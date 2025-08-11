Chỉ vì cảnh quay 'sốc' này mà 'nàng thơ màn ảnh' Lan Thy 'sang chấn' đến mức bỏ ăn bỏ uống

SVO - Dù có nhiều tranh luận về tình tiết và diễn biến nhưng bộ phim 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi' vẫn thu hút khán giả. Mới đây, hai 'mỹ nhân' Lan Thy và Á hậu Thủy Tiên tiết lộ đã rùng mình khi xem cảnh bạo hành và cảnh tự sinh con 'gây sốc' trong phim.

Từng gắn liền với hình ảnh “nàng thơ” trong Em và Trịnh, Lan Thy có cú "lột xác" táo bạo, chịu lăn xả và không ngại bị thương khi vào vai Mộc Lan. “Đây là vai đầu tiên mà tôi bị hành hung từ đầu đến cuối phim”, cô nói.

Lan Thy vừa lau nước mắt, vừa nhớ lại: “Tôi với anh Huy rất căng thẳng, tập trung cao độ. Cảnh này quay trong 4 ngày. Sau hôm đó, tôi bỏ ăn bỏ uống luôn. Quá mệt vì vừa gào thét, vừa khóc. Cảnh quay nặng về thể lực nên chỉ muốn ngủ”.

Trong lúc nhập tâm, Lan Thy hất mạnh bình hoa khiến mảnh vỡ cứa tay chảy máu, để lại vết sẹo đến tận bây giờ. Dù bạn diễn đã nương lực, chênh lệch thể hình vẫn khiến cô “thấm” trong từng cảnh. “Anh Huy cao to gấp mấy lần tôi, nên dù anh dùng lực nhẹ thì tôi vẫn đau”, Lan Thy kể.

Thủy Tiên cho biết, gần như ngày nào Lan Thy cũng lên phim trường trong tình trạng “không lành lặn”: Trán dán băng, tay băng bó, môi bầm. Cô còn lập hẳn một album trong điện thoại tên “vết bầm” để lưu lại thương tích suốt quá trình quay.

Trong cảnh cao trào, nhân vật của Lan Thy một mình sinh con dưới chân cầu giữa đêm tối. Không ánh sáng, không người thân mà chỉ có máu, nước mắt và hơi thở đứt quãng của người mẹ đơn độc. “Cảnh sinh con diễn ra lúc 3h sáng. Tôi còn độc thân, chưa từng trải qua cảm giác sinh nở nên đây là trở ngại lớn khi diễn. Tôi hỏi chi tiết những người từng trải qua sinh nở từ dáng đi, hơi thở đến cách biểu đạt cơn đau để diễn cho đúng”, Lan Thy nói.

Ở phân đoạn sinh con, kinh nghiệm hạn chế không khiến Lan Thy chùn bước. Nữ diễn viên tận dụng mọi cơ hội học hỏi, từng hơi thở gấp, bước chân loạng choạng và ánh mắt tuyệt vọng đã khiến khán giả tin vào nỗi đau của Mộc Lan, biến cảnh quay này thành một trong những điểm nhấn đắt giá nhất Cô đừng hòng thoát khỏi tôi.

Dù mới tham gia nghệ thuật không lâu, Lan Thy cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất. Sự nhập tâm của Lan Thy giúp nhân vật Mộc Lan không chỉ là một vai diễn, mà trở thành hình ảnh ám ảnh, lay động cảm xúc người xem. Đây được xem là bước ngoặt lớn, khẳng định khả năng biến hóa của nữ diễn viên và hứa hẹn mở ra nhiều vai nặng ký hơn trong tương lai.

Theo chia sẻ từ Thúy Ngân, phim thuộc thể loại phá án với tình tiết phức tạp, đòi hỏi khán giả phải tập trung theo dõi liên tục. “Chỉ cần bỏ sót một tập là sẽ khó nắm bắt những diễn biến phía sau. Với tôi cũng vậy, khi quay, tôi phải giữ mạch tâm lý cực kỳ căng thẳng. Có những lúc ở phim trường, tôi cảm thấy rối và bấn loạn vì tình tiết thay đổi liên tục. Đây là bộ phim không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra”, Thúy Ngân nói.

Chính sự rối rắm trong phim lại tạo ra một trải nghiệm độc đáo, như thể khán giả đang cùng các nhân vật “lần mò” trong mê cung, nơi mọi chi tiết đều mang hàm ý. Qua lời kể của dàn diễn viên, đạo diễn dường như đã cố tình mời khán giả trở thành người đồng hành phá án, thay vì chỉ là người xem thụ động.