Nhan sắc quyến rũ của 'nàng Hậu' vừa trở thành đại diện Việt Nam tại 'Miss Intercontinental 2025'

SVO - Á hậu Nguyễn Thu Ngân sẽ là đại diện Việt Nam tham dự 'Miss Intercontinental 2025'. Cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra vào ngày 29/1/2026, tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Và người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi vào năm 2026 là Nguyễn Thị Thu Ngân.

Á hậu Thu Ngân sinh năm 2003, tại Cà Mau. "Nàng Hậu" sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thiện cảm cùng phong thái dịu dàng đặc trưng của người con gái miền Tây Nam Bộ.

Cô tốt nghiệp loại Giỏi, 9chuyên ngành Quan hệ công chúng tại trường ĐH Nam Cần Thơ và từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định bản thân qua hàng loạt thành tích ấn tượng như Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và gần đây nhất là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.

Không chỉ sở hữu phong thái điềm tĩnh và nguồn năng lượng tích cực, Thu Ngân còn gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo cùng tinh thần cầu tiến. Chính những yếu tố này đã giúp cô được lựa chọn là người tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam từng tạo tiếng vang tại Miss Intercontinental như Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Bùi Khánh Linh và Á hậu Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hằng.

Hiện tại, Á hậu Thu Ngân đang tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, trình diễn sân khấu, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử quốc tế để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Theo kế hoạch, cô sẽ chính thức lên đường đến Ai Cập vào ngày 14/1/2026 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Intercontinental 2025, trước thềm đêm chung kết diễn ra vào ngày 29/1/2026, tại Sahl Hasheesh.

Á hậu Thu Ngân cho biết: “Ngân sẽ nỗ lực nhiều hơn để mang hình ảnh người con gái miền Tây và người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, chân thành đến với bạn bè quốc tế. Mong rằng, mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ hành trình này của Ngân”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần học hỏi không ngừng, Thu Ngân được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và truyền cảm hứng tại cuộc thi.