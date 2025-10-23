Trường Đại học Thủy lợi giành thắng lợi lớn tại cuộc thi "Trường học không ma túy" 2025

SVO - Trường Đại học Thủy lợi xuất sắc giành Giải Nhất toàn đoàn cuộc thi “Trường học không ma túy” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Thắng lợi này khẳng định tinh thần sáng tạo, bản lĩnh của sinh viên Thủy lợi trong xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

Cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025 là một trong những sự kiện giáo dục xã hội tiêu biểu thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cùng với Ban Chuyên đề và khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại nghiêm trọng của ma túy cũng như trang bị kỹ năng phòng tránh cho thế hệ trẻ thông qua một sân chơi trí tuệ, sáng tạo và hấp dẫn.

Cuộc thi đăng cai tổ chức ghi hình lần đầu tiên tại Trường Đại học Thủy Lợi. Thật tự hào khi năm nay dự án dự thi của trường có điểm sáng đột phá lớn là dự án SafeZone đến từ nhóm sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi. SafeZone là một hệ sinh thái công nghệ toàn diện với ba thành phần chính: SafeZone Hub – cổng thông tin cung cấp các tài liệu khoa học, nghiên cứu và kiến thức chuyên môn; SafeZone App – ứng dụng di động tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện sớm nguy cơ sử dụng ma túy và hỗ trợ tư vấn tâm lý, y tế; và SafeZone Media – nền tảng mạng xã hội lan tỏa các nội dung truyền thông phòng chống ma túy qua video, livestream, talkshow. Công nghệ được áp dụng trong dự án bao gồm AI, Big Data, Blockchain và Gamification giúp tăng tương tác, bảo mật và hiệu quả truyền tải thông điệp.

Tập thể đội thi cùng ban tổ chức.

Dự án không chỉ nhắm vào học sinh, sinh viên mà còn kết nối các bên liên quan như phụ huynh, nhà trường, công an, y tế và trung tâm cai nghiện nhằm xây dựng một mạng lưới phòng chống ma túy khép kín và hiệu quả. Mục tiêu dài hạn của SafeZone là trở thành nền tảng quốc gia, với trên 1 triệu người dùng thường xuyên, góp phần phát hiện sớm, cung cấp tư vấn và hỗ trợ điều trị, mang lại môi trường học đường lành mạnh, an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tập thể đội thi cùng các thầy cô Trường Đại học Thủy lợi.

Nhóm sinh viên Đại học Thủy Lợi đã xuất sắc giành được giải Nhất toàn đoàn tại cuộc thi, bao gồm các giải Nhất ở phần thi “Tôi là ai”, Nhất dự án, Nhất tài năng, cùng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Các bạn sinh viên thực hiện dự án SafeZone dù còn đang trên ghế nhà trường nhưng đã thể hiện tinh thần làm việc hết mình và quyết tâm lan tỏa thông điệp phòng chống ma túy một cách rộng khắp. Nhóm sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau trong trường, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nhau, tận dụng thế mạnh chuyên môn đa ngành nhằm phát triển dự án hiệu quả nhất. Sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của các bạn không chỉ góp phần tạo nên dự án công nghệ ý nghĩa mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho phong trào phòng chống ma túy trong giới trẻ toàn quốc.Những thành tích này phản ánh sự sáng tạo, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội cao của các bạn trẻ trong công cuộc phòng chống ma túy. Thành công của SafeZone đã góp phần làm nổi bật vai trò của trí tuệ nhân tạo và sự phối hợp cộng đồng trong cuộc chiến chống lại tác hại của ma túy học đường.

Đội thi Trường Đại học Thủy lợi giành giải nhất toàn đoàn và 4 giải phụ.

Cuộc thi còn được ghi hình và phát sóng rộng rãi trên các kênh VTV2, VTV7 và nền tảng số, giúp lan tỏa mạnh mẽ nhận thức và thông điệp tích cực đến giới trẻ. Sự kiện là minh chứng rõ nét cho sự chung tay của các bộ ngành, cơ quan chức năng và nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Phần thi đạt giải Nhất hạng mục Tài năng.

Qua cuộc thi này, thông điệp về sự nguy hiểm của ma túy và tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống được truyền tải sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững xã hội Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ.