Khi người trẻ gửi gắm hy vọng cho các chiến binh K

Chạy bộ cùng bệnh nhân và trải nghiệm 'đa sắc hồng'

Ngày hội Nón Hồng suốt 12 năm qua đã trở thành biểu tượng của tháng Mười - tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới. Nối tiếp thành công của những năm trước, 'Giải chạy Hồng' năm nay đã thu hút hơn 5.000 người đăng ký tham gia. Chỉ sau 48 giờ mở cổng, sự kiện đã bán ra hơn 500 vé, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của giải chạy ý nghĩa này.

Với chủ đề “Chung nhịp chạy, nối dài nghị lực sống”, sự kiện năm nay lần đầu tiên ra mắt cự ly 2 km dành riêng cho gia đình và bệnh nhân, tạo điều kiện để các “chiến binh Hồng” sải bước bên cạnh cộng đồng, xóa bỏ mọi rào cản về thể chất. Các bạn trẻ không chỉ tham gia chạy bộ với các cự ly 5 km, 10 km, 15 km mà còn tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ khác như: Khám tầm soát ung thư vú miễn phí, nhằm thể hiện sự chủ động vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Ngoài ra, khu vực Gian hàng gây quỹ và Pink Healing trở thành nơi cộng đồng cùng góp sức hỗ trợ và nhìn lại hành trình nghị lực, cùng với Lễ trao tặng gói hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình. Đồng thời, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú và sức khỏe phụ nữ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện thể dục đều đặn để cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giới trẻ hào hứng chung tay lan tỏa yêu thương

Một trong những điểm nhấn nhân văn nhất tại Ngày hội Nón Hồng chính là sự kiện "Hiến tóc", sự kiện hiến tóc lớn nhất trong năm. Hàng trăm bạn trẻ, các nghệ sĩ và KOL đã không ngần ngại cắt đi mái tóc thân yêu của mình, gửi gắm những lọn tóc khỏe mạnh này đến thư viện Tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV). Hành động này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, bởi mái tóc giả là món quà tinh thần quý giá, giúp các bệnh nhân K lấy lại sự tự tin và niềm vui sống trong hành trình điều trị đầy thử thách. Đây không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ trẻ về sự đồng hành, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại khu vực tổ chức, rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng để chờ đến lượt hiến tóc, dù đã quá giờ trưa. Mỗi mái tóc được cắt không chỉ là một hành động đẹp, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, sẵn sàng mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư.

Thanh Nhàn (trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM) chia sẻ: “Mình biết đến hoạt động này thông qua mạng xã hội và bạn bè, mình thấy hoạt động rất ý nghĩa nên mình cũng đã nuôi tóc được 2 năm nay để hiến đủ 35 cm tóc”.

Cũng tham gia Ngày hội, Tú Anh (trường CĐ Phát thanh Truyền hình II) bày tỏ: “Mình chỉ đi chung cùng bạn, nhưng khi đến đây, thấy được hành trình của các "chiến binh" đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật, mình nghĩ, phải làm điều gì đó để cùng chung tay cùng họ”.

Nhiều bạn trẻ xem việc tham gia hiến tóc không chỉ là một hành động hỗ trợ thiết thực, mà còn là cơ hội vàng để họ kết nối sâu sắc với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sống đầy nhiệt huyết, tích cực. Chính từ những lọn tóc được trao đi đầy trân trọng, các tổ chức thiện nguyện đã dệt nên những bộ tóc giả hoàn chỉnh, trao tặng miễn phí đến tận tay các “chiến binh K”. Món quà này không chỉ đơn thuần là mái tóc, mà là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp họ lấy lại sự tự tin, tiếp thêm niềm tin và động lực mạnh mẽ để kiên cường vượt qua khó khăn.

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt thành và tấm lòng sẻ chia của các bạn trẻ cùng cộng đồng, Ngày hội đã thực sự trở thành cầu nối yêu thương rực rỡ, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết trong cuộc chiến chống ung thư. Những hoạt động ý nghĩa như thế này không chỉ trực tiếp tiếp sức cho người bệnh, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức sâu rộng về căn bệnh và giá trị thiết yếu của việc chủ động chăm sóc sức khỏe.