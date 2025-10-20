Hai 'ngôi sao' của phim 'Mưa đỏ' Hứa Vĩ Văn và Hạ Anh hội ngộ, chia sẻ kỷ niệm cá nhân ít ai biết về ngày 20/10

SVO - Xuất hiện trong sự kiện mới đây, Hứa Vĩ Văn và Hạ Anh có dịp hội ngộ kể từ sau bộ phim ăn khách 'Mưa đỏ'. Cả hai không chỉ tạo dáng chụp ảnh đầy thân thiết mà còn chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn luôn chỉn chu trong mỗi dịp xuất hiện và đúng chuẩn "nam thần màn ảnh". Nói về những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, Hứa Vĩ Văn nói về mẹ ruột, mẹ nuôi, bà nội cùng ba người cô ruột trong gia đình.

Ngoài ra, anh còn nhắc đến những người phụ nữ đã góp phần nào đó tạo nên những thành công hiện tại của anh sau "cơn sốt" phim Mưa đỏ. Đó là đạo diễn Đặng Thái Huyền, Giám đốc hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân Thu Dung và Phó Giám đốc hãng phim Thúy Kiều. Nhân dịp này, Hứa Vĩ Văn chúc tất cả chị em phụ nữ luôn thành công trong cuộc sống và công việc.

Khi nói về những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của mình, Hứa Vĩ Văn kể về mẹ. Với anh, mẹ còn là hình mẫu khi nói về người yêu lý tưởng của mình. Anh nghĩ rằng, nhiều bạn nam hẳn cũng lấy mẹ của họ để làm hình mẫu khi nói về tìm người yêu lý tưởng.

Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh vốn rất biết cách chăm sóc bản thân và điều đó được ảnh hưởng rất nhiều từ chính mẹ của anh. Hứa Vĩ Văn kể: "Mẹ của tôi ngày xưa là Hoa khôi của trường Nguyễn Bá Tòng (hiện nay là trường THPT Bùi Thị Xuân). Mẹ tôi rất khó tính về việc chỉn chu vẻ ngoài, dù làm gì mẹ cũng rất chăm chút bản thân. Với mẹ, chăm sóc vẻ đẹp là đặc quyền của phụ nữ".

Còn nữ diễn viên Hạ Anh xuất hiện đầy cuốn hút trên thảm đỏ, với phong thái tự tin và gu thời trang tinh tế. Cô cảm thấy may mắn và có được thêm rất điều quý giá sau thành công của Mưa đỏ. Trong hành trình sắp tới, cô vẫn sẽ cố gắng hết mình cho từng vai diễn, muốn thử sức ở nhiều dạng vai hơn.

Nói về mối quan hệ cùng bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng trong Mưa đỏ, Hạ Anh cho biết, cả hai đều là những bạn diễn rất quý nhau. Sau bộ phim, hai người vẫn giữ liên lạc. Dù trong quá trình quay phim, đạo diễn ít khi cho tương tác trên phim trường để giữ được cảm xúc tinh khôi của hai nhân vật trong phim.

Nói về đàn anh Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh dùng những từ như lịch thiệp, tuyệt vời và dễ thương. Anh luôn tạo bầu không khí làm việc thoải mái và có sự chu đáo quan tâm đến mọi người.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hạ Anh chia sẻ, mẹ luôn là nhân vật đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của cô. Không chỉ riêng ngày 20/10, Hạ Anh luôn muốn dành thật nhiều tình yêu thương cho mẹ. Không chỉ là quà tặng mà đó còn có thể là những điều nhỏ nhoi, gần gũi mà Hạ Anh muốn gửi đến mẹ của cô.