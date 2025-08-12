Nguyễn Tuấn Kha: Từ giải thưởng ‘Người trẻ truyền cảm hứng’ đến dấu ấn tại FactCheck Lab quốc tế

SVO - Nguyễn Tuấn Kha, sinh viên năm ba ngành Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Văn Lang, gây dấu ấn với loạt thành tích: Giải Nhất Đại sứ Văn hóa đọc, Giải thưởng “Người trẻ truyền cảm hứng” của Báo Tuổi Trẻ, hai năm liền đạt danh hiệu sinh viên giỏi và nhiều dự án cộng đồng, học thuật tầm quốc tế như FactCheck Lab. Từ đam mê ngôn từ, Kha định vị bản thân với mục tiêu trở thành nhà hoạch định chiến lược truyền thông giàu trách nhiệm và tầm nhìn.

Từ niềm yêu thích văn chương đến khát vọng trở thành nhà hoạch định chiến lược

Từng là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Lang bằng diện tuyển thẳng, Tuấn Kha lại trải qua những năm đầu đại học đầy hoang mang. “Mình từng nghĩ PR chỉ là viết nội dung, tổ chức sự kiện, nhưng càng học lại càng thấy lạc lõng”, Kha nhớ lại. Đã có lúc, cậu cân nhắc rẽ sang con đường khác như Đạo diễn điện ảnh – truyền hình hay Truyền thông đa phương tiện.

Bước ngoặt đến khi Kha gặp những người thầy truyền cảm hứng. Từ cô Võ Thị Hồng Sương, Kha học được đạo đức nghề nghiệp bắt đầu từ việc kiểm chứng và phân tích thông tin. Nhưng chính học phần Hoạch định chiến lược PR của cô Vũ Thanh Hà đã giúp Kha thấu hiểu rằng PR không chỉ là “làm” mà còn là “tư duy và dẫn dắt”. Lời nhắn cuối buổi học: “Hành trình của một planner đôi khi cực kỳ cô độc. Hãy tìm đam mê thật sự” trở thành kim chỉ nam để cậu theo đuổi nghề.

Tuấn Kha đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm Tích cực hoạt động vì cộng đồng tại Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 4.

Môi trường học tập tại Văn Lang đã giúp Kha nuôi dưỡng tư duy phản biện và khả năng hoạch định truyền thông toàn diện. Các học phần không chỉ rèn luyện kỹ năng như viết thông cáo báo chí, xây dựng nội dung số hay tổ chức sự kiện, mà còn đặt sinh viên vào những tình huống thực tế: tái định vị thương hiệu, xử lý khủng hoảng, truyền thông nội bộ hay phát triển hình ảnh tổ chức trên môi trường số. “Việc phải phân tích SWOT, lập bản đồ stakeholder, định vị thông điệp và bảo vệ ý tưởng như pitching chuyên nghiệp khiến mình nhận ra PR là một nghề cần tư duy hệ thống, chứ không chỉ kỹ năng thực thi”, Kha nói.

Từ hai năm liền sinh viên giỏi đến “Người trẻ truyền cảm hứng”

Hai năm liền đạt danh hiệu sinh viên giỏi và nhận học bổng học tập, Tuấn Kha khẳng định: “Mình không học chỉ để có bảng điểm đẹp, mà muốn trở thành người học có định hướng rõ ràng, biết cách học phù hợp với nghề nghiệp theo đuổi".

Với nguyên tắc “hiểu sâu hơn học nhiều”, Kha tập trung vào kiến thức trọng tâm, đọc trước tài liệu, đặt mục tiêu rõ cho từng môn và ghi chép bằng tay để tư duy mạch lạc, ghi nhớ lâu hơn. Bên cạnh tự học, cậu coi trọng học nhóm, tận dụng thế mạnh của từng thành viên để bổ trợ và hoàn thiện kỹ năng còn thiếu.

Tuấn Kha tại Lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025, Trường Đại học Văn Lang.

Được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu và nhận Giải thưởng “Người trẻ truyền cảm hứng” của Báo Tuổi Trẻ, Tuấn Kha luôn tâm niệm rằng truyền cảm hứng không nằm ở sự nổi bật nhất thời, mà ở giá trị thật và tác động tích cực mà mỗi người để lại cho cộng đồng.

Từ nhỏ, Kha đã được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện nhân văn trong các chương trình “Điều ước thứ 7”, “Như chưa hề có cuộc chia ly” – nơi cậu học được rằng sự tử tế không cần phô trương, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Với Kha, sống tử tế và hành xử nhất quán giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình làm chính là nền tảng để trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng thực sự.

Lan tỏa giá trị từ ‘Thiện, Ác và Smartphone’ đến hành động vì cộng đồng

Tuấn Kha từng giành Giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc với tác phẩm “Thiện, Ác và Smartphone – Hành trình thức tỉnh giữa thời đại số”. Bài viết ra đời sau khi Kha đọc cuốn sách cùng tên của TS. Đặng Hoàng Giang, để rồi nhận ra khoảng cách giữa cái thiện và cái ác trên môi trường trực tuyến “chỉ cách nhau một cú chạm màn hình”. “Điều đáng sợ không nằm ở công nghệ, mà ở sự dễ dãi của con người khi từ bỏ sự thấu cảm trước một lớp màn hình”, Kha chia sẻ. Thông điệp cậu muốn gửi gắm qua tác phẩm: khi công nghệ càng thông minh, con người càng cần sống có ý thức và hành xử có trách nhiệm với từng lời nói, hành động.

Tuấn Kha trong buổi sinh hoạt của Tổ chức Nơ Xanh Việt Nam.

Tinh thần đó cũng theo Kha khi dẫn dắt dự án “Hold Your Hand” – đạt giải “Dự án được yêu thích nhất” trong một cuộc thi về phát triển bền vững. Dự án tập trung vào các mục tiêu SDG 3, SDG 4 và SDG 10 của Liên Hợp Quốc, lựa chọn phương pháp “học qua phục vụ cộng đồng” để biến kiến thức thành hành động. Ở vai trò trưởng nhóm và phụ trách truyền thông, Kha áp dụng kỹ năng nghiên cứu công chúng, xây dựng thông điệp cảm xúc, lập kế hoạch truyền thông tích hợp và triển khai đa kênh, đảm bảo dự án trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với sinh viên.

Từ vị trí Trưởng ban Truyền thông đến dự án FactCheck Lab quốc tế

Là Trưởng ban Truyền thông của nhiều tổ chức sinh viên và dự án cộng đồng, đồng thời là trợ giảng học phần PR, Tuấn Kha nhìn nhận truyền thông xã hội không chỉ là công cụ đưa tin, mà là không gian định hình nhận thức, dẫn dắt cảm xúc và kích hoạt hành vi. Đặc biệt trong giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội, truyền thông có thể thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu trách nhiệm. “Một thông điệp y tế muốn lan tỏa, trước hết phải đúng, nhưng cũng cần gần gũi với cách nghĩ và cảm xúc của người trẻ. Thay vì cố ‘làm cho mọi người hiểu’, mình chọn ‘nói sao cho mọi người muốn lắng nghe’,” Kha chia sẻ từ kinh nghiệm triển khai dự án “Tủ thuốc phụ khoa”.

Tuấn Kha tại Lễ tuyên dương Sinh viên tiêu biểu, Trường Đại học Văn Lang.

Tinh thần trách nhiệm ấy tiếp tục được Kha theo đuổi khi tham gia FactCheck Lab – dự án hợp tác quốc tế về kiểm chứng thông tin. Với Kha, trong môi trường truyền thông hiện đại, nơi tin sai lan nhanh hơn tin đúng, sự thật không còn là điều hiển nhiên mà phải được chủ động bảo vệ. “Không phải bằng tuyên ngôn, mà bằng hành động cụ thể: truy nguồn tin, xác minh dữ kiện, đối chiếu bối cảnh và dám nói ‘khác’ khi số đông chia sẻ điều sai”, Kha khẳng định.

Tại FactCheck Lab, Kha học cách phân tích dữ liệu, kiểm chứng hình ảnh và rèn luyện bản lĩnh chọn sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với im lặng trước sự ồn ào, hoặc đối diện với hiểu lầm. Với Kha, truyền thông không thể chỉ dừng ở việc kể chuyện; người làm nghề còn phải chất vấn câu chuyện, tìm gốc rễ và trả lại bối cảnh cho công chúng.

Với Tuấn Kha quãng đời đại học là hành trình vừa học tập vừa tìm và giữ bản sắc cá nhân. “Tìm ra mình là ai là một hành trình dài, nhưng đánh mất chính mình đôi khi chỉ bắt đầu từ một lựa chọn thiếu tỉnh táo”, Kha xem đó là lời nhắc mỗi khi đối diện áp lực hay so sánh với người khác. Cậu tin rằng lạc lõng là điều bình thường khi bắt đầu, quan trọng là kiên nhẫn vẽ nên con đường của riêng mình. Kha gửi gắm tới tân sinh viên: đừng vội đổi mục tiêu, hãy đổi cách tiếp cận, bắt đầu từ những việc nhỏ làm tốt mỗi ngày.

(Ảnh: NVCC)