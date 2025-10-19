Jang Won Young của IVE: 'Tôi nghĩ mình tỏa sáng nhất khi là chính mình và tự tin vào bản thân'

SVO - Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cho từng thành viên nhóm nhạc nữ cho thấy sự bứt phá vượt bậc của Jang Won Young (IVE) trước những tên tuổi hàng đầu của BLACKPINK là Rosé, Jennie, Lisa để dành vị trí dẫn đầu. An Yu Jin, thành viên cùng nhóm cũng giữ vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, truyền thông và chỉ số nhận thức cộng đồng của 725 thành viên nhóm nhạc nữ, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 19/9 đến ngày 19/10.
Jang Won Young của IVE tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng trong tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9.505.533. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của cô bao gồm "đại sứ thương hiệu", "tư duy kiểu Wonyoung" và "Vicky may mắn", trong khi các cụm từ liên quan xếp hạng cao nhất của cô bao gồm "đáng yêu", "quyến rũ" và "người mẫu". Phân tích tích cực - tiêu cực của Jang Won Young cũng cho thấy số điểm là 92,90% phản ứng tích cực.