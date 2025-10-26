Từ cao nguyên đến giảng đường đại học: Hành trình nở hoa giữa sỏi đá của Đặng Mai Huệ

SVO - Đặng Mai Huệ (sinh năm 2006), sinh viên K18 ngành Quan hệ Công chúng, khoa Truyền Thông, trường Đại học Đại Nam. Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang - vùng cao nguyên đá mang vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, nơi thiên nhiên khắc nghiệt nhưng con người lại ấm áp, kiên cường và luôn tràn đầy nghị lực vươn lên giữa núi đá và mây trời.

Từ cú trượt nguyện vọng đến hành trình tìm lại ước mơ

Năm 18 tuổi, cô gái đến từ vùng cao Tuyên Quang từng nghĩ rằng trượt nguyện vọng 1 đồng nghĩa với việc đánh mất giấc mơ của chính mình. Khi cánh cửa vào ngôi trường mơ ước khép lại, Huệ mang theo nhiều tiếc nuối và hoang mang về con đường phía trước. Thế nhưng, thay vì chọn dừng lại hay thi lại như nhiều bạn khác, cô quyết định bước tiếp khi biết đến Trường Đại học Đại Nam, nơi có ngành học mà cô luôn yêu thích: Quan hệ công chúng.

Đặng Mai Huệ sinh viên K18 ngành Quan hệ Công chúng, khoa Truyền Thông, trường Đại học Đại Nam.

“Mình nhận ra rằng, được học ở một ngôi trường danh tiếng là điều tốt, nhưng điều quan trọng hơn là được theo đuổi đúng ngành nghề mà mình đam mê. Khi mình đủ nỗ lực và quyết tâm, dù ở đâu, mình cũng có thể tỏa sáng”, Mai Huệ chia sẻ.

Nhờ những lời động viên của gia đình và bạn bè, cô gái vùng cao dần lấy lại niềm tin, biến thất bại đầu đời thành động lực để bước tiếp. Hơn một năm học, Huệ hiểu rằng mỗi lựa chọn đều mang một ý nghĩa riêng và quan trọng nhất, là dám đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

Mai Huệ trong trang phục truyền thống dân tộc Tày.

Duyên với sân khấu và lựa chọn đúng đắn ở tuổi 18

Ngay từ những năm tiểu học, Mai Huệ đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với sân khấu. Cô bé khi ấy say mê tham gia các hoạt động văn nghệ từ trường đến huyện, rồi tỉnh, luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được cầm micro và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. “Mình thích cảm giác được giao tiếp, được mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho người khác. Có lẽ chính sự năng động, sáng tạo và tinh thần luôn muốn mang điều tốt đẹp đến xung quanh đã khiến mình chọn ngành Quan hệ công chúng, ngành học giúp mình kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực”, Mai Huệ chia sẻ.

Mai Huệ dẫn chương trình trong sự kiện của nhà trường.

Cô cũng cho biết, bố chính là người đã định hướng con đường nghề nghiệp cho mình - một người thầy nghiêm khắc nhưng luôn ủng hộ đam mê của con gái. Giờ đây, Huệ càng thấm thía rằng lựa chọn năm 18 tuổi ấy là một bước ngoặt đúng đắn, mở ra hành trình mới giúp cô vừa được sống với đam mê, vừa trưởng thành hơn mỗi ngày.

Những bước đi đầu tiên trên hành trình theo đuổi đam mê

Niềm yêu thích với chiếc micro đã thôi thúc Mai Huệ không ngừng tìm kiếm cơ hội để được đứng trên sân khấu. Ngay từ năm nhất đại học, cô chủ động đăng ký dẫn chương trình cho các sự kiện trong trường, dù là những chương trình nhỏ nhất. Việc tham gia Câu lạc bộ Truyền thông PMI đã mở ra cho Huệ nhiều trải nghiệm quý giá, đồng thời giúp cô được thầy cô và bạn bè biết đến nhiều hơn.

Mai Huệ tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Truyền thông PMI.

“Mình vẫn nhớ lần đầu tiên đứng trên sân khấu giảng đường đại học, tay run, giọng nói chưa đủ tự tin, phong thái còn vụng về. Nhưng mình luôn tự nhủ: Ai cũng có lần đầu mà, nếu không dám thử, làm sao biết mình có thể làm được gì”, Huệ chia sẻ. Chính tinh thần dám thử ấy đã giúp cô tiến bộ qua từng chương trình, từ những sân khấu nhỏ trong trường đến những sự kiện lớn hơn và cả các công việc bên ngoài.

Với Huệ, hành trình theo đuổi đam mê chưa bao giờ dừng lại. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Chỉ cần có ba chữ dám: dám đương đầu, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm thì không điều gì là không thể”. Câu nói ấy cũng chính là triết lý sống giúp cô gái trẻ từng bước tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Trưởng thành từ trải nghiệm và nỗ lực không ngừng

Song song với việc học, cô tích cực tham gia nhiều công việc thực tế như MC, Content Creator, Voice Talent cho các đơn vị và dự án lớn. Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho Huệ những bài học quý giá về giao tiếp, xử lý tình huống và quản lý thời gian.

“Dù làm thêm nhiều, mình vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu và chưa từng bỏ lỡ một kỳ học bổng nào” - Huệ chia sẻ. Chính tinh thần kỷ luật và trách nhiệm ấy đã giúp cô cân bằng giữa học tập và công việc. Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ấy là khi Huệ lọt Top 5 cuộc thi Master Host do Đại học Greenwich tổ chức.

Với Huệ, cuộc sống sinh viên là hành trình “vừa học, vừa làm, vừa lớn”. Có những ngày lịch học dày đặc, tối lại chạy deadline, mệt đến mức chỉ muốn gục xuống. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy giúp cô rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. “Nhiều khi mình mệt mỏi, thấy chênh vênh, thậm chí hoang mang về tương lai. Nhưng mỗi lần như vậy, mình lại nghĩ đến bố mẹ, những người luôn dõi theo mình từ xa. Nhớ đến niềm tự hào trong ánh mắt của bố mẹ khi mình đạt học bổng hay dẫn tốt một chương trình, mình lại có thêm động lực để bước tiếp”.

Nở hoa giữa sỏi đá - hành trình sống tích cực và biết ơn của cô gái vùng cao

Sinh ra và lớn lên giữa cao nguyên đá Tuyên Quang, Mai Huệ luôn tự nhủ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ như những nhành cây mọc từ kẽ nứt núi đá. “Mình luôn tin rằng, chỉ cần có niềm tin và lòng kiên định, con người vẫn có thể nở hoa giữa sỏi đá”, Huệ nói, ánh mắt ánh lên niềm tin và sự lạc quan.

Với cô, sống có ích không nhất thiết phải làm điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ, một lời nói tử tế hay một chút sẻ chia cũng có thể khiến ngày của ai đó trở nên tốt đẹp hơn. Huệ từng tham gia hiến máu, quyên góp quần áo cho trẻ em vùng cao quê mình, và chính những việc làm giản dị ấy đã khiến cô cảm nhận sâu sắc giá trị của sự cho đi và lòng biết ơn.

Nhắc về ngôi trường đang theo học, Mai Huệ chia sẻ: “Đại học Đại Nam không chỉ cho mình kiến thức, mà còn giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi thầy cô, mỗi người bạn mình gặp đều truyền cho mình năng lượng tích cực, giúp mình tin rằng mọi nỗ lực đều đáng giá”. Cô bày tỏ sự biết ơn với các thầy cô trong khoa Truyền thông, những người luôn quan tâm, động viên và tiếp thêm cho cô niềm tin để tiếp tục phấn đấu.

Nhắc đến châm ngôn sống, Huệ mỉm cười khi nhắc lại câu nói yêu thích của nhà văn Maya Angelou: “Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ để mình bị đánh bại”. “Mình rất thích câu nói này, vì nó nhắc mình rằng thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là khi ta ngừng cố gắng”.

Với Mai Huệ, thất bại chỉ là một phần của hành trình, là phép thử để mỗi người mạnh mẽ và biết trân trọng những điều nhỏ bé hơn. Cô tin rằng, chỉ cần giữ vững tinh thần tích cực và lòng kiên định, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, và thành công sẽ đến với những ai không chịu bỏ cuộc.

(Ảnh: NVCC)