của bà xã kém 16 tuổi khi chi tiền tỷ làm phim 'Trăng điên'. 'Nam diễn viên trăm tỷ' này còn cho biết: 'Đây là dự án thách thức tôi nhất từ trước đến nay'.

Quách Ngọc Tuyên đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim mà anh gọi là dự án nhiều thử thách nhất trong sự nghiệp. Nam diễn viên cho biết, phim quay đúng thời điểm mưa bão.

dsc08892.jpg

“Đây là dự án thách thức tôi nhất từ trước đến nay. Có những lúc, tôi không biết có thể vượt qua được hay không. Thậm chí, tôi đã nghĩ tới phương án, gửi ê kíp một ít tiền rồi để mọi người về, hết bão thì quay tiếp. Vì mưa bão mà không quay được, phát sinh một ngày quay, tốn ít nhất là 150 triệu đồng trở lên, một hay hai ngày là tôi phá sản”, anh kể.

566226388-24699590833017281-3878949452252598227-n.jpg

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh may mắn được anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, Tổ nghề thương nên cuối cùng dự án này cũng được ra mắt khán giả.

545598818-24382454041397630-1479276721749347983-n.jpg

Quách Ngọc Tuyên đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bà xã kém 16 tuổi. Anh cho biết, trong suốt hành trình làm phim Trăng điên đầy chông gai, anh luôn nhận được sự ủng hộ của vợ. Bà xã của nam diễn viên cũng lần đầu tham gia diễn xuất ở dự án này, với một vai khách mời.

530528524-24124253183884385-3911601074006427119-n.jpg

Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi làm nghề, bé Hân (bà xã của Quách Ngọc Tuyên) ủng hộ 100%. Bé Hân tin tưởng vào những quyết định của tôi. Hồi sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ đồng, trong người tôi chỉ có 50 triệu đồng, mà tôi vẫn dám làm là mọi người biết tôi liều cỡ nào. Bù lại, tôi đảm bảo được một điều, sữa tã của con không thiếu. Tôi có một khoản tiền dành riêng cho gia đình và không bao giờ đụng vào số tiền đó. Thiếu hụt, tôi sẽ xoay sở từ anh em, bạn bè".

dsc08550.jpg

"Dự án lần này, tôi đầu tư khoảng 1 tỷ đồng nhưng một mình tôi không đủ giàu để làm. Tôi may mắn có nhãn hàng đồng hành. Tổng chi phí 1 tỷ đồng thì tôi chỉ chi khoảng 50%. Nếu một mình bỏ hết thì chắc tôi không dám làm. Mọi người cũng biết, giờ nguồn thu lại từ YouTube rất chậm nhưng vì tôi quá đam mê", nam diễn viên tiết lộ.

1000037236.jpg

"Số tiền đó, tôi có thể xài được thời gian rất dài, làm được nhiều việc khác. Nhưng tôi quá đam mê, muốn làm phim để gửi tới khán giả. Cực cỡ nào tôi cũng chơi. Chơi xong thì kiếm tiền trả lại”, Quách Ngọc Tuyên cho biết.

1000037242.jpg

Phim Trăng điên được viết bởi biên kịch Hoàng Khôi, Ngọc Tưởng đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Lê Chi Na, Thùy Anh, Tân Trề, Lê Thúy, bé Dollar Phát, Xu Tít…

dsc08631.jpg

Tập đầu tiên của phim lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, khi mang đến nhiều bất ngờ về cách kể chuyện cuốn hút. Diễn xuất của các diễn viên đều ít nhiều tạo được sự khác biệt so với các vai diễn trước đó của họ.

Bình Nguyễn
#NSND Việt Anh #Quách Ngọc Tuyên #Lâm Vỹ Dạ #Hứa Minh Đạt #Lê Chi Na #Thùy Anh #Tân Trề #Trăng Điên

