Nam sinh ngành Quản trị thương hiệu với nỗ lực phá bỏ định kiến về Esports

SVO - Ở độ tuổi 20, khi nhiều sinh viên vẫn đang loay hoay tìm hướng đi, Lương Ngọc Hà (sinh viên năm 3, ngành Quản trị thương hiệu, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xác định được một con đường rất đặc biệt: Esports (Thể thao điện tử). Với nhiều người, Esports chỉ là “chơi game”. Nhưng với Hà, đó là một hành trình trưởng thành để cậu học được cách kiên trì, rèn luyện bản lĩnh và tìm thấy một cộng đồng gắn kết.

Cơ duyên và hành trình dấn thân

Hà bén duyên với Esports ngay từ năm nhất đại học, khi cậu lần đầu tham gia Giải đấu sinh viên toàn quốc NSOC do OEG tổ chức. Trải nghiệm thi đấu Liên Minh Huyền Thoại bên cạnh những người bạn đã để lại trong cậu ấn tượng mạnh mẽ về rất nhiều phương diện: bầu không khí sôi động, sự kịch tính của từng trận đấu và tinh thần đồng đội gắn bó khăng khít. “Ngay từ lúc ấy, mình đã nhận ra rằng Esports không chỉ là thú vui giải trí. Nó có thể trở thành con đường mà mình gắn bó lâu dài”, Hà nhớ lại.

Ngọc Hà tại Lễ khởi động giải đấu sinh viên toàn quốc NSOC lần thứ 2. (Nguồn: VTV2)

Kể từ cột mốc đó, Hà ngày càng tham gia sâu hơn vào các sự kiện và giải đấu lớn nhỏ. Không chỉ dừng lại ở vai trò người chơi, cậu dần học cách vận hành các khâu tổ chức: vận hành, kỹ thuật, điều phối chương trình.

Mỗi sự kiện là một lớp học thực tế giúp Hà rèn luyện sự linh hoạt, khả năng lãnh đạo và tinh thần làm việc nhóm. Việc được hợp tác với các nhà phát hành lớn như VNG Games, Garena, Funtap Games… càng củng cố niềm tin trong Hà rằng Esports ở Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển thành một ngành công nghiệp chuyên nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở thú chơi của giới trẻ.

Nam sinh là thành viên Ban Tổ Chức của giải đấu thể thao điện tử SIS CHAMPIONSHIP VALORANT X FPT UNIVERSITY TOUR.

Những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong hành trình của Hà chính là việc sáng lập SIS Esports Club - câu lạc bộ Esports đầu tiên của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN. Hà chia sẻ rằng động lực để thành lập câu lạc bộ xuất phát từ khát khao phá bỏ định kiến: lâu nay, trong mắt nhiều người, sinh viên ĐHQGHN chỉ gắn liền với hình ảnh “mọt sách”, học tập xuất sắc nhưng ít tham gia vào các hoạt động giải trí, đặc biệt là game.

Với Hà, đó là một quan niệm chưa đúng. “Chơi game không hề xấu. Ngược lại, Esports còn giúp rèn luyện tư duy logic, kỹ năng chiến thuật và tinh thần đồng đội”, cậu khẳng định.

Thế hệ đầu tiên của CLB Esports do Ngọc Hà làm Chủ nhiệm tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN.

Quá trình thành lập câu lạc bộ không hề dễ dàng, bởi định kiến xã hội về game vẫn còn nặng nề. Thế nhưng, Hà đã nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ nhà trường. Chính sự đồng hành này đã tiếp thêm niềm tin để Hà và các bạn đi đến quyết định chính thức ra mắt SIS Esports Club.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo một sân chơi gắn kết, câu lạc bộ còn mở ra cơ hội cho sinh viên tự mình tổ chức các sự kiện Esports, từ quy mô nhỏ đến cấp trường, thậm chí hướng tới cấp toàn thành phố và toàn quốc. Với Hà, đó là cách để Esports mang lại những giá trị tích cực và khẳng định chỗ đứng trong cộng đồng sinh viên ĐHQGHN.

Trong hơn hai năm gắn bó, một trong những thành tựu mà Hà tự hào nhất là cùng bạn bè sáng lập chuỗi giải đấu UniVar, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và lan tỏa đam mê Esports tới cộng đồng sinh viên. Dù gặp không ít khó khăn về kinh phí và nhân lực, nhưng tinh thần “cháy hết mình” đã giúp cả nhóm kiên trì duy trì hoạt động.

Hà tâm sự: “Điều quý giá nhất với mình không phải là giải thưởng hay danh tiếng, mà là tình đồng đội. Chỉ cần nghĩ tới việc cùng nhau tạo ra một sân chơi cho sinh viên, mình lại thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.”

Ngọc Hà (thứ 3 từ phải qua) tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2024 cùng các cộng sự.

Trong rất nhiều trải nghiệm, Hà nhớ nhất là Tuần lễ Game Hàn Quốc 2024 tại ĐHQGHN. Để chuẩn bị cho sự kiện, cậu cùng cộng sự phải thức trắng nhiều đêm, lo từ việc dựng gian hàng, thiết kế livestream cho tới chuẩn bị kịch bản.

Khi gian hàng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các nhà phát hành, tất cả mệt mỏi dường như tan biến. Với Hà, đó là khoảnh khắc cậu thực sự cảm thấy tự hào vì đã góp phần đem Esports đến gần hơn với đông đảo người trẻ và cả những người đi trước vốn còn dè dặt với lĩnh vực này.

Thông điệp và những giá trị bên lề

Điều Hà mong muốn nhất trong hành trình của mình là góp phần xóa bỏ những định kiến, hiểu lầm về Esports đang còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Cậu khẳng định: “Esports khác hoàn toàn với việc chỉ ngồi chơi game. Đây là một môn thể thao đã được công nhận ở SEA Games, ASIAD và đang hướng tới Olympic. Ở Việt Nam, tiềm năng rất lớn, chỉ là xã hội chưa nhìn nhận đúng giá trị của nó.”

Để tiếp thêm động lực, Hà luôn ghi nhớ câu nói của thần tượng - tuyển thủ Deft: “Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường.” Với Hà, đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là kim chỉ nam để kiên định với lựa chọn của mình, dù con đường ấy còn nhiều thử thách.

Nam sinh đầy nhiệt huyết trong màu áo thanh niên tại sự kiện "Đông Ấm" do Hội Đồng hương sinh viên Phú Thọ tại ĐHQGHN tổ chức.

Song song với Esports, Hà vẫn duy trì sự cân bằng bằng việc tham gia các hoạt động cộng đồng. Hiện tại, cậu là tình nguyện viên của chương trình giáo dục Hyundai Jump School, nơi mang lại cho cậu những trải nghiệm chữa lành và cơ hội chia sẻ tri thức đến các em học sinh tại các điểm trường còn khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà còn đồng hành cùng Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại ĐHQGHN trong nhiều chương trình thiện nguyện như Đông Ấm, Trung thu cho em, Hành trang sĩ tử… Chính những trải nghiệm này giúp Hà thêm tin rằng tuổi trẻ không chỉ nên sống hết mình cho đam mê, mà còn cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.

Thành tích tiêu biểu của nhân vật:

Bằng khen của Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội - sinh viên hoạt động xuất sắc trong phong trào Đoàn - Hội năm học 2023-2024

Bằng khen của Đoàn Thanh niên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN - sinh viên hoạt động xuất sắc trong phong trào Đoàn - Hội năm học 2024-2025

Trọng tài thể thao điện tử giải đấu thể thao điện tử sinh viên - UEC MLBB 2023

Bằng khen của Hội Đồng hương sinh viên Phú Thọ - sinh viên có thành tích học tập tốt năm học 2023-2024

Vô địch vòng loại giải đấu thể thao điện tử sinh viên 2024 Bộ môn Dota 2, giành được suất tham dự giải đấu thể thao điện tử sinh viên quốc tế bộ môn Dota 2 tại Nga 2024

(Hình ảnh do nhân vật cung cấp)