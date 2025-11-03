'Sinh viên 5 tốt' mang 'tia nắng nhỏ' lan tỏa yêu thương và tri thức

SVO - Là gương mặt tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Thái Nguyên, Lục Hà Anh Tú đã viết nên hành trình của một người trẻ sống hết mình với ước mơ gieo mầm tri thức. Từ giảng đường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đến bục giảng Trường Tiểu học Tân Thịnh, Anh Tú vẫn giữ cho mình tinh thần của một “tia nắng nhỏ” lặng lẽ lan tỏa yêu thương, nhiệt huyết và niềm tin với nghề giáo.

Hiện tại, Anh Tú là giáo viên của Trường Tiểu học Tân Thịnh (xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang).

“Tia nắng” của phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Lục Hà Anh Tú (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang, sớm nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành cô giáo tiểu học. Với Tú, nghề giáo không chỉ là công việc mà là một hành trình gieo hạt yêu thương và tri thức. Chính niềm yêu trẻ nhỏ cùng mong muốn mang đến cho các em niềm vui và sự tự tin đã dẫn lối Tú chọn ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trong suốt bốn năm đại học, Anh Tú luôn là sinh viên gương mẫu, năng động trong học tập và hoạt động phong trào. Cô bạn tốt nghiệp loại Giỏi (GPA 3.56/4.0) vào tháng 5/2025 và hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Tân Thịnh - nơi Tú tiếp tục lan tỏa tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đến học sinh với nơi bản thân từng gắn bó và lớn lên.

Không ngừng nỗ lực và ghi dấu ấn bằng những thành tích ấn tượng trong học tập, rèn luyện.

Anh Tú từng ghi dấu trong công tác Đoàn - Hội với vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học, Chi hội trưởng Chi hội GDTH K56B. Cô gái nhỏ luôn tiên phong trong các hoạt động nghệ thuật đến những chiến dịch Mùa hè xanh tại các xã khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Lục Hà Anh Tú trong lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Thái Nguyên năm học 2023-2024.

Tú chia sẻ, mỗi chuyến đi tình nguyện là một lần trưởng thành: “Mình học được cách sẻ chia, thấu hiểu và sống có trách nhiệm hơn. Mỗi nụ cười của các em nhỏ, mỗi con đường được dọn sạch, mỗi ánh đèn được thắp lên… đều là niềm vui, động lực để mình cố gắng hơn nữa”, Anh Tú chia sẻ. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu cùng nhiều bằng khen từ Hội Sinh viên và chính quyền địa phương. Nhưng với Tú, phần thưởng lớn nhất chính là “được sống có ích và lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người xung quanh”.

Yêu nghề giáo bằng tri thức và tấm lòng của một người trẻ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình neo người, Anh Tú sớm học được cách kiên cường và tự lập. Mẹ là trụ cột gia đình, vừa chăm sóc con, vừa làm việc để lo cho Tú và em trai ăn học. Chính hoàn cảnh đó đã rèn cho cô nghị lực vươn lên và ý thức sống trách nhiệm.

“Dù xuất phát điểm có thể không bằng người khác, nhưng nếu mình cố gắng hết sức, mình vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình”, Tú tâm sự. Đây cũng là lý do cô nàng yêu thích câu nói: “Dù chỉ là một tia nắng nhỏ, hãy chiếu sáng theo cách của riêng mình”.

Nhận giấy khen “Sinh viên xuất sắc năm học 2023-2024” Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Cô gái “tia nắng nhỏ” ấy giờ đây đã trở thành một giáo viên trẻ mang những bài học đầy yêu thương đến học sinh. Với Tú, dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là cách gieo niềm tin, khơi dậy ước mơ và bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ tương lai.

Luôn năng động, sôi nổi trong các phong trào và hoạt động cộng đồng.

Là một đảng viên trẻ, Anh Tú tin rằng mỗi người đều có thể cống hiến theo cách riêng, bằng tri thức, lòng nhân ái hay những việc làm nhỏ bé hằng ngày. “Mình chọn cách cống hiến với nghề giáo; mang đến cho học sinh tình yêu học tập, giúp các em trưởng thành và tự tin hơn. Đó cũng là cách mình góp phần vào sự phát triển của quê hương Tuyên Quang - nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành”, Tú bày tỏ.

Hành trình của Lục Hà Anh Tú là minh chứng cho hình ảnh thế hệ sinh viên thời đại mới. Dù chỉ là “một tia nắng nhỏ”, cô bạn vẫn ngày ngày lan tỏa ánh sáng yêu thương, góp phần sưởi ấm trái tim những học trò nhỏ và làm đẹp thêm bức tranh tuổi trẻ Việt Nam.

Một số thành tích nổi bật của Lục Hà Anh Tú: - Giấy khen “Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa học 2021-2025”; - Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên “Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2023-2024”; - Chứng nhận của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên “Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2025”; - Chứng nhận của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên “Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2023-2024”; - Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024 tại xã Lam Vỹ”; - Giấy Chứng nhận “Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt loại Xuất sắc” năm học 2023-2024.

Ảnh NVCC