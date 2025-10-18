Chuyện gì khiến học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến tuyên bố 'chấn động' không làm việc chung với người nói nhiều làm ít?

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình 24h nói thật, MC Linh Trang đã cùng khách mời người mẫu Tôn Tuấn Kiệt bàn luận về chủ đề: 'Kiểu người nói nhiều hơn làm'.

Người mẫu Tôn Tuấn Kiệt được biết đến là “gà cưng” của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Anh từng tham gia The face Vietnam 2018 và vào đến top 6 chung cuộc. Sau cuộc thi, Tôn Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định bản thân trong làng thời trang Việt, với hình ảnh người mẫu nam cá tính, chuyên nghiệp và không ngừng nỗ lực, phát triển bản thân.

Tại chương trình, người mẫu Tôn Tuấn Kiệt chia sẻ quan điểm rõ ràng về sự đồng nhất giữa lời nói và hành động trong công việc. Anh cho rằng, nói hay thôi chưa đủ, quan trọng là làm hay và thực hiện được những gì mình đặt ra. Với anh, cống hiến và thể hiện bản thân là cần thiết, nhưng mọi việc phải được cân nhắc trên cơ sở khả năng và tính khả thi.

Khi được hỏi về việc hợp tác với một cộng sự chỉ biết nói mà không biết làm, Tôn Tuấn Kiệt thẳng thắn cho biết, anh trân trọng những người có ý tưởng, bởi nhiều bộ não cùng nhau chắc chắn sẽ nghĩ ra những điều hay mà một người không thể. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh: “Nếu là người chỉ nói mà không hành động, tôi sẽ không làm việc chung, vì đây là công việc chứ không phải trò đùa".

Nam người mẫu cũng gửi gắm quan điểm đến các cấp quản lý, cho rằng người lãnh đạo cần hiểu rõ năng lực nhân sự của mình. Theo anh, sếp phải có tầm nhìn tổng thể để đánh giá tính khả thi của kế hoạch, đồng thời hoạch định hướng triển khai phù hợp với công ty.

Đồng tình với chia sẻ của Tôn Tuấn Kiệt, MC Linh Trang cho rằng, người quản lý cần biết phân bổ công việc đúng người, đúng năng lực. Bàn thêm về việc chọn người toàn năng hay toàn tâm, Tôn Tuấn Kiệt khẳng định, anh ưu tiên chữ tâm hơn tài. Theo anh, người có tâm huyết, dốc hết khả năng cho công việc, dù chưa giỏi vẫn đáng quý hơn người có năng lực nhưng thiếu trách nhiệm.

Kết thúc chương trình, nam người mẫu gửi lời nhắn nhủ đến khán giả: “Khi làm việc nhóm, đừng so đo thiệt hơn. Hãy tập trung làm tốt phần việc của mình. Khi bạn thật sự nỗ lực và có kết quả, sếp sẽ nhìn thấy và trọng dụng bạn. Quan trọng nhất là nói được làm được”.