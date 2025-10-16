Nam diễn viên 19 tuổi của 'Góc khuất bí mật' bị cáo buộc lừa dối và hành hung bạn gái

Vinh Tử Sam (sinh năm 2006) bước chân vào làng giải trí từ năm 9 tuổi. Anh bắt đầu được biết đến với vai diễn trong Liên minh quân sư, vào năm 2017. Và từ đó đến nay, nam diễn viên đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, cũng như nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Tuy nhiên, vào ngày 15/10 (theo giờ địa phương), anh bất ngờ bị một nữ diễn viên từng là sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương, Lý Vũ Hy (sinh năm 2002) tố cáo lừa dối và hành hung, gây xôn xao dư luận. Theo đó, Lý Vũ Hy đã đăng bài trên Weibo tag thẳng Vinh Tử Sam: "Tôi muốn cậu xin lỗi!".

Lý Vũ Hy cho biết, cô và Vinh Tử Sam đã hẹn hò được khoảng 1 năm 2 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2024. Ban đầu, mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, nhưng sau 3 tháng, anh ta mất liên lạc và không trả lời điện thoại của cô nữa, nói dối về những lần hẹn gặp các cô gái khác. Sau đó, Lý Vũ Hy đã phát hiện ra rằng, Vinh Tử Sam đã tán tỉnh ít nhất ba cô gái trong cùng khoảng thời gian đó: "Thậm chí còn chơi game hằng ngày với một cô gái đến từ ĐH Truyền thông Trung Quốc, lừa dối tôi rằng, cô ấy là bạn nam".

Lý Vũ Hy ban đầu dự định chia tay trong hòa bình, nhưng vì anh ta hành hung cô vào ngày 8/10, cô quyết định lên tiếng và tìm kiếm công lý. Suốt 9 tiếng ở đồn, Lý Vũ Hy đã giải thích đầu đuôi và đưa ra bằng chứng về mối quan hệ của họ. Phía Vinh Tử Sam còn đòi gặp mặt cô để hòa giải, hỏi cô có muốn quay lại yêu tiếp không nhưng bị Lý Vũ Hy từ chối, cô đã nộp hồ sơ vụ án hành hung này: "Anh luôn là một kẻ đạo đức giả, lạnh lùng, chỉ biết đặt lợi ích lên trên hết. Sự chân thành chẳng có ý nghĩa gì với anh. Năm nay, tôi phải thừa nhận mình đã sai về người mình yêu. Hết lần này đến lần khác, tôi đã mềm lòng và thỏa hiệp vì tình cảm của mình, chỉ để rồi phải đối mặt với sự bắt nạt và áp bức ngày càng tăng của anh. Vì vậy, lần này, tôi dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi công lý cho chính mình. Tôi không muốn thêm bất kỳ cô gái nào bị lừa dối theo cách tương tự, vì vậy tôi chọn bắt đầu một cuộc sống mới".

Vinh Tử Sam sẽ xuất hiện trong "Live Long and Prosper", bộ phim cổ trang của Vương Hạc Đệ và Lý Thấm.

Theo Lý Vũ Hy, với mác thủ khoa và danh tiếng trong giới, Vinh Tử Sam tán tỉnh nhiều cô gái, mỗi cô học ở một trường khác nhau như Học viện Hý Kịch trung ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ĐH Truyền Thông, Học viện Hý Kịch Thượng Hải...