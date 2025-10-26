Giọng ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ quá khứ cứng đầu, bị cộng sự nói khó gần

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', MC Đại Nghĩa và ca sĩ Duyên Quỳnh cùng bàn luận về vấn đề: 'Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy'.

Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến qua "bản hit" Viết tiếp câu chuyện hoà bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sĩ này còn giành được nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019​, Á quân cuộc thi Ban nhạc quyền năng 2019​, Tỏa sáng sao đôi 2022…

Tại chương trình, ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ, cô từng nhiều lần rơi vào trạng thái “lung lay” khi đứng trước những ý kiến trái chiều. Cô thừa nhận, sự thiếu trải nghiệm khiến mình dễ bị chi phối.

MC Đại Nghĩa cho rằng, việc thay đổi quan điểm không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực. Theo nam MC, cách sống “gió chiều nào theo chiều nấy”, ở một mức độ nhất định, có thể là sự uyển chuyển cần thiết để hòa hợp với môi trường, đặc biệt trong bối cảnh mỗi người đều có cá tính và quan điểm riêng.

Kể lại câu chuyện khi quyết định theo học Nhạc viện TP. HCM, giọng ca Viết tiếp câu chuyện hoà bình cho biết, đó là thời khắc khiến cô chịu nhiều áp lực. Ba cô lo lắng con gái mới 17 tuổi, bản tính nhút nhát, khó xoay sở ở thành phố lớn. Trong khi, mẹ lại ủng hộ hết mình vì đây là tương lai và là ước mơ của con: “Tôi ở giữa và thật sự lưỡng lự không biết có nên cố gắng theo đuổi hay không”.

Cuối cùng, Duyên Quỳnh vẫn chọn nghe theo tiếng gọi của đam mê. Cô cho rằng, đó là quyết định lớn đầu đời, buộc mình phải trưởng thành hơn. Nhìn lại, nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì được tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, nếu không, có thể cuộc sống của cô đã rẽ sang hướng khác.

Từ câu chuyện của Duyên Quỳnh, MC Đại Nghĩa cho rằng, chính kiến là điều quan trọng nhất ở những thời điểm quyết định: “Ta có thể lắng nghe nhiều người, nhưng người đưa ra lựa chọn cuối cùng vẫn phải là chính mình”.

Nam MC cũng mở rộng góc nhìn, cho rằng sự cứng nhắc đôi khi là rào cản trong giao tiếp và hợp tác. Trong môi trường làm việc, nơi mỗi cá nhân đều có cái tôi và tiêu chí riêng, nếu ai cũng giữ khư khư quan điểm, tập thể khó đạt được mục tiêu chung. Vì vậy, sự mềm dẻo trong ứng xử và khả năng dung hòa quan điểm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên bền vững hơn.

Đồng tình quan điểm đó, Duyên Quỳnh thừa nhận, cô từng quá bảo vệ ý kiến và thành quả của đội nhóm. Người lần đầu làm việc cùng cô thường cảm thấy nữ ca sĩ khá khó gần. Tuy nhiên, nhờ va chạm công việc và học hỏi từ những người xung quanh, cô đã thay đổi, biết lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp nhiều ý kiến để đưa ra phương án tối ưu.