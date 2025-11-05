Phạm Hoàng Đông Hải - Khi sắc màu và âm thanh cùng hòa trong một tâm hồn nghệ sĩ

SVO - Phạm Hoàng Đông Hải (sinh năm 2006), sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Văn Lang kết hợp hài hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và tinh thần cống hiến. Đạt học bổng tài năng, giải Nhất cuộc thi “Việt Nam Z Nhất”, top 35 VLU Got Talent và đồng sáng lập hai ban nhạc tại Đà Lạt, Đông Hải đang lan tỏa năng lượng tích cực qua từng bản nhạc và hành trình học tập không ngừng đổi mới.

Khi sắc màu của thiết kế hòa cùng thanh âm của saxophone

Không chỉ nổi bật với khả năng sáng tạo trong thiết kế, Đông Hải còn được biết đến như một nhạc công saxophone - vị trí ít người trẻ lựa chọn. Chia sẻ về cơ duyên đến với hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt này, Đông Hải cho biết, niềm đam mê thiết kế đến từ sở thích quan sát và kể chuyện bằng hình ảnh từ khi còn nhỏ. “Mình luôn bị thu hút bởi cách mà màu sắc, bố cục và con chữ có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ”, Đông Hải nói.

Còn với âm nhạc, saxophone đến với Đông Hải một cách tình cờ nhưng đầy duyên nợ. Bị chinh phục bởi âm thanh trầm ấm, sâu lắng và giàu cảm xúc, cậu quyết định gắn bó với loại nhạc cụ đòi hỏi sự kiên trì và tinh tế này. “Saxophone có cá tính rất riêng - vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Thiết kế là để ‘nhìn’, còn saxophone là để ‘cảm’, và cả hai bổ trợ cho nhau rất nhiều trong hành trình sáng tạo của mình”, Đông Hải chia sẻ.

Đông Hải tại Ban nhạc sinh viên toàn thành.

Nhắc đến môi trường học tập tại đại học, Đông Hải cho rằng điều khiến mình ấn tượng nhất chính là tinh thần “dám nghĩ, dám làm” cùng sự truyền cảm hứng từ thầy cô và bạn bè. Theo Đông Hải, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người truyền lửa, luôn khuyến khích sinh viên thử nghiệm, sáng tạo và không ngại thất bại. Bên cạnh đó, các hoạt động như workshop, triển lãm hay cuộc thi thường xuyên được tổ chức đã tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo sôi động, nơi mỗi sinh viên đều được khuyến khích phát triển bản thân và nuôi dưỡng đam mê.

Giữ vững phong độ giữa đa sắc đam mê

Không chỉ nổi bật với khả năng sáng tạo trong thiết kế và âm nhạc, Đông Hải còn là gương mặt tiêu biểu khi nhận học bổng tài năng của nhà trường. Đối với Đông Hải, thành tích này không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc. “Ban đầu mình chưa thật sự tự tin, vì xung quanh là rất nhiều bạn trẻ tài năng. Nhưng chính môi trường đó lại khiến mình cố gắng hơn mỗi ngày, tìm thấy điều mình yêu thích và kiên định theo đuổi nó”, Đông Hải chia sẻ.

Đông Hải tham gia chương trình thường niên của CLB, lan tỏa tinh thần gắn kết và sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở giảng đường, Đông Hải còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật với giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh “Việt Nam Z Nhất”, tác phẩm được Tạp chí VietnamTravel đăng tải. Chia sẻ về bức ảnh chiến thắng, Đông Hải cho biết cảm hứng đến từ chính tinh thần của thế hệ Gen Z Việt Nam: “Mình muốn thể hiện sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và sức sống hiện đại - một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn đậm giá trị nhân văn”.

Song hành với thiết kế và nhiếp ảnh, âm nhạc vẫn là “mạch sống” trong hành trình của chàng sinh viên trẻ. Từng lọt Top 35 VLU Got Talent, đạt giải Vinh Quang Liên hoan Ban nhạc Thanh niên Toàn Thành 2025 và là đồng sáng lập hai ban nhạc K-H Band và Lava Band, Đông Hải coi âm nhạc như người bạn tri kỷ. “Âm nhạc giúp mình thể hiện những cảm xúc mà thiết kế hay lời nói chưa thể diễn tả hết. Nó dạy mình về tinh thần đồng đội, sự lắng nghe và hòa quyện cũng giống như khi làm thiết kế. Những giải thưởng là niềm vui, nhưng điều quý giá nhất là cảm giác được kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người”, Đông Hải bày tỏ.

Đông Hải trong đêm Chung kết Văn Lang Got Talent, tỏa sáng cùng đam mê nghệ thuật.

Khi đam mê, sẻ chia và sáng tạo cùng hòa nhịp

Là một người chơi saxophone, loại nhạc cụ vốn kén người học và đòi hỏi kỹ thuật cao, Đông Hải từng trải qua không ít thử thách trong hành trình âm nhạc của mình. “Khó khăn lớn nhất khi bắt đầu với saxophone chính là việc kiểm soát hơi thở và làm chủ âm thanh. Thời gian đầu, để thổi ra được một nốt tròn trịa, đúng cao độ thực sự rất gian nan. Có lúc mình thấy chán nản, nhưng âm thanh của saxophone lại khiến mình không thể bỏ cuộc”, Đông Hải chia sẻ. Cậu duy trì niềm đam mê bằng cách đặt ra những mục tiêu nhỏ mỗi ngày và tận hưởng niềm vui khi chinh phục từng bản nhạc yêu thích. Chính sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè cùng cảm xúc thăng hoa trong từng giai điệu đã giúp Đông Hải gắn bó với nhạc cụ đặc biệt này.

Đông Hải tại buổi trao giải Việt Nam Z Nhất.

Không chỉ đam mê nghệ thuật, Đông Hải còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Những chương trình như đêm nhạc “Yên” gây quỹ từ thiện tại Đà Lạt, hay các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” đã để lại trong cậu nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Những hoạt động tình nguyện cho mình bài học sâu sắc về sự đồng cảm và giá trị của việc ‘cho đi’. Âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn có thể mang lại giá trị thực tế, giúp đỡ những người cần được sẻ chia,” Đông Hải tâm sự.

Song song với học tập và hoạt động xã hội, Đông Hải còn thường xuyên tham gia các workshop chuyên ngành mỹ thuật như “Khắc gỗ” và “Du hí ký họa”. Đây là những không gian giúp cậu mở rộng tư duy và bồi đắp cảm xúc sáng tạo. “Thiết kế Đồ họa hiện đại phụ thuộc nhiều vào công cụ kỹ thuật số, nhưng mình tin rằng nền tảng thủ công và tư duy vật liệu là thứ tạo nên chiều sâu cho một nhà thiết kế.

Với Đông Hải, hành trình đại học không chỉ là con đường học tập, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người trẻ khám phá bản thân và trưởng thành từ trải nghiệm. “Mình muốn nhắn nhủ các bạn rằng: Đừng ngại thử, đừng sợ sai và hãy dấn thân hết mình. Hành trình đại học là thời gian tuyệt vời nhất để các bạn thử mọi điều mới mẻ - từ tham gia câu lạc bộ, đi tình nguyện, học một nhạc cụ đến thử sức trong các cuộc thi. Chính qua những trải nghiệm đó, các bạn sẽ tìm thấy đam mê và phiên bản tốt nhất của mình. Hãy coi đại học là một sân chơi để học hỏi, và hãy ‘cháy’ hết mình với sân chơi đó”, Đông Hải chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ học tập, nghệ thuật đến hoạt động xã hội - Đông Hải không muốn giới hạn mình trong bất kỳ khuôn mẫu nào. “Mình không nghĩ phải chọn lựa rạch ròi giữa một nhà thiết kế hay một nghệ sĩ. Mình mong muốn trở thành người lan tỏa năng lượng tích cực qua cả âm nhạc và hình ảnh”, Đông Hải bày tỏ. Với cậu, mỗi thiết kế, mỗi giai điệu hay mỗi bức ảnh đều là một cách kể chuyện, nơi cảm xúc và thông điệp được gửi gắm đến cộng đồng.

