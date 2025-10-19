Vừa trở thành Thị đế giải thưởng 'Kim Chung', Liên Bỉnh Phát 'gây sốt' với 'cú lật mặt' tại 'Running man Vietnam'

Với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong bộ phim The outlaw doctor (Bác sĩ tha hương), Liên Bỉnh Phát vừa trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng danh giá Kim Chung (Golden bell awards) của Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ về giải thưởng này, Liên Bỉnh Phát cho biết: "Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim ở Đài Loan. So tuổi nghề với các anh đi trước, tôi vẫn còn mới nên việc được đóng vai chính trong một bộ phim như thế đã là một điều rất đặc biệt".

Năm 2025 được xem là một năm đầy bứt phá của Liên Bỉnh Phát khi mức độ phủ sóng lan rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn đến thế giới. Thị đế Kim Chung là một cột mốc ấn tượng dành cho riêng cá nhân Liên Bỉnh Phát nói chung và lời khẳng định tài năng Việt có thể ghi dấu trên bản đồ quốc tế.

Trong lần đầu xuất ngoại tại thị trường điện ảnh quốc tế, Liên Bỉnh Phát đã khẳng định thực lực và sự nghiêm túc đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất của mình,9 khi thể hiện thành công nhân vật đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, tâm lý phức tạp.

Ngoài phim ảnh, anh tiếp tục ghi dấu ấn với Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm và Running man Vietnam mùa 3. Liên Bỉnh Phát trở thành một trong những gương mặt đa năng được khán giả yêu thích.

Tại Running man Vietnam, cuộc đua xé bảng tên khép lại tập 3 chính là trận chiến sinh tử giữa phe “con thật” và “con giả” – nơi mọi chiến thuật, sức mạnh và lòng tin đều bị thử thách đến cùng cực. Sau ba trò chơi, bộ ba Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung trở thành tâm điểm nghi ngờ, trong khi Trấn Thành, Anh Tú Atus và JSOL đã được xác minh “trong sạch”. Trận chiến chính thức nổ ra: Không chỉ xé bảng tên, các thành viên còn phải chạy đua tìm gợi ý ẩn giấu khắp khu vực.

Sau khi bị lộ thân phận, Liên Bỉnh Phát lập tức “thao túng” Trấn Thành bằng cú bắt tay chiến thuật, khiến cục diện xoay chuyển chóng mặt. Cuộc đấu tay ba giữa Trấn Thành, Anh Tú, Liên Bỉnh Phát diễn ra nghẹt thở. Chiếc áo của Anh Tú bị xé toạc trong màn giằng co dữ dội, khiến khán giả nhớ ngay đến cảnh “Quân A.P thảm thương” ở tập 1.

Nhưng “sói già” Liên Bỉnh Phát không ngờ lại sập bẫy “khủng long” Trấn Thành. Trong khi đó, Trang Pháp và Quân A.P có trận đấu dai dẳng suốt 15 phút, trước khi Trấn Thành xuất hiện, phối hợp cùng đồng đội giành chiến thắng quyết định.

Tập 3 khép lại với chiến thắng thuộc về những người con thật. Sau hai tập liên tiếp, Trang Pháp cho thấy lối chơi ngày càng chiến thuật – khéo léo dùng vẻ ngoài hiền lành để che giấu mưu kế. Trong khi đó, Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát tiếp tục chứng minh đẳng cấp “đấu trí lẫn đấu lực” của hai đầu não đáng gờm nhất Running man Vietnam mùa 3.

Trấn Thành xúc động cảm ơn chương trình đã “gọi tên” anh trở lại đường đua, đồng thời khen ngợi các đàn em tuy ít kinh nghiệm nhưng lại “cao tay”, khi liên tục qua mặt đàn anh. Liên Bỉnh Phát dành lời khen cho đội ngũ biên tập vì đã tạo nên một kịch bản khiến ai cũng phải nhập vai hết mình. Riêng Quân A.P thừa nhận, anh từng chịu áp lực, sợ bản thân không đủ thú vị giữa những “cây hài” của chương trình.