Mọi hành trình đều bắt đầu từ bước đầu tiên, hãy dám bắt đầu, dù chưa hoàn hảo

SVO - Nguyễn Khánh Linh - cô sinh viên năng động ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Phenikaa đang ấp ủ một giấc mơ lớn: trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Với niềm đam mê nghệ thuật, tinh thần ham học hỏi và ý chí kiên trì được rèn luyện qua những thành tích thể thao, Khánh Linh đang từng bước chinh phục ước mơ của bản thân.

Nguyễn Khánh Linh là người dân tộc Tày, hiện đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Phenikaa. Vốn là một người năng động, yêu thích nghệ thuật và luôn tìm kiếm những thử thách mới, những sở thích của Khánh Linh cũng rất đa dạng, từ du lịch, đọc sách, làm bánh đến chơi cầu lông.

Nguyễn Khánh Linh đang là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Phenikaa.

Đặc biệt, với thành tích 3 Huy chương Vàng môn cầu lông không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nền tảng quan trọng giúp Khánh Linh rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ước mơ trở thành người mẫu “sàn chữ T” chuyên nghiệp, luôn thôi thúc Khánh Linh. Cô mong muốn không chỉ trình diễn những bộ trang phục đẹp mắt, mà còn truyền tải được tinh thần của nhà thiết kế. Hành trình đến với ước mơ này bắt đầu từ những bước chân nhỏ.

Bên cạnh công việc học, Khánh Linh còn là người mẫu tự do.

Khánh Linh khởi đầu với vai trò làm người mẫu makeup, sau đó chuyển sang làm người mẫu ảnh cưới và người mẫu lookbook chuyên nghiệp. Cô tâm sự: "Mỗi lần đứng trước ống kính là một cơ hội để mình học hỏi, trau dồi và tiến xa thêm trên con đường mẫu chuyên nghiệp".

Những kinh nghiệm ban đầu này giúp Khánh Linh làm quen với ống kính, học cách tạo dáng và biểu cảm, đồng thời xây dựng sự tự tin cần thiết.

Khánh Linh khởi đầu với vai trò làm người mẫu makeup, sau đó chuyển sang làm người mẫu ảnh cưới và người mẫu lookbook chuyên nghiệp.

Trong tương lai, Khánh Linh hy vọng sẽ được thử sức ở lĩnh vực mẫu thời trang và sàn catwalk. Cô tin rằng, đó là nơi cô có thể thể hiện bản thân một cách tự tin và đa dạng hơn, khám phá những khía cạnh mới của bản thân và khẳng định tài năng của chính mình.

Những ngày đầu bước chân vào nghề người mẫu, Khánh Linh gặp không ít khó khăn. Cô phải tự tìm hiểu, chuẩn bị và liên hệ công việc mà không có ai định hướng. Dù vất vả, nhưng chính điều đó đã giúp Khánh Linh trưởng thành hơn, biết cách làm việc chuyên nghiệp và tự tin hơn mỗi ngày.

Ước mơ trở thành người mẫu “sàn chữ T” chuyên nghiệp, luôn thôi thúc Khánh Linh.

Với tinh thần không ngừng học hỏi và phát triển, Khánh Linh đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Cô muốn phát triển hình ảnh cá nhân, rèn luyện kỹ năng biểu diễn trên sàn catwalk và tham gia thêm nhiều dự án nghệ thuật để khẳng định bản thân.

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng không quên trau dồi kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh để có một nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự kết hợp giữa đam mê nghệ thuật và kiến thức kinh doanh sẽ là chìa khóa giúp Khánh Linh thành công trên con đường bản thân đã chọn.

Với tinh thần không ngừng học hỏi và phát triển, Khánh Linh đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho tương lai.

Khánh Linh luôn tâm niệm câu nói: “Mọi hành trình đều bắt đầu từ bước đầu tiên — hãy dám bắt đầu, dù chưa hoàn hảo”. Đây là nguồn động lực to lớn giúp cô vượt qua những khó khăn và thử thách, tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình.

(Ảnh: NVCC)