Đại học Đà Nẵng “bắt trend”, đưa pickleball vào chương trình đào tạo chính thức

SVO - Khi pickleball lan rộng trên toàn cầu, một trường đại học ở Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng, đưa môn thể thao này vào chương trình đào tạo chính quy.

Ngày 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, tiến sĩ Dương Mạnh Thắng, Phó hiệu trưởng Trường đại học (ĐH) Thể dục thể thao Đà Nẵng, cho biết năm học 2025-2026, nhà trường mở thêm nhiều chuyên ngành mới, trong đó có chuyên ngành pickleball, đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học trong nước đào tạo bài bản về bộ môn này.

Pickleball lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, trở thành môn học mới trong chương trình đại học (Ảnh: Ngân Hà)

Theo tiến sĩ Thắng, năm 2025, trường được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Đà Nẵng) công nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo.

“Sau khi rà soát và điều chỉnh, chúng tôi quyết định mở thêm chuyên ngành pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng lớn. Đây là môn thể thao đang phát triển mạnh, nhất là trong giới trẻ”, tiến sĩ Dương Mạnh Thắng nói.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, pickleball là môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, cầu lông và quần vợt, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đội ngũ giảng viên hiện nay của trường đều đã được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ quốc tế về pickleball, bảo đảm chất lượng giảng dạy.

Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng cho biết thêm, pickleball là một chuyên ngành thuộc ngành huấn luyện thể thao.

"Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân huấn luyện thể thao, trong đó phụ lục văn bằng ghi rõ chuyên sâu bộ môn pickleball, thể hiện định hướng đào tạo và kỹ năng chuyên biệt mà người học được trang bị", ông Thắng nói.

Theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, khóa đào tạo đầu tiên hiện có gần 20 sinh viên theo học. Chương trình tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý sự kiện thể thao, hướng đến việc phát triển cộng đồng và phong trào pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 3.2025, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng được thành lập. Ngành giáo dục và thể thao thành phố cũng đã phát động phong trào tập luyện, thi đấu pickleball trong các trường học và cơ quan, lan tỏa tinh thần thể thao mới mẻ, hiện đại đến cộng đồng.