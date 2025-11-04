Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam sinh Đồng Tháp kể chuyện văn hóa qua trang phục

Trần Xuân Trung
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn cách quay về với nguồn cội bằng con đường sáng tạo riêng. Với Lưu Bình Tấn – sinh viên năm 3 ngành Thiết kế Thời trang (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), hành trình đó gắn liền với từng nét hoa văn, từng mảnh vải, nơi Bình Tấn tìm thấy tiếng nói văn hóa dân tộc và kể lại bằng ngôn ngữ thời trang.

Sinh ra tại Đồng Tháp – vùng đất chín rồng gắn với sắc sen hồng, Tấn sớm nuôi dưỡng tình yêu hội họa từ những bức vẽ thuở nhỏ. “Thiên nhiên, ca dao, tiếng cười trẻ thơ ở miền quê đã in hằn trong tôi như một ký ức đẹp. Tất cả trở thành nguồn cảm hứng để tôi làm nên những thiết kế mang đậm hơi thở dân gian”, Tấn chia sẻ.

Quyết định theo ngành thiết kế không phải lựa chọn dễ dàng. Tấn từng băn khoăn liệu mình có phù hợp, nhưng cuối cùng cậu gọi đó là “mối lương duyên” với bốn chữ “Thiết kế thời trang”. “Tôi không coi đây là sứ mệnh, mà là đam mê – một ngọn lửa thôi thúc mình mỗi ngày”, Tấn nói.

anh-1.jpg
Chân dung chàng trai quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Hành trình ấy không thiếu thử thách. Một lần tham gia cuộc thi thiết kế, Tấn phải đồng thời gánh chịu nỗi mất mát khi hai người thân lớn tuổi trong gia đình qua đời. “Tôi vừa trở về quê lo cho gia đình, vừa trở lại cuộc thi trong tâm trạng không trọn vẹn. Kết quả không như mong đợi, nhưng đó lại là động lực để tôi bước tiếp”, Tấn nhớ lại.

Nỗ lực của Tấn được ghi nhận bằng những dấu ấn đáng tự hào. “Diên Trường” – bộ sưu tập đầu tay do chính Tấn cùng hai người bạn thực hiện – không chỉ được đánh giá cao trong trường mà còn xuất hiện trên tạp chí Mốt Việt NamAnamode Magazine.

anh-2.jpg
Bộ sưu tập “Diên Trường” - bộ sưu tập đầu tay của nam sinh.
anh-3.jpg

Một thiết kế khác, “Tinh hoa gốm Việt”, lọt top 10 National Costume – Mister Vietnam 2024. “Mỗi sản phẩm là đứa con tinh thần. Khi chúng được thầy cô, bạn bè và gia đình đón nhận, tôi thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng”, Tấn chia sẻ.

anh-4.jpg
Bình Tấn cùng bộ trang phục “Tinh hoa gốm Việt”
anh-5.jpg

Không chỉ dừng lại ở thành tích, Tấn còn tìm thấy trong nghề những bài học cho tuổi trẻ. “Nếu không là một sinh viên học lực giỏi, hãy là một trò ngoan, một đứa con hiếu thảo”, cậu nói giản dị. Với Tấn, việc học thời trang không chỉ để sáng tạo cái đẹp, mà còn là cách rèn luyện bản thân, giữ sự bền bỉ và lòng biết ơn.

Gửi lời nhắn đến bạn bè cùng thế hệ, Tấn chọn cách nói nhẹ nhàng: “Mỗi người có một cách yêu văn hóa riêng. Tôi không mong ai cũng giống mình, nhưng chỉ cần chúng ta giữ gìn những nét đẹp truyền thống một cách trong sáng, thì đã là góp phần lan tỏa”.

anh-6.jpg
Nam sinh muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống

Từ miền quê sen hồng đến giảng đường thành phố, Lưu Bình Tấn vẫn lặng lẽ thắp lửa cho ước mơ, để vải vóc không chỉ làm đẹp con người mà còn trở thành cầu nối văn hóa. Hành trình của Tấn là minh chứng rằng: đam mê, nếu gắn liền với cội nguồn, sẽ luôn có sức sống lâu bền.

(Ảnh: NVCC)

Trần Xuân Trung
#Văn hóa qua trang phục truyền thống #Thiết kế thời trang sáng tạo từ nguồn cội #Nguồn cảm hứng từ quê hương Đồng Tháp #Hành trình vượt qua thử thách trong nghệ thuật #Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc #Thành tựu trong ngành thời trang Việt Nam #Đam mê và lòng biết ơn trong sáng tạo #Nghệ thuật truyền thống trong thiết kế hiện đại #Khám phá bản sắc văn hóa qua thời trang #Tình yêu quê hương trong sáng tạo nghệ thuật

