Nữ sinh giành hơn 40 giải thưởng và gần 15 suất học bổng trong suốt thời đại học

SVO - Lê Thu Thủy (sinh năm 2003, quê Quảng Trị) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trong suốt 4 năm đại học, nữ sinh đã giành hơn 40 giải thưởng, thành công chinh phục gần suất 15 học bổng và có cơ hội đặt chân tới 7 quốc gia. Nữ sinh quê Quảng Trị luôn tin rằng: “Nếu bạn muốn một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn”.

Trong hơn 40 giải thưởng này, nữ sinh từng có tới 8 giải thưởng quốc tế. Tiêu biểu, cô từng là đại diện Châu Á nhận Giải thưởng Nhà đổi mới sáng tạo quốc tế tại Đại học Leipzig (Đức), đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi về đổi mới, sáng tạo tại Trung Quốc và giành giải Ba. Đặc biệt, cô còn từng có cơ hội được trình bày dự án của mình trước Nhà vua Thái Lan trong một cuộc thi về kinh doanh tại Bangkok.

Danh mục giải thưởng mà nữ sinh chinh phục trải dài ở nhiều lĩnh vực bao gồm khởi nghiệp, công nghệ, tư duy phản biện và tài chính. Không chỉ vậy, cô còn được vinh danh là Sinh viên có hoạt động quốc tế tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh.

Nữ sinh Lê Thu Thủy mang về hơn 40 giải thưởng cả trong nước và quốc tế trong suốt 4 năm đại học.

Chia sẻ về hành trình chinh phục các cuộc thi của mình, Thu Thủy bày tỏ: “Dù giải thưởng giành được lớn hay nhỏ, mình cũng cảm thấy vô cùng trân trọng và tâm niệm mọi điều có được đều là sự đánh đổi từ rất nhiều nỗ lực. Chính hành trình ấy đã rèn luyện cho mình nhiều tư duy không chỉ trong học tập, công việc mà còn cả trong cuộc sống.”

Được biết, hành trình này đã được cô xác lập cẩn thận ngay từ những ngày đầu vào đại học với tư duy ‘không bỏ phí bất kỳ một khoảng thời gian nào ở đại học’. Từ năm nhất, nữ sinh đã mạnh dạn ứng cử chức lớp trưởng và chủ động thành lập Câu lạc bộ Tư duy phản biện cho trường.

Nữ sinh xác lập tư duy ‘không bỏ phí bất kỳ một khoảng thời gian nào ở đại học’ ngay từ năm nhất.

Bước sang năm hai, Thu Thủy bắt đầu dấn sâu vào con đường nghiên cứu học thuật khi đảm nhận vai trò trợ lý giảng viên và có bài nghiên cứu đạt chuẩn Q1 được đăng trên tạp chí Energy Economics. Song song với đó, cô ghi dấu ấn khi lọt vào vòng chung kết một cuộc thi khởi nghiệp quốc tế và giữ vị trí Trưởng ban điều hành dự án của MSD và Quỹ Tầm vóc Việt. Cũng trong năm đó, cô được Bộ Giao thông Vận tải cùng UNDP tài trợ tham gia một cuộc thi tại miền Bắc và xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc.

Thu Thủy đạt giải Nhì toàn quốc trong cuộc thi do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.

Đến năm ba, nữ sinh đã sở hữu khoảng 15 giải thưởng và đặt mục tiêu tiến xa hơn tới các cuộc thi quốc tế. Cũng nhờ đó, cô có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia như Đức, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…

Ở năm cuối đại học, bên cạnh việc tiếp tục chinh phục các cuộc thi, cô cũng tập trung nhiều hơn vào hoạt động trao đổi quốc tế và xuất sắc giành được học bổng Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với suất tài trợ toàn phần tới Mỹ ngay trong lần ứng tuyển đầu tiên.

Nữ sinh có cơ hội được tham quan trụ sở Microsoft trong khuôn khổ học bổng YSEALI được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần.

Chia sẻ về những thử thách phía sau những thành tựu, Thu Thủy cho biết: “Các cuộc thi quốc tế thường đặt ra yêu cầu rất khắt khe ở mọi khâu, từ chuẩn bị hồ sơ, điền đơn đăng ký cho đến phần trình bày dự án. Thậm chí, nhiều thí sinh đã là Giám đốc hay Nhà sáng lập các doanh nghiệp lớn, trong khi mình chỉ là một sinh viên. Điều đó khiến mình cảm thấy khá ‘ngộp thở’.”

Ngoài ra, việc vừa phải cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và các cuộc thi cũng đặt cho nữ sinh những áp lực không hề nhỏ. Cô cho biết có thời điểm cô phải di chuyển giữa Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thái Lan, Trung Quốc chỉ trong 2 đến 3 ngày.

Thu Thủy (áo dài đỏ) trong lễ trao giải cuộc thi tại Nam Ninh - Trung Quốc.

Tuy vậy, nữ sinh luôn chọn cách nhìn vào mặt tích cực để vượt qua khó khăn. Cô chia sẻ: “Việc đi thi đôi khi rất áp lực, nhiều lúc vào tới vòng trong rồi lại bị loại khiến mình không khỏi mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nhìn lại, mình đều nhận ra bản thân đang phát triển nhiều hơn.”

“Qua mỗi hành trình, mình có thêm nhiều người bạn mới, mở rộng kết nối và tạo thêm cơ hội để các dự án phát triển, mang lại tác động tích cực. Đặc biệt, mình luôn biết ơn sự hỗ trợ tận tình từ các giảng viên và các bạn sinh viên đồng hành. Nhóm chúng mình - MediFind đã cùng nhau đặt chân đến nhiều quốc gia và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.”, nữ sinh bộc bạch.

Thu Thủy cùng nhóm bạn tham gia cuộc thi tại Indonesia.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thời cấp ba, cô cũng từng là một học sinh rụt rè và ngại phát biểu trước đám đông. Cô chia sẻ có những giờ học dù biết đáp án nhưng vẫn không dám giơ tay vì sợ hãi và tự ti. Bước ngoặt đã tới khi nữ sinh tham gia câu lạc bộ tranh biện của thành phố và cải thiện được khả năng giao tiếp, tư duy đa chiều và mở rộng kết nối với các bạn có cùng đam mê.

Cũng chính vì vậy, ngay từ năm nhất đại học, Thu Thủy đã mạnh dạn thành lập câu lạc bộ về tranh biện cho các bạn sinh viên của trường để cho các bạn sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng này. Thu Thủy nhấn mạnh khả năng tranh biện đã giúp cô có rất nhiều lợi thế trong các cuộc thi và bày tỏ mong muốn sinh viên Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để phát triển kỹ năng trong tương lai.

Nữ sinh vinh dự được nhận học bổng Panasonic.

Trong thời gian tới, Thu Thủy ấp ủ nhiều dự án cá nhân nhằm hỗ trợ sinh viên Việt Nam vươn tới các cuộc thi quốc tế. Cô cho biết sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ hành trình tham gia các hoạt động và cuộc thi, với hy vọng mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn mới cùng những trải nghiệm thực tế.

(Ảnh: NVCC)