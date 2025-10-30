Vũ Viết Hải - Kỹ sư trẻ mang trí tuệ nhân tạo vào công trình cứu hộ biển

SVO - Vũ Viết Hải (sinh năm 2002) tốt nghiệp kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Không chỉ đạt giải Nhì Giải thưởng Loa Thành 2025 với đồ án tốt nghiệp xuất sắc, Hải còn ghi dấu ở các sân chơi nghiên cứu như Giải thưởng Eureka và Hội nghị Khoa học Trẻ Bách Khoa 2024, thể hiện tư duy sáng tạo qua đề tài ứng dụng AI trong cảnh báo dòng chảy rút xa bờ phục vụ cứu hộ biển.

Nuôi lớn ước mơ từ những công trình nguồn nước

Tốt nghiệp chương trình Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Hải hiện đang tiếp tục theo học chương trình Cao học ngành Quản lý xây dựng để bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm phục vụ cho công việc chuyên môn. “Mình kỳ vọng sau khóa học thạc sĩ, sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để thực hiện tốt công việc chuyên môn tại cơ quan công tác”, Viết Hải chia sẻ.

Hải hiện đang tiếp tục theo học chương trình Cao học ngành Quản lý xây dựng.

Cơ duyên đến với ngành Thủy lợi của Hải bắt nguồn từ người cha làm việc trong lĩnh vực này. Ngay từ những năm học phổ thông, cậu đã được cha dẫn đi tham quan nhiều công trình lớn ở miền Nam như Hồ Dầu Tiếng, Thủy điện Thác Mơ hay các cống đầu mối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những chuyến đi ấy đã để lại trong Hải ấn tượng sâu sắc về những người kỹ sư miệt mài điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. “Mình được trực tiếp giao lưu với các cán bộ tâm huyết với nghề, cảm nhận được những giá trị lớn lao mà người kỹ sư thủy lợi mang lại cho cộng đồng. Chính điều đó đã truyền cảm hứng để mình quyết tâm theo đuổi ngành học này”, Hải tâm sự.

Vượt qua nỗi sợ đám đông - hành trình rèn luyện bản lĩnh của kỹ sư trẻ

Nhắc về quãng đời sinh viên, Viết Hải không ngần ngại thừa nhận rằng thử thách lớn nhất với mình không chỉ nằm ở khối kiến thức chuyên môn mà còn ở việc rèn luyện kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.

Bước vào môi trường đại học, anh phải làm quen với những buổi làm việc nhóm, những lần bảo vệ đồ án hay thuyết trình trước lớp, điều khiến chàng sinh viên vốn trầm tính cảm thấy đầy áp lực. Nhưng thay vì né tránh, Hải chọn cách đối mặt và tự rèn luyện bản thân. Anh chủ động tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học cấp trường, đăng ký dự thi các cuộc thi học thuật, phong trào do Đoàn - Hội sinh viên tổ chức như Olympic Mác - Lênin, hội trại truyền thống, hoạt động tuyển sinh…

Viết Hải trong chuyến tham quan Cống Cái Lớn.

Sau bốn năm rưỡi học tập và rèn luyện, chàng kỹ sư trẻ không chỉ nhận được tấm bằng kỹ sư danh giá, mà còn tích lũy cho mình hành trang quý giá là sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần chủ động trong công việc. Với Hải, đó chính là “thành quả lớn nhất mà quãng đời sinh viên mang lại”.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo dòng chảy rút xa bờ

Từ những bản tin về những vụ tai nạn thương tâm do dòng chảy rút xa bờ xảy ra tại các bãi biển miền Trung và Nam Bộ trong những năm gần đây, Viết Hải cùng nhóm nghiên cứu của mình đã nảy ra ý tưởng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và cảnh báo sớm hiện tượng nguy hiểm này. “Qua tìm hiểu, mình nhận thấy phần lớn người dân và du khách chưa có nhận thức rõ ràng về loại dòng chảy rút nguy hiểm này, trong khi các phương pháp cảnh báo hiện nay còn mang tính thủ công và chậm trễ. Chính vì vậy, nhóm mình mong muốn tìm ra một giải pháp ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để giúp cảnh báo sớm hơn, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người tắm biển”, Viết Hải chia sẻ.

Viết Hải nhận giải thưởng Nghiên cứu khoa học.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Đồng Nguyên, nhóm nghiên cứu đã thu thập hàng trăm hình ảnh và dữ liệu thực tế tại các bãi biển có xuất hiện dòng chảy rút xa bờ ở nhiều khu vực khác nhau. Từ nguồn dữ liệu này, nhóm tiến hành xây dựng mô hình học sâu (deep learning) có khả năng phân tích hình ảnh từ camera giám sát bãi biển theo thời gian thực, nhận biết các đặc điểm đặc trưng của dòng chảy và tự động phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện nguy cơ.

“Quá trình thử nghiệm ban đầu gặp không ít khó khăn, từ việc chuẩn hóa dữ liệu, xử lý nhiễu hình ảnh cho đến huấn luyện mô hình đạt độ chính xác cao. Nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực của cả nhóm, cuối cùng chúng mình đã đạt được kết quả mà đề tài đặt ra”, Hải kể lại.

Từ các sân chơi học thuật đến giải thưởng Loa Thành

Với Viết Hải, mỗi sân chơi học thuật là một nấc thang giúp anh trưởng thành hơn cả về tri thức lẫn nhân cách. Anh xem đó là những hành trình học hỏi quý báu, nơi mình được thử thách, cọ xát và khẳng định bản thân giữa môi trường nghiên cứu khoa học đầy cạnh tranh.

Viết Hải trong lễ tốt nghiệp.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trên hành trình ấy là Giải Nhì Giải thưởng Loa Thành 2025 - phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và niềm đam mê của chàng kỹ sư trẻ. Đồ án tốt nghiệp của anh mang tên “Thiết kế cống Hàng Bàng”, lấy cảm hứng từ thực tế thành phố Cần Thơ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, khiến khu vực nội đô thường xuyên ngập sâu. Hải chia sẻ: “Mình muốn tận dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) như một công cụ hiện đại giúp mô phỏng toàn diện quá trình thiết kế - thi công - vận hành cống Hàng Bàng, để từ đó nhà quản lý có thể giám sát theo thời gian thực, tối ưu chi phí, giảm sai sót kỹ thuật và lên kế hoạch hiệu quả cho các dự án tiếp theo”.

Công nghệ - chìa khóa hiện đại hóa ngành thủy lợi trong kỷ nguyên 4.0

Theo kỹ sư trẻ Vũ Viết Hải, công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi của ngành xây dựng công trình thủy lợi. Nếu trước đây, nhiều khâu trong thiết kế, giám sát hay vận hành còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cảm tính của con người, thì nay, nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như AI, BIM, IoT hay SCADA, ngành đã có thể tự động hóa quá trình phân tích và cập nhật dữ liệu, dự đoán rủi ro, tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

“AI không chỉ là công cụ hỗ trợ kỹ sư, mà còn là xu hướng tất yếu giúp tối ưu quy trình, cải thiện chất lượng thiết kế, quản lý, vận hành công trình, giảm thiểu tình trạng chậm tiến độ và sai sót kỹ thuật”, Viết Hải chia sẻ. Anh cho rằng, trong tương lai gần, kỹ sư xây dựng thủy lợi không chỉ cần giỏi chuyên môn và pháp lý, mà còn phải thành thạo chuyển đổi số, biết ứng dụng công nghệ mới để làm chủ các quy trình hiện đại. “Công nghệ, nếu được khai thác đúng cách, sẽ trở thành chìa khóa để hiện đại hóa ngành thủy lợi, giúp chúng ta bắt kịp xu thế toàn cầu và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng”, anh khẳng định.

Viết Hải trong ngày tốt nghiệp.

Giữ ngọn lửa đam mê, lan tỏa giá trị tri thức vì cộng đồng

Khi nhìn lại hành trình học tập và rèn luyện của mình, Viết Hải luôn tâm niệm rằng thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất để trưởng thành và khám phá bản thân. “Hãy mạnh dạn theo đuổi điều mình tin tưởng và đam mê, dù ý tưởng ấy ban đầu có thể nhỏ bé hay khó khăn. Chính từ những khởi đầu giản dị đó, ta sẽ trưởng thành hơn mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Với Hải, giá trị lớn nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc đạt được thành tích thật lớn, mà ở việc giữ vững ngọn lửa học hỏi, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Anh gửi gắm tới các bạn sinh viên thông điệp chân thành: “Khi làm bất cứ việc gì, hãy tự hỏi: ‘Công việc này mang lại giá trị gì cho mình và cho cộng đồng?’ Nếu mỗi sinh viên đều mang trong mình tinh thần ấy, tri thức sẽ không chỉ nằm trong giảng đường, mà sẽ trở thành sức mạnh tạo nên thay đổi tích cực cho xã hội”.

