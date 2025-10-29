Khi workshop thủ công trở thành ‘điểm hẹn’ sáng tạo của sinh viên

SVO - Giữa nhịp sống hối hả của giảng đường và bài tập, nhiều sinh viên chọn cho mình một cách “xả stress” rất riêng: tham gia các workshop thủ công như làm nến thơm, trang trí ốp điện thoại, làm vòng tay handmade hay làm gốm... Không chỉ là nơi để sáng tạo, những buổi workshop thủ công còn trở thành không gian gặp gỡ, sẻ chia và kết nối - nơi sinh viên tạm gác lo toan để cùng nhau tạo nên những điều nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc.

Workshop - nơi sinh viên “sống chậm” giữa nhịp sống vội

Chiều cuối tuần, trong góc nhỏ tại một workshop trên phường Cầu Giấy (Hà Nội), hơn chục bạn trẻ đang tỉ mỉ nắn đất, vuốt gốm và tạo hình cho những chiếc chén, lọ nhỏ mang dáng vẻ riêng. Cả căn phòng thoảng mùi cam dịu nhẹ, xen lẫn tiếng cười rộn rã và tiếng click máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ.

Không gian workshop ấm áp với những kệ gốm xếp tầng, nơi mùi đất nung và ánh đèn vàng tạo nên cảm giác bình yên.

Không còn là xu hướng lạ, những buổi workshop DIY đồ thủ công (Do It Yourself - tự tay làm lấy) đang ngày càng trở nên quen thuộc trong cộng đồng sinh viên. Ở Những thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần dạo qua một vài tuyến phố gần các trường đại học đều có thể dễ dàng bắt gặp những không gian nhỏ xinh được trang trí ấm cúng, treo đầy đèn vàng, nơi sinh viên tụ tập để “tay làm - tim vui”.

Không chỉ dừng lại ở việc học làm đồ thủ công, workshop ngày nay còn là một hình thức thư giãn tinh tế. Thùy Minh, sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền chia sẻ: “Lần đầu đi workshop làm vòng, mình thấy khá háo hức vì tò mò không biết cảm giác tự tay làm một món đồ như thế nào. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đến làm cho vui, nhưng khi bắt tay vào chọn từng charm thì lại thấy thú vị hơn mình tưởng. Không gian hôm đó khiến mình ấn tượng nhất là bàn bày đồ đầy những charm nhỏ nhỏ, đủ hình dáng, nhìn rất bắt mắt và khiến mình muốn chọn mãi không thôi".

Không gian workshop ấm áp với những kệ gốm xếp tầng, nơi mùi đất nung và ánh đèn vàng tạo nên cảm giác bình yên.

Không cần quá khéo tay hay am hiểu nghệ thuật, chỉ cần vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn đồng, các bạn sinh viên đã có thể trải nghiệm làm nến, vẽ túi vải hay trang trí ốp điện thoại. Mỗi buổi workshop thường diễn ra trong khoảng 1 - 2 tiếng, tạo cơ hội để sinh viên tạm “rời mạng”, tắt deadline và cho phép bản thân chậm lại đôi chút.

Nơi những bàn tay khéo léo kết nối trái tim sinh viên

Khác với hình dung của nhiều người, workshop không phải chỉ là hoạt động “ngồi làm một mình”. Ngược lại, chính không khí gần gũi và tính tương tác cao khiến những buổi workshop nhỏ này trở thành dịp để sinh viên giao lưu kết nối.

Từng hạt charm nhỏ, từng phút giây thư giãn, workshop trở thành nơi Thùy Minh tìm thấy niềm vui sau những giờ học căng thẳng.

“Không khí buổi workshop rất dễ chịu. Lúc đầu chỉ có mình với mấy bạn đi cùng, sau đó khách đến đông dần, Ban đầu ai cũng hơi ngại, nhưng chỉ một lúc sau là rôm rả liền, không gian trở nên rộn ràng và vui hơn hẳn. Có bạn hỏi xin hạt, có bạn nhờ chọn màu. Làm xong lại cùng chụp ảnh, tặng nhau đồ mình làm được. Nhiều nhóm sau buổi workshop còn lập group để rủ nhau đi thêm lần nữa” - Thanh Thủy, sinh viên Đại học Thương mại tâm sự.

Từ những buổi học thủ công nhỏ, nhiều tình bạn mới được hình thành. Một số bạn thậm chí còn tìm thấy đam mê sáng tạo và tiếp tục học sâu hơn, hoặc tự mở workshop riêng. Nhiều nhóm bạn sau khi quen nhau tại workshop còn lập cộng đồng nhỏ để cùng tổ chức thêm hoạt động sáng tạo khác. Với họ, những buổi gặp gỡ không chỉ là để “check-in”, mà là cơ hội để sẻ chia và tìm thấy người đồng điệu trong cuộc sống sinh viên.

Không chỉ là nơi để làm thủ công, workshop còn là địa điểm để sinh viên có thêm những kết nối và kỷ niệm vui vẻ.

Nhiều người tổ chức workshop chia sẻ rằng điều đáng quý nhất không phải là doanh thu, mà là cảm giác thấy mọi người thật sự vui và gắn bó với nhau.

“Chúng mình muốn workshop không chỉ là nơi làm đồ, mà là không gian để sinh viên cảm thấy được sẻ chia, kết nối với người khác và cả với chính bản thân mình,” - Nguyễn Linh, đồng sáng lập ArtSpot Workshop (Hà Nội) chia sẻ.

Giữa xã hội 4.0, nơi phần lớn giao tiếp diễn ra qua màn hình, những không gian thủ công như thế trở thành điểm chạm ấm áp, giúp sinh viên thật sự trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Không ít workshop hiện nay còn được tổ chức theo mô hình liên trường hoặc hợp tác giữa các câu lạc bộ, dự án của sinh viên, tạo nên những điểm hẹn sáng tạo sôi động vào mỗi cuối tuần.

Từ trải nghiệm ngẫu nhiên của buổi workshop, nhiều bạn trẻ dần tìm được hướng đi riêng và đam mê sáng tạo để theo đuổi lâu dài.

Khi sáng tạo nhỏ lan tỏa niềm vui lớn

Nhiều hoạt động workshop hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm handmade, mà còn hướng đến những giá trị cộng đồng cao đẹp. Một số nhóm sinh viên kết hợp làm vòng tay handmade để gây quỹ từ thiện, làm nến tặng bệnh nhân hoặc tổ chức buổi workshop tái chế đồ cũ, tất cả đều hướng đến việc lan tỏa niềm vui qua từng sản phẩm nhỏ.

“Điều khiến mình chọn tham gia những workshop kiểu này là vì nó mang lại cảm giác vừa thư giãn vừa ý nghĩa. Mình thích không khí nhẹ nhàng, được làm đồ thủ công và cùng các bạn cùng nhau tạo ra những món đồ mình thích, và khi biết món đồ mình làm có thể giúp ích cho người khác, mình cảm thấy vui và có chút tự hào. Dù chỉ là một món nhỏ thôi, nhưng nó khiến mình thấy công sức của mình trở nên có giá trị hơn.” - Hồng Nhung, sinh viên năm 2, Đại học Sư phạm Hà Nội hào hứng chia sẻ.

Mỗi món đồ handmade không chỉ là sản phẩm sáng tạo, mà còn là thông điệp nhỏ lan tỏa yêu thương.

Với nhiều sinh viên, sau mỗi buổi workshop, điều đọng lại không chỉ là sản phẩm mang về như chiếc nến nhỏ, tấm túi vẽ tay hay khung ảnh nhỏ xinh mà còn là cảm xúc ấm áp khi được sống chậm và cảm giác nhẹ lòng khi được thỏa sức sáng tạo và kết nối.

Từ những buổi workshop nhỏ, sinh viên đang dần xây nên một văn hóa sáng tạo và sẻ chia, nơi mỗi người trẻ được là chính mình, được cảm nhận giá trị của việc tự tay làm ra, và quan trọng hơn, được sống chậm lại giữa thế giới luôn hối hả.