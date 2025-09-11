Nam sinh Truyền thông Đại Nam chinh phục danh hiệu Quán quân ‘Sư tử Đầu đàn’ với khát vọng MC truyền hình

SVO - Ngô Hải Đăng, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam, đang từng ngày khẳng định bản thân qua loạt thành tích ấn tượng: Top 6 The Next MC, giải Xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á (Nhật Bản), Vô địch toàn quốc “Trường học không ma túy”, Quán quân “Sư tử Đầu đàn”. Với khát vọng trở thành MC, biên tập viên, Đăng xem mỗi danh hiệu là động lực để nỗ lực và lan tỏa giá trị tích cực.

Nam sinh Truyền thông Đại Nam với ước mơ Biên tập viên truyền hình

Từ những năm cấp 3, mình đã mong tìm một môi trường đại học không chỉ có kiến thức sách vở, mà còn trao cho mình thật nhiều trải nghiệm thực tế và cơ hội truyền đi năng lượng tích cực. Đại học Đại Nam đã mang đến cho mình điều đó: các thầy cô không chỉ tận tâm giảng dạy lý thuyết mà còn luôn đồng hành, hỗ trợ để chúng mình có thể tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Nam sinh Truyền thông Đại Nam vượt mặt với danh hiệu Quán quân Sư tử Đầu đàn.

Chọn Đại học Đại Nam, mình đã đặt niềm tin rằng nơi đây sẽ là cái nôi nuôi dưỡng ước mơ được đứng trước công chúng với vai trò một MC, một Biên tập viên truyền hình. Với mình, theo đuổi nghề không chỉ là rèn kỹ năng mà còn là hành trình tôi luyện một trái tim ấm áp, một tinh thần trách nhiệm. Mình tin rằng, khi được học hỏi và trải nghiệm tại Đại Nam, mình sẽ đủ tự tin và bản lĩnh để dùng tiếng nói kể những câu chuyện đẹp, thắp lên ngọn lửa lạc quan và kết nối những tâm hồn đồng điệu. Hành trình này không chỉ dừng lại ở đam mê cá nhân, mà còn là khát vọng góp một phần nhỏ bé – qua từng chương trình, từng lời dẫn – vào việc xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu tình yêu thương và một đất nước ngày càng phát triển.

Từ Phó Bí thư Đoàn trường đến những dấu ấn rực rỡ tuổi trẻ

Năm 2021, mình được khoác lên bộ đồng phục của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, ngôi trường giàu truyền thống hơn 65 năm giữa trái tim Thủ đô. Tại đây, mình may mắn được thầy cô tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024, đồng thời tìm thấy đam mê nghệ thuật thông qua hoạt động Câu lạc bộ. Mình từng giữ vai trò Chủ tịch CLB TPMC – Tran Phu MC Club và Trưởng ban Diễn Xuất CLB DOTP – Drama of Tran Phu. Chính những trải nghiệm ấy đã rèn cho mình sự tự tin, để lần đầu tiên dám bước chân vào sân chơi MC chuyên nghiệp. Dù chỉ dừng lại ở Top 6 cuộc thi The Next MC do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức, nhưng đó là bước đệm quý giá để mình học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Đại gia đình khoa Truyền Thông trường Đại học Đại Nam trong chiến thắng vô địch Toàn quốc Cuộc thi Trường học không ma tuý 2024.

Thanh xuân của mình càng rực rỡ hơn khi cuối năm 2023, mình trở thành một trong 9 đại diện của Việt Nam tham dự Liên hoan phim Châu Á dành cho trẻ em tại Hyogo, Nhật Bản. Đặc biệt, tác phẩm của chúng mình đã xuất sắc giành giải The Excellent Award – Giải Xuất sắc nhất do Ban giám khảo quốc tế bình chọn. Chiến thắng ấy chính là cột mốc quan trọng, ghi dấu tuổi trẻ tràn đầy khát vọng cống hiến của mình.

Bước vào Trường Đại học Đại Nam, mình tiếp tục thử sức ở những sân chơi mới. Ngay từ năm nhất, mình vinh dự được đồng hành cùng các anh chị khóa trên và sau hơn 2 tháng nỗ lực, đội thi của Trường Đại học Đại Nam đã được xướng tên ngôi Vô địch toàn quốc cuộc thi “Trường học không ma túy” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn tạo tiếng vang cho mái trường Đại học Đại Nam.

Hải Đăng cùng giải thưởng The Excellent Award tại Liên hoan phim Châu Á dành cho trẻ em năm 2023 diễn ra tại Nhật Bản.

Cánh cửa cuộc thi “Tìm kiếm Sư tử Đầu đàn” của Trường Đại học Đại Nam mở ra, là một sinh viên năm nhất khoa Truyền thông, mình chỉ nghĩ đơn giản: đăng ký để học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh chị đi trước. Không ngờ từ hơn 600 “chiến binh nghìn máu” – những lớp trưởng, bí thư đến từ tất cả các khoa, vượt qua vòng 2 còn 30 thí sinh, rồi 12 gương mặt xuất sắc bước vào Chung kết, cái tên được xướng lên ở ngôi vị Quán quân lại chính là Ngô Hải Đăng – TTĐPT 18-02.

Với mình, danh hiệu Quán quân không chỉ là vinh dự lớn, mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ cố gắng. Đi kèm với vinh quang ấy là trách nhiệm to lớn: trách nhiệm của “Sư tử Đầu đàn mùa đầu tiên” của Đại học Đại Nam – người phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà thầy cô, bạn bè trao gửi.

Thất bại không phải dấu chấm hết, mà là bước đệm để trưởng thành

Nhìn lại hành trình đã qua, mình thấy rõ con đường không hề bằng phẳng. Ngay từ những năm tháng cấp ba, khi gánh trên vai vai trò Phó Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch hai câu lạc bộ, mình đã học cách cân bằng giữa trách nhiệm lãnh đạo và học tập. Áp lực ấy càng lớn hơn khi vào đại học, nơi khối lượng kiến thức ngày càng nhiều, trong khi các cuộc thi lại đòi hỏi sự đầu tư tâm huyết khổng lồ. Mỗi danh hiệu đạt được không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất dành vị trí Top 6 cuộc thi The Next MC 2023.

Khó khăn lớn nhất có lẽ không chỉ đến từ áp lực bên ngoài, mà còn từ những cuộc chiến thầm lặng bên trong. Mình từng là “cậu bé nhỏ tuổi nhất” tại The Next MC, phải đối diện với những anh chị dày dạn kinh nghiệm hơn, hay khi còn là sinh viên năm nhất đã thi toàn quốc cùng các anh chị khóa trên, luôn lo sợ trở thành gánh nặng. Thất bại dừng ở Top 6 The Next MC đã dạy mình một bài học lớn: thất bại không phải dấu chấm hết, mà là bước đệm vô giá để khiêm tốn, đứng dậy và hoàn thiện hơn.

Vậy làm thế nào để vượt qua tất cả? Với suy nghĩ của một người trẻ đang trưởng thành, mình nhận ra chìa khóa nằm ở chính nội lực và thái độ sống. Đó là tinh thần “dám thử, không ngại sai”, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đó là bản lĩnh biến áp lực thành động lực, như khi danh hiệu Quán quân “Sư tử Đầu đàn” đến cùng trách nhiệm to lớn, mình tự nhắc bản thân không được phép ngủ quên trên chiến thắng.

Đại diện đoàn Việt Nam tại lễ Chào đón đại diện các nước Châu Á đến với khuôn khổ Liên hoan phim.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất mà mình rút ra từ tất cả hành trình ấy chính là mục tiêu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Danh hiệu rồi sẽ qua, nhưng những kinh nghiệm, bài học, cả vấp ngã và chiến thắng sẽ ở lại, giúp mình vững bước trên con đường trở thành một MC, một Biên tập viên có thể dùng tiếng nói để kiến tạo những điều tốt đẹp cho xã hội.

Sống có ích không phải đích đến, mà là hành trình

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình biết ơn sâu sắc các thầy cô Khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam. Chính sự đồng hành tận tâm đã giúp mình từ một sinh viên năm 2 trở thành người trẻ tự tin, bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ làm MC, Biên tập viên truyền hình.

Mình tin rằng sống có ích không phải đích đến, mà là hành trình bắt đầu từ việc phát triển bản thân. Với sinh viên Truyền thông, đó là không ngừng học hỏi về nội dung số, dữ liệu, đạo đức nghề nghiệp để lan tỏa thông tin chính xác, tích cực. Trong xã hội bùng nổ thông tin, mỗi tiếng nói trẻ đều có sức mạnh tạo nên thay đổi. Và sống có ích, với mình, còn là sẵn sàng chia sẻ, cống hiến thầm lặng – bởi mỗi đóng góp nhỏ đều góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Hải Đăng tỏa sáng trong vai trò người dẫn chương trình.

Với mình, câu châm ngôn “Just hard working and your dream will come true” không chỉ là lời nhắn gửi, mà là ngọn hải đăng soi sáng hành trình. Nó nhắc mình rằng không có thành công nào ngẫu nhiên, mọi quả ngọt đều đến từ kiên trì và nỗ lực. Từ mục tiêu lớn lao đến khát vọng giản dị, tất cả đều cần sự chăm chỉ và bền bỉ để chạm tới.

Chính niềm tin ấy giúp mình đối mặt khó khăn với thái độ lạc quan. Khi mục tiêu gặp trở ngại, mình không bỏ cuộc mà coi đó là cơ hội để rèn luyện. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi thử thách vượt qua đều góp phần viết nên câu chuyện của mình – biến khát vọng thành hiện thực. Với mình, châm ngôn ấy không phải lời hứa, mà là khẳng định mạnh mẽ, được minh chứng bằng những hành động nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày.

