Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Nam diễn viên 19 tuổi của 'Góc khuất bí mật' bị cáo buộc lừa dối và hành hung bạn gái

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vinh Tử Sam, nam diễn viên từng đỗ thủ khoa ngành Diễn xuất cả Trung Hý và Bắc Điện (Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh), nổi tiếng với vai diễn có tính cách phức tạp Chu Triều Dương trong 'Góc khuất bí mật' đã bị bạn gái cáo buộc lừa dối và hành hung người khác.

Vinh Tử Sam (sinh năm 2006) bước chân vào làng giải trí từ năm 9 tuổi. Anh bắt đầu được biết đến với vai diễn trong Liên minh quân sư, vào năm 2017. Và từ đó đến nay, nam diễn viên đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, cũng như nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Tuy nhiên, vào ngày 15/10 (theo giờ địa phương), anh bất ngờ bị một nữ diễn viên từng là sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương, Lý Vũ Hy (sinh năm 2002) tố cáo lừa dối và hành hung, gây xôn xao dư luận. Theo đó, Lý Vũ Hy đã đăng bài trên Weibo tag thẳng Vinh Tử Sam: "Tôi muốn cậu xin lỗi!".

img-9154.jpg

Lý Vũ Hy cho biết, cô và Vinh Tử Sam đã hẹn hò được khoảng 1 năm 2 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2024. Ban đầu, mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, nhưng sau 3 tháng, anh ta mất liên lạc và không trả lời điện thoại của cô nữa, nói dối về những lần hẹn gặp các cô gái khác. Sau đó, Lý Vũ Hy đã phát hiện ra rằng, Vinh Tử Sam đã tán tỉnh ít nhất ba cô gái trong cùng khoảng thời gian đó: "Thậm chí còn chơi game hằng ngày với một cô gái đến từ ĐH Truyền thông Trung Quốc, lừa dối tôi rằng, cô ấy là bạn nam".

5f58b6ff8b14e02e3bc9613ba346fbfb.jpg
e6d08540e35c9972e5774f83e4c790dd.jpg

Lý Vũ Hy ban đầu dự định chia tay trong hòa bình, nhưng vì anh ta hành hung cô vào ngày 8/10, cô quyết định lên tiếng và tìm kiếm công lý. Suốt 9 tiếng ở đồn, Lý Vũ Hy đã giải thích đầu đuôi và đưa ra bằng chứng về mối quan hệ của họ. Phía Vinh Tử Sam còn đòi gặp mặt cô để hòa giải, hỏi cô có muốn quay lại yêu tiếp không nhưng bị Lý Vũ Hy từ chối, cô đã nộp hồ sơ vụ án hành hung này: "Anh luôn là một kẻ đạo đức giả, lạnh lùng, chỉ biết đặt lợi ích lên trên hết. Sự chân thành chẳng có ý nghĩa gì với anh. Năm nay, tôi phải thừa nhận mình đã sai về người mình yêu. Hết lần này đến lần khác, tôi đã mềm lòng và thỏa hiệp vì tình cảm của mình, chỉ để rồi phải đối mặt với sự bắt nạt và áp bức ngày càng tăng của anh. Vì vậy, lần này, tôi dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi công lý cho chính mình. Tôi không muốn thêm bất kỳ cô gái nào bị lừa dối theo cách tương tự, vì vậy tôi chọn bắt đầu một cuộc sống mới".

b3l63e-3f.jpg
Vinh Tử Sam sẽ xuất hiện trong "Live Long and Prosper", bộ phim cổ trang của Vương Hạc Đệ và Lý Thấm.

Theo Lý Vũ Hy, với mác thủ khoa và danh tiếng trong giới, Vinh Tử Sam tán tỉnh nhiều cô gái, mỗi cô học ở một trường khác nhau như Học viện Hý Kịch trung ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ĐH Truyền Thông, Học viện Hý Kịch Thượng Hải...

Linh Vân
#Bạo hành và cáo buộc lừa dối trong giới giải trí #Vấn đề đạo đức của nghệ sĩ trẻ #Ảnh hưởng của các vụ bê bối đến danh tiếng nghệ sĩ #Phản ánh về mối quan hệ tình cảm và lừa dối #Vai trò của truyền thông và công chúng trong vụ việc #Ảnh hưởng tâm lý của các vụ bạo hành và lừa dối #Pháp luật và xử lý các vụ bạo hành trong giới nghệ thuật #Tác động của các vụ bê bối tới sự nghiệp nghệ sĩ trẻ #Chia sẻ của nạn nhân về trải nghiệm bạo hành và lừa dối

Xem thêm

Cùng chuyên mục