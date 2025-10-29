Phát động Chương trình quốc gia 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trước thực trạng gần 200.000 người Việt mắc mới đột quỵ mỗi năm, trong đó ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị ảnh hưởng, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai Chương trình quốc gia 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh' nhằm tăng cường phòng ngừa và quản lý bệnh trong cộng đồng.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan phát động Chương trình quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

sv-kham-suc-khoe22.jpg
Phát động chương trình 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.

Đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu tại Việt Nam, với gần 200.000 ca mắc mới và 170.000 ca tử vong mỗi năm. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ tử vong do đột quỵ. Đáng chú ý, những người mắc và tử vong do đột quỵ ở nước ta thường nằm trong nhóm 60 - 70 tuổi, trẻ hơn so với nhiều quốc gia khác.

Chuyển hướng từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, GS. TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và xã hội.

sv-kham-suc-khoe35.jpg
GS. TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình.

Ông cho biết, việc phát động Chương trình quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ là bước đi nhằm cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết 57 và 72 của Bộ Chính trị, chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm.

Khám sàng lọc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngay sau buổi lễ, các thầy thuốc trẻ tình nguyện đến từ nhiều bệnh viện như Bạch Mai, 108, trường ĐH Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hàng nghìn người dân Thủ đô.

sv-kham-suc-khoe31.jpg
sv-kham-suc-khoe34.jpg
sv-kham-suc-khoe32.jpg
Đông đảo người dân cùng các bạn trẻ tham gia chương trình.

Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, chỉ số BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và được tư vấn về kiểm soát nguy cơ đột quỵ.

Đáng chú ý, công tác khám bệnh lần này được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

sv-kham-suc-khoe36.jpg
Ban tổ chức tặng qùa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dưới 35 tuổi phải đối mặt với đột quỵ, việc ứng dụng công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng sẽ giúp nhận diện sớm nguy cơ, dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn.

sv-kham-suc-khoe27.jpg
Dịp này, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” quanh khu vực hồ Tây (Hà Nội), với sự tham gia của hàng trăm thầy thuốc trẻ, đoàn viên, thanh niên và người dân Thủ đô, nhằm lan tỏa lối sống năng động, tăng cường thể lực và duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ.

Dương Triều
