Chân dung tân binh gen Z từng thực tập ở K-pop, được SOOBIN khen ngợi hết lời

SVO - Cường Bạch là gương mặt nổi bật của 'Tân binh toàn năng 2025', đã gây bất ngờ khi dẫn đầu bảng xếp hạng 'Top 10 thành viên trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần', khiến khán giả không khỏi tò mò.

Dựa trên số liệu từ Socialite vừa được công bố, Cường Bạch là tân binh nổi bật từ chương trình, khi đã ghi tên mình vào vị trí số 1 bảng xếp hạng này, trở thành nhân tố được khán giả quan tâm nhiều nhất.

Theo bảng thống kê, Cường Bạch dẫn đầu, với 14.466 đề cập. Điều bất ngờ là tân binh Cường Bạch vượt qua cả Anh Tú Atus và Lê Dương Bảo Lâm, vốn là hai cái tên sở hữu lượng fan áp đảo.

Bạch Hồng Cường (sinh năm 2000) có nghệ danh Cường Bạch. Không chỉ thần thái chuẩn idol, trong vai trò leader kiêm performance, Cường Bạch chứng minh khả năng "cân"p mọi phong cách trình diễn, từ rap, vocal đến vũ đạo, khẳng định vị thế một tân binh toàn diện.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ làn sóng Hallyu, Cường Bạch từng là thành viên nhóm nhảy cover B-Wild. Sau đó, giọng ca gen Z này âm thầm học hát, rèn luyện kỹ năng biểu diễn để thực hiện ước mơ trở thành idol. Năm 2018, anh gia nhập công ty RBW tại Hàn Quốc để đào tạo, chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam K-pop. Nhưng sau đó, anh không được chọn vào đội hình debut. Cú sốc đầu đời khiến Cường Bạch rơi vào khủng hoảng, nhưng anh không bỏ cuộc và tiếp tục thử sức ở nhiều cơ hội khác.

Trong suốt hành trình tại Tân binh toàn năng, Cường Bạch đã trải qua không ít thử thách: Phong độ thất thường, rớt hạng, chấn thương và bị ban giám khảo nhận xét là “ca khó". Tuy nhiên, nhờ tinh thần cầu tiến, anh đã liên tục cải thiện kỹ năng, từ vũ đạo mạnh mẽ đến vocal và rap melody, chứng minh mình là một tân binh toàn năng, sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để đạt mục tiêu.

Sau khi Tân binh toàn năng lên sóng, Cường Bạch đã chứng minh thần thái của một center thực thụ. Các mentor và ban giám khảo đều đánh giá cao tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng của Cường Bạch. SOOBIN không tiếc lời khen ngợi: “Đối với Cường, phải dùng từ "bén" để miêu tả. Thần thái idol quá mạnh, rất khó để tìm thấy ở một tân binh khác".

Với nền tảng vũ đạo tinh hoa kết hợp vocal và rap melody, Cường Bạch được đánh giá là tân binh toàn diện, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Anh cũng lấy G-Dragon làm nguồn cảm hứng, định hướng trở thành idol toàn cầu, góp phần đưa văn hóa Việt ra thế giới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo ở Hàn Quốc và nền tảng trong nước giúp anh dễ dàng thích nghi với các thể loại âm nhạc đa dạng và thể hiện phong thái lãnh đạo, quản lý nhóm.

Cường Bạch thu hút khán giả không chỉ bằng kỹ năng mà còn bởi hình ảnh “hoàng tử” trên sân khấu: Lạnh lùng, tự tin, đậm "vibe tổng tài". Trong khi ngoài đời, anh lại là chàng trai nội tâm, ấm áp, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn có thần thái nổi bật.