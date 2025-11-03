Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ Học sinh giỏi toàn diện đến Đại sứ sinh viên với học bổng toàn phần 4 năm

Thảo Trần
SVO - Hành trình từ một học sinh giỏi toàn diện, đến Đại sứ sinh viên với học bổng toàn phần bốn năm học, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Nguyễn Minh Trường (sinh viên năm hai trường Đại học FPT TP.HCM). Một hành trình kết hợp giữa tài năng, đam mê và ý chí quyết tâm.

Không phải ngẫu nhiên mà Minh Trường trở thành Đại sứ sinh viên Đại học FPT, cùng học bổng toàn phần bốn năm học. Đây không phải là may mắn, mà đó là kết quả của một quá trình dài rèn luyện và phấn đấu không ngừng nghỉ của chàng sinh viên này.

tmt-7529-copy.jpg
Nguyễn Minh Trường đang là sinh viên năm hai trường Đại học FPT TP.HCM.

Ít ai biết rằng, đằng sau những thành công hiện tại của Minh Trường là một quá trình học tập kiên trì và bền bỉ trong suốt 12 năm liền. Việc liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi từ Tiểu học đến Trung học phổ thông không chỉ khẳng định năng lực học tập vượt trội, mà còn thể hiện tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ của cậu. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp Trường tự tin bước vào môi trường đại học và gặt hái những thành công mới.

Thành tích học tập xuất sắc là một minh chứng rõ ràng cho sự tập trung và kỷ luật của Minh Trường. Tuy nhiên, tài năng của cậu không chỉ giới hạn trong phạm vi sách vở.

tmt-7610-copy.jpg
tmt-7622-3-copy.jpg
Bên cạnh đó, Minh Trường còn được biết đến là Đại sứ sinh viên Đại học FPT, với học bổng toàn phần bốn năm học.

Từ những năm tháng Tiểu học, Minh Trường đã bộc lộ khả năng nghệ thuật đa dạng qua các hoạt động văn nghệ như hát, múa, đánh trống và biểu diễn thời trang. Những buổi biểu diễn không chỉ mang đến niềm vui, sự giải trí mà còn là cơ hội để Trường rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần đồng đội. Những kỹ năng mềm không chỉ giúp cậu tỏa sáng trên sân khấu mà còn là hành trang quan trọng giúp Trường thành công trong học tập và các hoạt động xã hội.

Minh Trường chia sẻ: “Những hoạt động văn nghệ giúp mình tự tin hơn rất nhiều khi đứng trước đám đông. Và mình cũng học được cách làm việc nhóm, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác qua các hoạt động này”.

img-6917.jpg
Đằng sau những thành công hiện tại của Minh Trường là một quá trình học tập kiên trì và bền bỉ trong suốt 12 năm liền.

Không chỉ giỏi về học thuật và nghệ thuật, Minh Trường còn chứng tỏ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa trí tuệ và thể chất thông qua những thành tích ấn tượng trong các hoạt động thể thao. Việc đạt giải Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán và Lịch Sử, cùng với thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn Bơi Lội, đã chứng minh rằng: Minh Trường không chỉ xuất sắc về mặt trí tuệ mà còn có một sức khỏe tốt và tinh thần thể thao cao thượng.

Sự cân bằng này không chỉ giúp Trường có một cơ thể khỏe mạnh, mà còn mang đến một tinh thần minh mẫn và khả năng tập trung cao độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và làm việc.

img-9256.jpg
anh09830.jpg
Không chỉ giỏi về học thuật và nghệ thuật, Minh Trường còn chứng tỏ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa trí tuệ và thể chất thông qua những thành tích ấn tượng trong các hoạt động thể thao.

Hiện tại, với vai trò Phó chủ nhiệm CLB Đại sứ sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM, Minh Trường đang có cơ hội để phát huy tối đa khả năng lãnh đạo và tổ chức của bản thân. CLB là nơi tập hợp những sinh viên ưu tú, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao. Tại đây, Trường không chỉ tham gia vào các hoạt động của CLB mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản lý các dự án, sự kiện.

Việc đảm nhận vị trí này cho thấy sự tin tưởng của nhà trường và các bạn sinh viên đối với năng lực và phẩm chất của Minh Trường. Đây cũng là cơ hội để cậu học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân hơn nữa.

img-8297.jpg
Hiện tại, với vai trò Phó chủ nhiệm CLB Đại sứ sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM, Minh Trường đang có cơ hội để phát huy tối đa khả năng lãnh đạo và tổ chức của bản thân.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong nước, Minh Trường còn mở rộng tầm nhìn ra thế giới khi trở thành Đại sứ tình nguyện toàn cầu của tổ chức AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales). AIESEC là một tổ chức quốc tế dành cho sinh viên, tập trung vào việc phát triển khả năng lãnh đạo và mang lại những tác động tích cực cho xã hội.

Vai trò Đại sứ tình nguyện toàn cầu AIESEC là một cơ hội quý báu để Minh Trường phát triển kỹ năng quốc tế, giao lưu với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới và đóng góp cho cộng đồng toàn cầu. Thông qua các dự án tình nguyện quốc tế, Trường có thể học hỏi những kiến thức mới, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau và góp phần giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách.

img-9302.jpg
Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong nước, Minh Trường còn mở rộng tầm nhìn ra thế giới khi trở thành Đại sứ tình nguyện toàn cầu của tổ chức AIESEC.

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất mà Minh Trường tham gia là vai trò Phó Ban tổ chức Hành trình hy vọng 2025. Đây là một dự án từ thiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

img-7922.jpg
Thông qua các hoạt động, Minh Trường ngày càng được rèn luyện và phát triển bản thân hơn.

Việc tham gia vào hoạt động này cho thấy Minh Trường không chỉ tập trung vào thành công cá nhân, mà còn quan tâm đến cộng đồng và xã hội. Cậu mong muốn sử dụng những kiến thức và kỹ năng của mình để mang lại niềm vui, sự hi vọng cho những người kém may mắn.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
#Hành trình học tập và phấn đấu #Thành tích và hoạt động nghệ thuật #Cân bằng giữa trí tuệ và thể chất #Vai trò lãnh đạo sinh viên #Hoạt động tình nguyện quốc tế #Phát triển kỹ năng mềm #Tinh thần trách nhiệm và cộng đồng #Khát vọng vươn lên và thành công

