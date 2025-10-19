Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jang Won Young của IVE: 'Tôi nghĩ mình tỏa sáng nhất khi là chính mình và tự tin vào bản thân'

Tuệ Nghi
SVO - Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cho từng thành viên nhóm nhạc nữ cho thấy sự bứt phá vượt bậc của Jang Won Young (IVE) trước những tên tuổi hàng đầu của BLACKPINK là Rosé, Jennie, Lisa để dành vị trí dẫn đầu. An Yu Jin, thành viên cùng nhóm cũng giữ vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, truyền thông và chỉ số nhận thức cộng đồng của 725 thành viên nhóm nhạc nữ, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 19/9 đến ngày 19/10.

ive1.jpg
"Tôi tin vào sức mạnh của ngôn từ. Mỗi khi gặp phải những trở ngại, tôi thường tự nhủ: Mình luôn có thể làm được để không gục ngã. Cuối cùng, những khoảnh khắc đó sẽ qua đi, và tôi sẽ trở lại với một con người trưởng thành hơn. Tôi rất háo hức được khám phá những thế giới mới, những điều tôi chưa từng biết đến trước đây khi đi khắp thế giới. Tôi nghĩ, mình sẽ còn trưởng thành hơn nữa khi có thêm nhiều trải nghiệm, và đó là những kỳ vọng của tôi cho chuyến lưu diễn sắp tới".
jang.jpg
Jang Won Young (IVE) thanh lịch trong bộ Hanbok, được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi là "siêu mỹ nhân hội tụ mọi nét từ ngây thơ đến đáng yêu và quyến rũ". Trong khi đó, IVE, nhóm nhạc của Jang Won Young đã hoàn tất các hoạt động quảng bá cho mini album thứ tư và sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai, mang tên "SHOW WHAT I AM", tại KSPO DOME, ở Seoul, từ ngày 31/10 đến ngày 2/11.

Jang Won Young của IVE tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng trong tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9.505.533. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của cô bao gồm "đại sứ thương hiệu", "tư duy kiểu Wonyoung" và "Vicky may mắn", trong khi các cụm từ liên quan xếp hạng cao nhất của cô bao gồm "đáng yêu", "quyến rũ" và "người mẫu". Phân tích tích cực - tiêu cực của Jang Won Young cũng cho thấy số điểm là 92,90% phản ứng tích cực.

2025092145589582.jpg
Jang Won Young chia sẻ về khoảnh khắc cô cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ và ấm áp nhất lẫn khoảnh khắc toả sáng của riêng mình : "Tôi cảm nhận được ánh sáng theo nhiều cách khác nhau, từ tình yêu thương của người hâm mộ trên sân khấu, đến tình bạn của đồng nghiệp, đến tình cảm của gia đình. Nhưng trong tất cả, tôi nghĩ khoảnh khắc phù hợp nhất với từ 'ánh sáng' chính là trên sân khấu. Quả thực, tôi được bao phủ bởi vô số ánh sáng trên sân khấu, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc ánh sáng đó soi sáng trái tim tôi. Khi nghĩ về ánh sáng mà người hâm mộ gửi đến tôi như ánh sáng soi sáng chính mình, tôi cảm thấy cảm xúc của mình trở nên sống động. Tôi nghĩ mình tỏa sáng nhất khi có thể tự tin chia sẻ câu chuyện của mình mà không chút do dự. Khi tôi là chính mình và tự tin vào bản thân, tôi tỏa sáng rực rỡ nhất và cảm thấy như mình có thể làm được bất cứ điều gì.
jang-1.jpg
Jang Won Young trước đó đã xuất hiện trong video quảng bá cho "Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025", được phát hành vào ngày 2/10.
top-5.jpg
Ba vị trí tiếp theo trong danh sách đều thuộc về BLACKPINK: Rosé giữ vị trí thứ hai, Jennie giữ vững vị trí thứ ba và Lisa đứng thứ tư. Cuối cùng, An Yu Jin của IVE đứng thứ năm.
Tuệ Nghi
