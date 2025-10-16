Ohira Shosei của JO1 và Iida Shizuku của ME:I cùng lúc bị kỷ luật

Shosei Ohira (25 tuổi) của nhóm nhạc nam toàn cầu JO1 và Iida Shizuku (20 tuổi) của ME:I bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động vì vi phạm quy định của công ty quản lý, vào ngày 15/10 (theo giờ địa phương), gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ. Chuyện gì đã xảy ra?

Cả Ohira và Shizuku đều nằm dưới sự quản lý của công ty LAPONE Entertainment, sự việc cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng theo thông tin 'rò rỉ' thì liên quan đến việc nam thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo nhất JO1 'bắt cá hai tay'. Theo đó, Ohira Shosei đã quen Iida Shizuku nhóm ME:I trong lúc đang có bạn gái là một người ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, LAPONE Entertainment từ chối trả lời về vấn đề này: "Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến đời tư của anh ấy".

JO1 là nhóm nhạc nam được thành lập từ chương trình thực tế Produce 101 Japan, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ và đã biểu diễn concert solo đầu tiên tại Tokyo Dome vào tháng Tư năm nay. ME:I là nhóm nhạc nữ gồm 11 thành viên, ra đời từ chương trình thử giọng sinh tồn lớn nhất Nhật Bản PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS ra mắt vào ngày 17/ 4/2025 (Shizuku, thành viên nhóm đứng hạng 7 từ chương trình).

Thành viên Tsurubo Shion của JO1 đã bị truy tố vào tháng Tám về tội đánh bạc do sử dụng sòng bạc trực tuyến và nhóm hiện đang tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, thành viên Cocoro của ME:I đã tạm ngừng hoạt động vào tháng Ba năm nay do sức khỏe yếu, và vào tháng Bảy, Ran cũng tạm ngừng hoạt động do "suy nhược tinh thần". Giữa lúc người hâm mộ của cả hai nhóm đều đang bày tỏ sự lo lắng vô tận, thì mọi sự chú ý giờ đây lại đang đổ dồn vào "chuyện tình công sở" giữa Ohira và Shizuku và nó nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội.

Trong giới idolgroup, mỗi khi có scandal tình ái, "luật cấm hẹn hò" luôn là chủ đề nóng hổi, ​​nhưng... "Trong những năm gần đây, do lo ngại về vi phạm nhân quyền, việc cấm rõ ràng chuyện tình cảm trong hợp đồng với các nghệ sĩ đã trở nên ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, vẫn có những quy định như quy chế làm việc cấm chuyện tình cảm nơi công sở, nhằm ngăn chặn nhân viên công ty quản lý ve vãn thần tượng, hoặc ngăn chặn các thần tượng có quan hệ tình cảm với nhau và gây rối trật tự. LAPONE cũng đã được thông báo về quy định này", một người trong ngành âm nhạc cho biết.