Nữ thủ khoa Kinh tế đối ngoại ghi dấu ấn với chuỗi thành tích học thuật ấn tượng

PGS.TS. Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao khen thưởng cho tân thủ khoa Trương Ngọc Thơ.

Hành trình nỗ lực và bứt phá

Khi được xướng tên ở vị trí thủ khoa, Trương Ngọc Thơ - cô gái 22 tuổi đến từ tỉnh An Giang chia sẻ rằng bản thân vô cùng bất ngờ và xúc động: “Mình cảm thấy tự hào vì chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đạt được thành tích như vậy. Điều đầu tiên mình nghĩ đến là lòng biết ơn, biết ơn Nhà trường đã cho mình cơ hội học tập và rèn luyện, biết ơn thầy cô, bạn bè đã luôn đồng hành và biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc”.

Ngọc Thơ tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.93/4.00.

Lựa chọn theo học ngành Kinh tế đối ngoại thuộc Chương trình Chất lượng cao, Ngọc Thơ nhận ra đây là cơ hội để bản thân vừa được tiếp cận nền tảng kiến thức kinh tế vĩ mô, vừa rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành - một lợi thế lớn trong môi trường hội nhập. Thơ chia sẻ: “Chương trình chất lượng cao giúp mình học các môn kinh tế bằng tiếng Anh, từ đó tự tin hơn khi ứng tuyển vào các công ty đa quốc gia”.

Để đạt kết quả xuất sắc, Thơ luôn đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng môn học, chủ động tìm hiểu và chuẩn bị trước nội dung bài giảng. Cô bạn bày tỏ: “Mình luôn xác định rõ mục tiêu, tìm tòi trước và chủ động trao đổi với thầy cô. Việc học bằng tiếng Anh đòi hỏi kỷ luật hơn là động lực bởi có những ngày không muốn học, nhưng chỉ cần mình duy trì được thói quen ngồi vào bàn, dù mỗi ngày một ít thì vẫn sẽ tiến bộ”.

Bốn năm đại học của Ngọc Thơ là hành trình của sự cố gắng và tự vượt giới hạn. Cô sinh viên từng học chuyên Văn nay trở thành gương mặt nổi bật trong các cuộc thi học thuật, với hàng loạt thành tích đáng tự hào như: Quán quân CE Hackathon năm 2024, Á quân Career Frontstart, Quý quân Logichain năm 2024, Top 10 Vietnam Supply Chain Challenges năm 2024, Top 5 MDS Datathon Challenge năm 2024, Top 10 SCMission năm 2023, Top 10 The Supply Chain Race năm 2023, 8/8 học kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập,…

Ngọc Thơ cùng các bạn trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Bản lĩnh vượt khó và bài học trưởng thành

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên, Ngọc Thơ nhắc đến khóa luận tốt nghiệp khi cô bạn nhận được 9.1 điểm nhờ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Nguyễn Thị Thu Hà. “Ban đầu, mình không có kinh nghiệm làm nghiên cứu định lượng. Nhưng cô đã kiên nhẫn chỉ cho mình từng lỗi nhỏ nhất. Nhờ vậy, mình hiểu rằng điều gì chưa làm được hôm nay không có nghĩa là mãi mãi không thể, miễn là mình đủ quyết tâm”, Thơ tâm sự.

Quán quân của cuộc thi CE Hackathon năm 2024.

Ngọc Thơ cũng không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi tìm kiếm nơi thực tập. Thất bại nhiều lần không khiến Thơ nản chí, trái lại giúp cô bạn bình tĩnh hơn, học cách chuẩn bị kỹ lưỡng và chọn đúng cơ hội phù hợp.

Nếu mô tả bốn năm đại học bằng ba từ khóa, Thơ nghĩ về: Áp lực - chủ động - tự hào. “Ngoại thương là môi trường cạnh tranh, nơi ai cũng giỏi theo cách riêng. Nhưng chính điều đó giúp mình trưởng thành, học cách chủ động và không ngừng vươn lên”, cô nàng bộc bạch.

Ngọc Thơ là Quý quân Logichain năm 2024.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Thơ chọn bắt đầu công việc liên quan đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng với mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trước khi tiếp tục hành trình học tập lâu dài.

Gửi lời nhắn đến các bạn sinh viên Thơ chia sẻ: “Xuất phát điểm mỗi người có thể khác nhau, nhưng nếu kiên trì trên con đường mình chọn, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Dù sớm hay muộn, những cố gắng ấy sẽ trở thành thành tích mà các bạn hằng mong ước”.

Trương Ngọc Thơ là minh chứng cho hình ảnh sinh viên Ngoại thương: bản lĩnh, nỗ lực và không ngừng học hỏi. Từ cô gái nhỏ của miền Tây sông nước đến thủ khoa Kinh tế đối ngoại, hành trình ấy không chỉ là kết quả của tài năng mà còn của ý chí, kỷ luật và niềm đam mê học tập không giới hạn.

(Ảnh: NVCC)