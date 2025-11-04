Phó Chủ tịch Hội sinh viên USTH và hành trình “cho đi” để trưởng thành

SVO - Đến với Hội Sinh viên với mong muốn “refresh” bản thân sau những “nốt trầm” của mùa dịch Covid-19, Trần Tuấn Thành - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - đã tìm thấy giá trị trong hành trình “cho đi và nhận lại”: cho đi nhiệt huyết, nhận lại sự trưởng thành; cho đi thời gian, nhận lại những người bạn đồng hành; cho đi nỗ lực, nhận lại cảm giác ý nghĩa khi góp phần kết nối cộng đồng sinh viên USTH.

Trở về với “đam mê thuở nhỏ”

Trước khi trở thành sinh viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trần Tuấn Thành đã có thời gian học tập tại nước ngoài, thử sức bản thân ở lĩnh vực cơ khí và robotics tại hai trường đại học khác nhau, thậm chí giành được học bổng của Technion - Viện Công nghệ Israel - Top 85 trường kỹ thuật hàng đầu thế giới.

Thế nhưng, điều thôi thúc Thành tìm về USTH lại xuất phát từ một “mối duyên” với bầu trời và trái đất. “Mình nhận ra rằng bản thân vẫn luôn có sự kết nối với đam mê thuở nhỏ là khoa học vũ trụ. Lớn lên ở một đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, mình khao khát được góp phần bảo vệ môi trường. Và USTH chính là nơi giúp mình kết nối hai ước mơ: học về vũ trụ và nghiên cứu liên quan đến môi trường,” Thành chia sẻ.

Trần Tuấn Thành tại Hội thảo gặp gỡ bà Claudie Haigneré, phi hành gia, bác sĩ, nhà khoa học, cựu bộ trưởng và là phụ nữ Pháp đầu tiên bay vào không gian tại USTH

Mong muốn sống trọn với đam mê đã trở thành động lực để Thành không ngần ngại bắt đầu từ vạch xuất phát với quyết định trở thành sinh viên ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập đại gia đình USTH, Thành đã cảm thấy sự thân thuộc tại USTH. Cậu bạn hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thân thiện, chân tình và tâm huyết của những con người USTH, từ thầy cô, bạn bè đến cả những bác bảo vệ và cô lao công.

“Đúng là chưa có môi trường đại học nào khiến mình có cảm giác gần gũi như ở USTH. Được ở trong môi trường nơi thầy cô và sinh viên đều đoàn kết, nhiệt huyết với những điều mình làm, mình học, khiến mình có động lực theo đuổi ngành học rất đặc thù này”, Thành chia sẻ.

“Chạy” để trưởng thành – từ sinh viên đến người truyền cảm hứng

Được truyền cảm hứng từ môi trường cởi mở và gắn bó tại USTH, Thành muốn lan tỏa năng lượng và tinh thần tích cực ấy đến cộng đồng sinh viên USTH. Thành chọn dấn thân vào hoạt động của Hội Sinh viên - nơi cậu bạn hi vọng được sống hết mình, đóng góp cho tập thể và khám phá thêm những giá trị mới của bản thân.

Ngay từ những ngày đầu tham gia Hội Sinh viên vào tháng 10/2024, Thành đã ghi dấu với sự kiện đầu tiên – giải chạy URace 2024, do Hội Sinh viên phối hợp cùng Phòng Công tác Sinh viên tổ chức.

Thành cho biết URace là sự kiện đầu tiên bạn vừa tham gia với tư cách “người thi đấu”, vừa là thành viên của Ban Tổ chức. Trong giải chạy kéo dài 15 ngày, Thành tự đặt ra mục tiêu “15 ngày chạy 15 km” - thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. “Dù chưa hoàn thành trọn vẹn, mình vẫn lọt vào top 10 của giải. Cảm giác thật đặc biệt khi vừa tất bật hỗ trợ công tác tổ chức, vừa chuẩn bị được gọi tên lên sân khấu nhận giải,”.

Đối với Thành, URace không phải là sự kiện lớn nhất hay đòi hỏi công sức nhiều nhất, nhưng lại là cột mốc đáng nhớ. Bởi đó là lần đầu tiên cậu vượt qua giới hạn cũ của bản thân để dám thử, dám dấn thân và cháy hết mình với mục tiêu mới.

“Từ URace, mình học được rằng mọi hành trình đều bắt đầu từ một bước chạy đầu tiên - dù ngắn hay dài, quan trọng là dám bắt đầu,” Thành chia sẻ.

Khi trách nhiệm rèn nên bản lĩnh

Nếu URace là khởi đầu cho hành trình “chạy để lớn”, thì kỳ học quân sự tại Sơn Tây (SOTA) đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của Thành trong nhiều mặt. “Mình tham gia Hội Sinh viên với mong muốn vượt qua sự trì trệ của bản thân trong giai đoạn hậu Covid. Và đến SOTA, mình đã tìm lại được những giá trị tinh thần mà mình từng trân quý,” Thành tâm sự

Hội Sinh viên với các bạn tại kỳ học quân sự SOTA



Tại SOTA, Thành đảm nhận vai trò điều phối hoạt động sinh viên, kết nối với thầy cô, các khoa đào tạo, các câu lạc bộ và ban chỉ huy quân sự. “Khi đảm nhận vị trí này, mình cảm nhận rõ trách nhiệm vì đại diện cho tiếng nói của sinh viên. Chính lúc ấy, mình hiểu rằng mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, học cách lắng nghe, quyết đoán và mạnh dạn hơn để làm tròn vai trò mà tập thể tin tưởng giao phó.”

Sau thời gian dài không tham gia nhiều hoạt động tương tác, tổ chức trong thời kỳ Covid, Thành thừa nhận điểm yếu lớn nhất của mình là nói nhỏ, khiến việc truyền đạt ý tưởng đôi khi gặp khó khăn. Thế nhưng, sau một năm trưởng thành cùng các hoạt động của Hội Sinh viên, Thành đã có những bước chuyển mình rõ rệt. “Tại SOTA, trong các cuộc họp phối hợp giữa các bên, mình đã có thể tự tin trình bày ý kiến, đề xuất giải pháp và xử lý tình huống. Mình nhận ra mình đã thực sự trưởng thành”, Thành chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của Thành cùng Hội Sinh viên và sự tham gia nhiệt tình của các tiểu đội, các câu lạc bộ, nhiều chương trình ý nghĩa đã được tổ chức thành công, góp phần làm nên một kỳ học quân sự đáng nhớ như cuộc thi ảnh “SOTA - Những vệt màu ký ức”, chương trình phát thanh Radio SOTA, và đặc biệt là đêm Gala SOTA - dấu ấn đẹp khép lại 3 tuần rèn luyện của các bạn sinh viên.

Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến Thành thấu hiểu sâu sắc vai trò của Hội Sinh viên, không chỉ kết nối sinh viên mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, giúp mỗi sinh viên tìm lại niềm tin và giá trị của bản thân.

Dấu ấn một nhiệm kỳ đầy năng lượng

Tháng 4/2025, sau nỗ lực không ngừng nghỉ, Trần Tuấn Thành được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên USTH. Thành và các thành viên của Hội Sinh viên cùng nhau “sát cánh” ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật, thổi luồng gió mới vào hoạt động sinh viên USTH. Không chỉ dừng lại ở công tác hậu cần hay hỗ trợ truyền thông, Hội Sinh viên dần trở thành “linh hồn” của nhiều sự kiện thông qua việc chủ động đề xuất các ý tưởng để chương trình trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn với sinh viên. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên cũng khởi xướng các hoạt động mang đậm dấu ấn riêng như Bản tin Sinh viên USTH, Ngày Hội Đồng phục hay Vẽ tranh Pixel tri ân thầy cô nhân dịp Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Bản tin sinh viên﻿ - một ấn phẩm đậm dấu ấn của Hội Sinh viên

Các bạn cũng chính là những thành phần “nòng cốt” đồng hành cùng Nhà trường tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, các chương trình hướng nghiệp, tuyển sinh, hội thảo, trong đó nổi bật nhất phải kể đến sự kiện đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm USTH vào tháng 5 vừa qua.

Hội Sinh viên hỗ trợ Nhà trường tổ chức thành công sự kiện đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm USTH vào tháng 5 vừa qua.

Bước vào năm học mới 2025-2026, Thành bật mí Hội Sinh viên đang tích cực phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên và Đoàn Thành niên tổ chức sự kiện thường niên chào đón tân sinh viên - USTH Newbie Festival diễn ra vào cuối tháng 11 sắp tới. Thành kỳ vọng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình sẽ thu hút sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của sinh viên, thầy cô giáo và cán bộ trong trường, đồng thời trở thành món quà tinh thần độc đáo chào đón các em tân sinh viên Gen 16 đến với mái nhà chung USTH.

Phát huy vai trò cầu nối của Hội Sinh viên

Thành cho biết mình và Ban Chấp hành đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu đưa Hội Sinh viên trở thành “người bạn” đồng hành cùng sinh viên USTH trong mọi hoạt động, từ học tập đến đời sống tinh thần. Quan trọng hơn, Hội Sinh viên sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò cầu nối giữa sinh viên với các phòng/ ban/ khoa của Nhà trường, nói lên những tâm tư và nguyện vọng của sinh viên.

Thành cùng Ban chấp hành Hội Sinh viên khóa 2025 - 2026

Bên cạnh đó, Thành bật mí Hội Sinh viên cũng đang ấp ủ nhiều ý tưởng mang hơi thở trẻ trung và gắn liền với cuộc sống sinh viên tại USTH. Dự kiến trong thời gian tới, Hội Sinh viên sẽ triển khai nhiều hoạt động thường kỳ như “Bản tin Sinh viên”, chuỗi “Chuyện ở Ú” tập hợp những tản văn do chính sinh viên, giảng viên và cán bộ USTH chắp bút, cùng không gian “chiếu phim buổi trưa” nhằm tạo điểm hẹn thư giãn và kết nối sau những giờ học tập căng thẳng.

Hội Sinh viên tích cực tham gia vào công tác tổ chức sự kiện đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và Nhà trường (USTH Talks), tăng cường vai trò tham vấn trong các vấn đề mà sinh viên đặc biệt quan tâm như điểm rèn luyện, học bổng, hoạt động học thuật và phát triển kỹ năng mềm.

Trong môi trường quốc tế đa văn hóa như USTH, Hội Sinh viên mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa dành sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế nhân dịp các ngày Lễ như Giáng sinh hay Tết Nguyên Đán.

“Mình tin rằng mỗi sinh viên USTH đều có câu chuyện riêng đáng được kể. Nhiệm vụ của Hội Sinh viên là tạo không gian để những câu chuyện ấy được chia sẻ và lan tỏa,” Thành khẳng định.

Thành dí dỏm ví von bản thân giống như một vận động viên chạy marathon và trên hành trình “chạy” để trưởng thành không thể thiếu bóng dáng của Hội Sinh viên và những kỷ niệm đáng nhớ cùng với những người bạn luôn nỗ lực hết mình vì một mục tiêu chung. Thành hy vọng trong thời gian tới, bản thân sẽ có thể làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho Hội Sinh viên, mang đến làn gió mới cho hoạt động sinh viên, để quãng thời gian học tập và rèn luyện tại USTH sẽ trở thành một nốt son đẹp đẽ trên bản nhạc thanh xuân của mỗi USTHERS.